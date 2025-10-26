Cum arată vila „Power Couple” din Malta. Primele imagini din noua locație în care sunt cazați concurenții

Toamna a adus una dintre cele mai așteptate vești ale sfârșitului de an: startul filmărilor pentru formatul în care perechi de vedete își depășesc fricile și demonstrează că imposibilul există doar pentru a fi depășit. „Power Couple” a ajuns la cel de-al treilea sezon, iar în aceste zile, în Malta, sub soarele puternic, condimentat în acest an, de ploi, cele nouă echipe dau totul pentru a ajunge până la final.

Cum arată vila „Power Couple”, sezonul 3

După cum deja a fost anunțat, locația este una diferită, iar participanții se bucură deja de ea. În inima Maltei, într-o vilă cu trei etaje, cele nouă cupluri își petrec serile, dar și zilele atunci când așteaptă să intre la următoarele probe. Pe lângă camerele în care dorm, cuplurile au la dispoziție o piscină pe acoperișul casei, o masă de biliard la etajul 2, dar și mai multe living-uri în care își pot petrecere timpul.

Zona este una cu vedere de neuitat, iar împrejurimile le oferă liniștea de care au nevoie pentru a se concentra pentru provocările competiției.

„Sezonul 3 aduce multe surprize, atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Prima pe care am decis să v-o dezvăluim este referitoare la locație – deoarece, de această dată, după 2 ani petrecuți în Insula Gozo, suntem chiar în inima Maltei! Știam deja că este o țară extrem de frumoasă, cu multe locații potrivite probelor din acest sezon, așa că alături de colegii mei, am căutat câteva zile bune vila perfectă în care cuplurile să-și petreacă timpul pe care-l vor sta în show. Am fost de trei ori în prospecție, verificând fiecare zonă și vilă care s-ar fi putut potrivi cerințelor noastre! Suntem încântați de ceea ce am găsit și ne-am bucurat să vedem și reacțiile lor, când au descoperit-o! Mai multe… veți afla, în curând!”, a declarat Emilia Vlad, Producătorul General al formatului.

Cine sunt concurenții noului sezon

Nouă echipe au plecat în Malta, unde în prezent se filmează cel de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”. Dani Oțil se află din nou la cârma emisiunii, fiind pregătit să încurajeze concurenții.

Anul acesta, alte cupluri curajoase au vrut să demonstreze că sunt „power couple”. Acestea sunt:

ADDA și Cătălin Rizea

Ariana și Mitzuu

Cătălina și NiCK (N&D)

Claudia și Andrei Niculae

Dilinca și Mădălin

Luiza și Cătălin

Maria și Oase

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică

Simona și Marius Urzică

Marea surpriză a acestui sezon o reprezintă revenirea pe platourile de filmare a cuplului Theo Zeciu – Cesima Nechifor, care vor testa toate probele înainte ca echipele să intre în acțiune.

„Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum 🤍 Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele?”, a declarat Theo Zeciu înainte de începerea filmărilor.

