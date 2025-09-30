Cine este Andrei Niculae de la „Power Couple” sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor

Andrei Niculae este unul dintre cei mai carismatici prezentatori de radio din România și, în 2025, a devenit și concurent în sezonul 3 al emisiunii „Power Couple România”, difuzată de Antena 1.

Alături de partenera sa, Claudia Cîrjan, Andrei a acceptat provocarea de a-și testa relația în fața camerelor, într-un format care combină competiția cu dinamica de cuplu. Dar cine este, de fapt, Andrei Niculae și cum a ajuns să fie una dintre cele mai îndrăgite voci de la radio?

Cine este Andrei Niculae de la Power Couple sezonul 3

Născut cu o pasiune evidentă pentru comunicare, Andrei Niculae este cunoscut publicului larg ca prezentator radio, influencer și entertainer. Vocea sa inconfundabilă și energia debordantă l-au transformat într-un nume familiar pentru ascultătorii din toată țara. În prezent, este parte din echipa unuia dintre cele mai populare posturi de radio din România, unde realizează emisiuni interactive și maratoane care atrag mii de ascultători zilnic.

Cum a început să lucreze în radio și evoluția profesională

Pasiunea pentru radio a început la vârsta de doar 6 ani, când Andrei se înregistra cu microfonul căștilor în timp ce citea din reviste pentru copii și reda muzică din boxe. La 12 ani, a avut primul contact cu un studio profesionist de radio, într-o tabără din Elveția, experiență care l-a marcat profund. În 2017, s-a alăturat oficial echipei postului de radio unde activează și astăzi, dar până atunci a lucrat și a făcut practică în mai multe redacții, în paralel cu studiile universitare.

„Am vrut actor, am vrut să fac și televiziune, chiar și magician dacă mă gândesc bine, iar pe viitor pe lângă radio sper să reușesc să îmi fac și un business, am și pasiunea asta pentru antreprenoriat”, declara Andrei într-un interviu pentru Antena 1.

Citeşte şi: Ce vrea să facă Daiana Anghel după divorț. Ce decizie a luat fosta concurentă Power Couple

Citeşte şi: Cine este Cătălin Rizea, soțul Addei, de la Power Couple, sezonul 3. Cu ce se ocupă și ce diferență de vârstă este între ei

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Simona, soția lui Marius Urzică de la Power Couple. „Ne-am jurat iubire veșnică în urmă cu 15 ani!”

Citeşte şi: Cine este și cu ce se ocupă Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, de la Power Couple 2026. Ștefan Bănică Jr. este unchiul său

Viața personală a lui Andrei Niculae

Andrei este într-o relație de peste șase ani cu Claudia Cîrjan, partenera sa de viață și de competiție în „Power Couple”. Cei doi formează un cuplu discret, dar solid, care a ales să își testeze legătura într-un format TV provocator. Claudia nu este o figură publică, dar a acceptat să participe la emisiune pentru a împărtăși o experiență unică alături de Andrei.

Ce spune Andrei despre participarea la Power Couple

Despre decizia de a participa la „Power Couple România”, Andrei a declarat: „Participarea la Power Couple este ocazia perfectă să arătăm că formăm un cuplu puternic, iar așteptările noastre sunt să ne bucurăm de fiecare moment și să dăm tot ce avem mai bun”.

Filmările pentru sezonul 3 au loc în Malta, iar emisiunea promite să aducă în fața publicului provocări fizice și mentale, menite să testeze încrederea și colaborarea dintre parteneri. Andrei și Claudia se numără printre cele nouă cupluri care au acceptat această aventură, alături de nume precum ADDA și Cătălin Rizea, Sandra Izbașa și Răzvan Bănică, sau Nick de la N&D și Cătălina Marin.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News