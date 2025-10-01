Cine este și cu ce se ocupă Claudia, iubita lui Andrei Niculae, de la Power Couple. În trecut a cochetat cu modelingul

Sezonul 3 al emisiunii „Power Couple România” aduce în prim-plan nouă cupluri celebre, gata să își testeze relația prin provocări intense. Printre concurenți se numără și Andrei Niculae, cunoscutul prezentator de radio, care participă alături de iubita sa, Claudia Cîrjan. Tânăra a atras atenția publicului nu doar prin prezența sa carismatică, ci și prin povestea de viață și cariera impresionantă.

Cine este Claudia Cîrjan și cu ce se ocupă

Claudia Cîrjan este manager de proiect și specialist în campanii cu influenceri, activând în domeniul digital și social media încă din 2019. De-a lungul timpului, a lucrat pentru branduri cunoscute din România, concentrându-se pe marketing digital, PR și organizarea de evenimente. A fost implicată și în industria radioului, unde timp de peste doi ani a ocupat funcția de asistent de producție, coordonând emisiuni matinale și strategii de conținut pentru rețelele sociale.

„În prezent mă ocup de conținut digital, social media și influenceri. Am lucrat ca manager și specialist în strategie social media în cadrul unor branduri cunoscute din țară”, a declarat Claudia pentru Antena 1.

Experiența ei profesională include și jurnalismul, unde a redactat articole pentru o editură cunoscută, dar și consultanță în formare profesională în industrii precum modă, beauty și marketing.

Cu toate că astăzi activează în domeniul digital și al comunicării, începuturile profesionale ale Claudiei au fost legate de o cu totul altă industrie: modelingul. Încă din 2016, ea a pășit în lumea modei, acumulând experiență atât pe plan național, cât și internațional. A colaborat cu agenții și proiecte de fashion în metropole precum Bangkok și New Delhi, unde a fost implicată în campanii de imagine pentru branduri de renume global.

Citeşte şi: Theo și Cesima revin la Power Couple România. Ce rol vor avea foștii concurenți: „Una din cele mai mari bucurii”

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple. „Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani!”

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său

Citeşte şi: Cine este Andrei Niculae de la „Power Couple” sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor

Cum a început povestea de dragoste cu Andrei Niculae

Claudia și Andrei formează un cuplu de mai mult timp, iar relația lor a evoluat frumos, fiind construită pe respect și susținere reciprocă. Cei doi au lucrat împreună în cadrul aceluiași post de radio, unde s-au cunoscut mai bine și au descoperit că împărtășesc valori comune.

Participarea la „Power Couple” este pentru ei o ocazie de a-și consolida legătura și de a se descoperi în situații neprevăzute. Claudia a acceptat provocarea cu entuziasm, dorindu-și să trăiască această experiență intensă alături de partenerul ei.

„Am acceptat această provocare cu entuziasm, fiind dornică să trec prin unele dintre cele mai intense momente alături de cel care mă face fericită în fiecare zi”, a mărturisit Claudia.

Ce spune Claudia despre provocarea Power Couple

Pentru Claudia, „Power Couple” nu este doar un show TV, ci o experiență care testează limitele și aduce lecții importante despre încredere, comunicare și echilibru în cuplu. Ea este hotărâtă să dea tot ce are mai bun și să se bucure de fiecare etapă a competiției.

„Power Couple România este o provocare pe care o aștept cu emoție. Cred că ne va ajuta să ne cunoaștem și mai bine și să ne consolidăm relația într-un mod autentic”, a mai spus Claudia.

Cuplul Claudia-Andrei promite să fie unul dintre cele mai echilibrate și carismatice din competiție, iar publicul abia așteaptă să-i vadă în acțiune.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News