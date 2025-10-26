  MENIU  
Home > Vedete > Cum arată vila „Power Couple” din Malta. Primele imagini din noua locație în care sunt cazați concurenții

Cum arată vila „Power Couple” din Malta. Primele imagini din noua locație în care sunt cazați concurenții

Cum arată vila „Power Couple” din Malta. Primele imagini din noua locație în care sunt cazați concurenții
Oana Savin
.

Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. „Power Couple” a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final.

Cum arată vila „Power Couple”, sezonul 3

După cum deja a fost anunțat, locația este una diferită, iar participanții se bucură deja de ea. În inima Maltei, într-o vilă cu trei etaje, cele nouă cupluri își petrec serile, dar și zilele atunci când așteaptă să intre la următoarele probe. Pe lângă camerele în care dorm, cuplurile au la dispoziție o piscină pe acoperișul casei, o masă de biliard la etajul 2, dar și mai multe living-uri în care își pot petrecere timpul.

Noua vilă a concurenților (8)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Zona este una cu vedere de neuitat, iar împrejurimile le oferă liniștea de care au nevoie pentru a se concentra pentru provocările competiției.

Sezonul 3 aduce multe surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Prima pe care am decis să v-o dezvăluim este referitoare la locație – deoarece, de această dată, după 2 ani petrecuți în Insula Gozo, suntem chiar în inima Maltei! Știam deja că este o țară extrem de frumoasă, cu multe locații potrivite probelor din acest sezon, așa că alături de colegii mei, am căutat câteva zile bune vila perfectă în care cuplurile să-și petreacă timpul pe care-l vor sta în show. Am fost de trei ori în prospecție, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre! Suntem încântați de ceea ce am găsit și ne-am bucurat să vedem și reacțiile lor, când au descoperit-o! Mai multe… veți afla, în curând!”, a declarat Emilia Vlad, Producătorul General al formatului. 

Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Necazurile au dus-o spre alcool, iar alcoolul i-a distrus viața! Imagini tulburătoare cu îndrăgita vedetă! A ajuns să umble dezorientată pe străzi / Foto
Recomandarea zilei

Citește și: Theo Zeciu și Cesima Nechifor, unul mai romantic decât celălalt! De la ce pornesc certurile din cuplul lor și cum l-a făcut fosta gimnastă pe vlogger să plângă: „Am plâns rău” / Exclusiv

Citește și: Dani Oțil, mai fericit ca niciodată. Soția și fiul lui au venit să îl viziteze în Malta, la filmările pentru Power Couple: „Vreau să îl iubesc pe tati”

Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Momentul crimei din Mureș, filmat în cele mai mici detalii. Ce au surprins camerele de supraveghere în timp ce Emil Gânj o omora și incendia pe Anda Gyurca, tânăra de 23 de ani
Recomandarea zilei

Cine sunt concurenții noului sezon

Nouă echipe au plecat în Malta, unde în prezent se filmează cel de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”. Dani Oțil se află din nou la cârma emisiunii, fiind pregătit să încurajeze concurenții.

Anul acesta, alte cupluri curajoase au vrut să demonstreze că sunt „power couple”. Acestea sunt:

  • ADDA și Cătălin Rizea
  • Ariana și Mitzuu
  • Cătălina și NiCK (N&D)
  • Claudia și Andrei Niculae
  • Dilinca și Mădălin
  • Luiza și Cătălin
  • Maria și Oase
  • Sandra Izbașa și Răzvan Bănică
  • Simona și Marius Urzică

Citește și: „Aș fi dat orice să am părinți homosexuali!” Artista noastră face mărturisiri șocante despre cea mai grea perioadă din trecutul ei

Citește și: Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul

Marea surpriză a acestui sezon o reprezintă revenirea pe platourile de filmare a cuplului Theo Zeciu – Cesima Nechifor, care vor testa toate probele înainte ca echipele să intre în acțiune.

„Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum 🤍 Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele?”, a declarat Theo Zeciu înainte de începerea filmărilor.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată vila în care stau echipele „Power Couple”

Sursă foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) Oskar Schindler - ediția 13 (Protagonisti ai celui de-al Doilea Razboi Mondial ) 36.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția noiembrie 2025 ELLE - ediția noiembrie 2025 34.99 RON Cumpără acum
Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) Umiliti și obiditi - Ediția nr. 82 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) Aventurile lui Sherlock Holmes - Ediția nr. 81 (Mari Clasici ai Literaturii) 42.28 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 100 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 99 (TITANIC) 52.9 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) Titanic - Ediția nr. 98 (TITANIC) 49.9 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Mirabela Grădinaru, în negru din cap până în picioare la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Ce a purtat pe cap partenera lui Nicușor Dan
Fanatik
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere pentru bolidul de lux
Ce super mașină și-a cumpărat Erling Haaland. Atacantul de la Manchester City a plătit o adevărată avere pentru bolidul de lux
GSP.ro
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Gică Hagi pleacă din România » Orașul-surpriză unde a ales să se mute
Click.ro
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
Artistul internațional care nu și-a mai văzut de trei ani copilul diagnosticat cu autism, născut din relația cu o româncă. Dezvăluiri uluitoare despre ultima lor întâlnire! „Copilul striga la ușă disperat: Tati, tati!”
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
Citește și...
Ce face astăzi fostul fotbalist român care a jucat pentru Dinamo și în Liga Campionilor. Are un loc de muncă surprinzător: ”Avem o problemă cu șacalii”
Cât costă să construiești un duplex în 2025. Calcul complet de la fundație până la finisaje
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Aditivii alimentari prezenți în mezelurile vândute în România. Studiu
Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. "Am avut un episod... De asta mi-am dorit să slăbesc!"
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”
Scapă rapid de durerile de cap
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. "Am avut un episod... De asta mi-am dorit să slăbesc!"
Adevărul din spatele transformării Andrei. Nu a fost doar o schimbare fizică, ci o problemă medicală. "Am avut un episod... De asta mi-am dorit să slăbesc!"
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Ana Odagiu a ajuns la terapie după o despărțire: „M-am tăvălit, am plâns, am trecut prin chestii foarte grele pe care acum le-aș numi insuportabile”. Actrița a fost căsătorită cu Conrad Mericoffer
Proiecte speciale
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Cum porți aceeași piesă în două feluri diferite
Drumul de la idee la casa de vis
Drumul de la idee la casa de vis
Avantaje
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Gata, e clar! Cum s-a afișat Andi Moisescu după divorțul de Olivia Steer! Un pas mare, o viață nouă, un Andi diferit
Elle
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri. Ce a dezvăluit public vedeta: „Cu siguranță aș avea încredere în...”
Kim Kardashian, remarcă acidă la adresa lui Kanye West și a foștilor săi parteneri. Ce a dezvăluit public vedeta: „Cu siguranță aș avea încredere în...”
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, Lia și-a făcut debutul ca actriță. Cum s-a comportat la filmări: „Sunt tare mândră de ea…”
Fiica Danei Rogoz îi calcă pe urme mamei sale. La numai 5 ani, Lia și-a făcut debutul ca actriță. Cum s-a comportat la filmări: „Sunt tare mândră de ea…”
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru și...”
Alina Pușcău spune adevărul despre schimbarea echipelor la Asia Express și momentele petrecute alături de Dan Alexa: „M-am schimbat în furou negru și...”
DailyBusiness.ro
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Cea mai ieftină chirie din România este de 500 de lei/ lunar. În ce oraș se află garsoniera
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
Încă un trend ucigaş ia amploare în mediul online. „Mukbang”, fascinaţia pentru cantităţile uriaşe de mâncare
A1.ro
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Momentul inedit în care fiul lui Nicușor Dan se îndepărtează de președinte pentru a fotografia Catedrala Națională
Horoscop 27 octombrie 2025. O zodie rupe lanțul suferinței. Va începe o nouă etapă a vieții, o perioadă plină de miracole
Horoscop 27 octombrie 2025. O zodie rupe lanțul suferinței. Va începe o nouă etapă a vieții, o perioadă plină de miracole
Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”
