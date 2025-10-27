Cât costă pantofii purtați de Aheea, fiica lui Nicușor Dan, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Fetița a ales o creație a unui celebru brand românesc

Aheea, fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru, a fost o prezență discretă la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, spre deosebire de fratele ei mai mic, Antim, care a captat rapid atenția tuturor. Dacă Antim a fost protagonistul mai multor momente amuzante, fetița în vârstă de 9 ani, a ales să stea aproape de părinții ei.

Cât costă pantofii purtați de Aheea la slujba de la Catedrala Mântuirii Neamului

Familia prezidențială a fost prezentă duminică, 26 octombrie, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Nicușor Dan a fost însoțit la eveniment de partenera sa, Mirabela Grădinaru, dar și de cei doi copii ai lor, Aheea și Antim.

Dacă Prima Doamnă a ales o ținută all black, în semn de smerenie și respect față de divinitate, fiica cuplului, Aheea, a fost singura care a ieșit din tipare și a îmbrăcat o ținută colorată. Fetița a purtat un pulover bej cu guler, precum și o pereche de pantaloni în aceeași nuanță. Look-ul ei a fost completat de o pereche de balerini ale unui celebru brand românesc.

Mai exact, Aheea a ales balerinii de piele BEE de la Musette, în culori alb-negru, care de obicei costă 99 euro, însă acum sunt reduși la prețul de 69.30 euro.

„Fabricați în România din piele naturală de înaltă calitate, acești balerini pentru femei au un design cu vârful rotund, perfecți pentru a adăuga o notă de sofisticare oricărei ținute. Fie că vă plimbați pe străzile însorite, vă bucurați de o zi relaxantă sau mergeți la birou, acești balerini pot fi partenerii dumneavoastră ideali. Fără efort, versatili, se potrivesc perfect de la rochii și fuste feminine la pantaloni casual. Designul slip-on asigură o purtare ușoară, în timp ce bareta elastică împodobită cu o fundă fermecătoare și un detaliu cu albine adaugă o notă jucăușă”, este descrierea făcută pe site-ul brandului pantofilor purtați de Aheea.

Citește și: Familia prezidențială, prezentă la sfințirea Catedralei Neamului. Antim, fiul lui Nicușor Dan și al Mirabelei Grădinaru, protagonistul celor mai amuzante momente

Citește și: Maurice Munteanu, mesaj critic după sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „270 de milioane de euro pentru o penitență colectivă!”

Mirabela Grădinaru, mesaj despre tradiție și credință

Spre deosebire de fiica sa, Aheea, Mirabela Grădinaru a atras privirile la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului, alegând o ținută complet neagră, ce a transmis decență și respect față de evenimentul solemn.

Rochia cu croială simplă și accesoriile discrete au accentuat eleganța discretă a acesteia, evidențiind sobrietatea potrivită unui context religios de amploare.

Citește și: Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. „Am avut un episod… De asta mi-am dorit să slăbesc!”

Citește și: Cum arată vila „Power Couple” din Malta. Primele imagini din noua locație în care sunt cazați concurenții

Ţinuta Mirabelei Grădinaru pare simplă, fără prea multe elemente ostentative, ceea ce e un plus în contextul bisericesc. Partenera lui Nicușor Dan a evitat astfel distragerea atenției, păstrând profunzimea pe care o cere un asemenea moment religios.

La rândul lui, președintele a ales un costum clasic, format din cămașă albă, sacou și pantaloni negri, precum și o cravată neagră. Nicușor Dan și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi negri.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Aheea, fiica cuplului prezidențial, la slujba de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului

Sursă foto: Profimedia, Facebook, Hepta

Urmărește-ne pe Google News