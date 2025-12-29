Albertina Ionescu, de urgență la spital: „Am fost complet în grija medicilor din sistemul public”. Cum a fost tratată de personalul medical

Albertina Ionescu a ajuns de urgență la spital din cauza unei reacții alergice severe. Prezentatoarea TV a fost internată într-un spital de stat, unde a primit îngrijiri exemplare.

Albertina Ionescu, prezentatoare la TVR 1, a împărtășit recent cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale o întâmplare care a trimis-o de urgență la spital. Tot ea a dezvăluit că, în această perioadă dificilă, a beneficiat de sprijin necondiționat din partea soțului său, Constantin Opriș, cu care este căsătorită din anul 2023.

În urmă cu câteva zile, Albertina a ajuns la spital din cauza unei reacții alergice severe. Deși nu a oferit detalii exacte despre cauza alergiei, ea și-a asigurat admiratorii că acum se simte bine.

„A fost prima mea internare la stat, prima mea experiență cu ambulanța și primele zile din viața mea în care am fost complet în grija medicilor din sistemul public. (…) Au avut răbdare să-mi explice fiecare pas, m-au ascultat, m-au liniștit și mi-au oferit tot ce aveam nevoie pentru a înțelege reacția alergică severă prin care am trecut. Acum sunt bine — iar acest «bine» e construit din profesionalism, empatie și iubire necondiționată”, a scris Albertina pe Instagram.

Soțul, cel mai mare sprijin al ei

În tot acest timp, soțul ei, Constantin Opriș, a fost mereu lângă ea, sprijinind-o atât emoțional, cât și practic. Potrivit relatărilor sale, acesta s-a asigurat că Albertina se simte confortabil, aducându-i zilnic mâncare gătită de el însuși.

„În fiecare zi m-a ținut cu moralul sus, ca un distribuitor neobosit de bine și iubire. În fiecare zi venea la spital cu mâncare gătită de el, ca să simt acasă-ul meu și atunci când eram departe de el. (…) Așa se simte iubirea adevărată: grijă discretă, gesturi mici, frumusețe adusă acolo unde poate părea că nu mai încape”, a adăugat vedeta în postarea sa.

Acest episod dificil din viața prezentatoarei TV a fost prilejul unei lecții importante de viață. Albertina a recunoscut că experiența i-a reamintit cât de esențial este să acorde mai multă atenție sănătății sale.

