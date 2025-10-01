  MENIU  
Theo și Cesima revin la Power Couple România. Ce rol vor avea foștii concurenți: „Una din cele mai mari bucurii"

Oana Savin
Theo Zeciu și iubita lui, Cesima Nechifor, revin la Power Couple România. Unul dintre cele mai îndrăgite cupluri ale sezonului doi al emisiunii, este pregătit să treacă din nou prin „focurile” probelor din Malta.

Theo Zeciu și Cesima Nechifor revin la Power Couple România

În urmă cu doar câteva zile, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon din formatul care schimbă totul pentru echipele formate din oameni care se iubesc, care și-au clădit o viață împreună și care vor să iasă din zona de confort: Power Couple.

Surprizele din acest an sunt unele majore atât pentru concurenți, cât și pentru cei de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare se vor afla mereu și unii dintre cei mai urmăriți și iubiți creatori de conținut din țară: Theo Zeciu și Cesima! După ce în sezonul 2 au fost concurenți, demonstrând că pot depăși provocări majore, chiar și-n clipe de impas, revin cu un rol total diferit.

Pe toată durata de filmare, cei doi vor testa fiecare probă pe care o vor trece concurenții, vor afla toate secretele din culisele echipei de producție și vor sta de vorbă cu cei care trec prin emoția competiției. Conținutul va putea fi urmărit atât pe conturile celor doi, cât și pe AntenaPLAY, atunci când emisiunea se va difuza la Antena 1.

Citește și: Theo Zeciu și Cesima Nechifor, unul mai romantic decât celălalt! De la ce pornesc certurile din cuplul lor și cum l-a făcut fosta gimnastă pe vlogger să plângă: „Am plâns rău” / Exclusiv

Citește și: Ce au spus Theo Zeciu și Cesima despre banii primiți la Power Couple România: „Dacă stăteam acasă, făceam mai mulți”

Primele declarații ale cuplului, despre noul rol din emisiune

Odată cu începerea filmărilor și a pregătirii conținutului, Theo Zeciu și Cesima se declară încântați de această oportunitate.

Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca cei care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în 2 picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum 🤍 Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Șii… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele?”, a declarat Theo Zeciu înainte de începerea filmărilor.

Citește și: Cum arată casa în care locuiesc Theo Zeciu și Cesima Nechifor. Vloggerul și-a transformat o cameră în studio / Galerie foto

Citește și: Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”

Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre❤️ am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim❤️”, a mai transmis creatorul de conținut pe pagina sa de Instagram.

Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
Ce poreclă avea Gigi Becali în tinerețe. Mulți nu știau că i se spunea așa: ”Nu se lua de el nici Miliția, nici Securitatea!”
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