Dieta Ioanei State. Cum a reușit comedianta să scape de kilogramele în plus în doar cinci luni: „A fost un proces greoi”
Horoscop 26 octombrie 2025. Karma e de partea ei. O zodie scapă de energiile negative și își rezolvă problemele din cuplu
Horoscop 26 octombrie 2025. Karma e de partea ei. O zodie scapă de energiile negative și își rezolvă problemele din cuplu
Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv
Irina Columbeanu, adevărul despre relația dintre Irinel Columbeanu și Mr. Pink. Cum a decurs, de fapt, prima lor întâlnire: „Când aveam 9 ani, am venit împreună în America” / Exclusiv
Observator News
Tânără mămică ucisă de fostul iubit, cu o zi înainte să împlinească 31 de ani, în Germania. Trei copii orfani
Tânără mămică ucisă de fostul iubit, cu o zi înainte să împlinească 31 de ani, în Germania. Trei copii orfani
Libertatea pentru Femei
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Uită-te bine la poză, sigur știi cine e! A fost visul bărbaților și invidia femeilor. Are un nume legendar, a fost o divă genială, dar ce s-a întâmplat cu vedeta? Cum a fost surprinsă de paparazzi
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Legenda, diagnosticată cu un cancer extrem de agresiv. A ținut secret o vreme, dar nu a mai putut! Mărturisire în lacrimi, devenită virală pe Internet, oamenii se roagă pentru ea
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Ultima oră! Asta trebuie să știe toți românii! Ce a răspuns nicușor dan când a fost întrebat dacă trebuie să ne pregătim pentru un război cu Rusia! A spus cu subiect și predicat
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Cătălin Botezatu, adevărul despre relația cu tatăl său: „Suntem ca doi tauri”. Cum a fost crescut. Doamne, cât de mult seamănă
Viva.ro
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Cora, soția lui Serghei Mizil, are o meserie mai puțin obișnuită. Pe mulți îi trec fiorii când află despre ocupația ei
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Detaliul bizar de la mormântul lui Costin Mărculescu. Cum arată locul de veci la cinci ani de la moartea regretatului artist și ce îi surprinde pe toți cei care trec prin fața crucii lui
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Înaltă, blondă, îmbrăcată provocator, așa a apărut soția lui Sorin Grindeanu la un eveniment și a surprins pe toată lumea. Cu ce se ocupă, de fapt, partenera președintelui interimar al PSD
Redactia.ro
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
DOAMNE, CE TRAGEDIEEE!! Familia unui cunoscut politician a murit într-un cumplit accident de elicopter
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
ULTIMA ORA!! AVION PRABUSIT LA VASLUI.Cine este MILIONARUL cunoscut care s-a stins
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Alexandru Rogobete a spus CUM A CUCERIT-O pe DANA BUDEANU. Ce relatie au, de fapt
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Durere fără margini în familia fraților Pian. Ce s-a întâmplat cu doar câteva zile înainte de moartea mamei lor
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Nutriționist: 6 alimente care reduc durerile și inflamația. Spune adio durerilor articulare!
Nutriționist: 6 alimente care reduc durerile și inflamația. Spune adio durerilor articulare!
Alimente de aur pentru o piele luminoasă și fără pete. Rețete simple și practice pentru fiecare moment al zilei
Alimente de aur pentru o piele luminoasă și fără pete. Rețete simple și practice pentru fiecare moment al zilei
Horoscop 26 octombrie. Zodii sub avertisment astral! Fecioarele, Taurii și Peștii trebuie să fie atenți!
Horoscop 26 octombrie. Zodii sub avertisment astral! Fecioarele, Taurii și Peștii trebuie să fie atenți!
Cercetătorii au creat un tratament care face corpul să atace singur celulele canceroase
Cercetătorii au creat un tratament care face corpul să atace singur celulele canceroase
TV Mania
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Cum arată astăzi, la 52 de ani, Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Antrenorul are doar cuvinte de laudă la adresa ei
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Karmen, fiica lui Adi Minune, cea mai bogată concurentă din sezonul „Asia Express. Ce avere are familia artistei
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Reuniune de senzație pe covorul roșu: Demi Moore și Lucy Liu, din nou împreună după 22 de ani de la filmările pentru „Îngerii lui Charlie”
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Îl mai recunoști? La începutul carierei, artistul avea un stil neconformist. A fost descalificat la Festivalul Mamaia
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Câte operații estetice are, de fapt, Mara Bănică? Cum arăta înainte de intervenții. Nu o mai recunoști deloc
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
De nerecunoscut! Cum arăta unul dintre cei mai îndrăgiți artiști, la începutul carierei. Imaginile care arată cât de mult s-a schimbat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton