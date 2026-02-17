„România, cine ești?”, emisiunea care arată o altă față a țării noastre

„România, cine ești?” Este o întrebare pusă unei națiuni care, prea des, se vede reflectată doar în statistici negative și știri despre eșecuri. Dar, dincolo de aceste titluri, există oameni care nu renunță, oameni care repară, construiesc și vindecă, chiar acolo unde sistemele au cedat.

Pornind de la realități incomode, de la subiecte controversate sau tabu, fiecare ediție aduce în fața publicului nu doar problema, ci și speranța. Mădălina Dobrovolschi adresează la „România, cine ești?”, emisiune difuzată în fiecare sâmbătă, de la ora 13.00, la Prima TV, o invitație la luciditate și încredere: să privim adevărul în față, dar și să descoperim acea Românie care știe să se ridice, să învețe și să meargă mai departe. O Românie care poate fi altfel — și care, deja, începe să fie.

„România, cine ești?” pornește de la știri negative și statistici dure. De ce ați ales să construiți o emisiune exact din acest punct sensibil?

Am ales acest punct sensibil pentru că realitatea nu trebuie ascunsă sub preș. Ea trebuie observată și analizată onest. Doar dacă știm exact unde suntem, putem înțelege ce soluții sunt cu adevărat funcționale. Pentru mine, totul pornește de la sinceritatea de a te uita în oglindă și de a accepta ce vezi acolo – cu bune, cu rele. Nu ne uităm la statistici dure ca să facem un inventar al problemelor sau un raport al eșecurilor, ci tocmai pentru a înțelege la ce trebuie lucrat. Iar pasul următor este esențial: căutăm oamenii care au găsit soluții. Îi invităm în studio, le spunem povestea și arătăm că schimbarea este posibilă atunci când există curaj, responsabilitate și implicare.

Primele ediții ating subiecte delicate: abandonul copiilor, sărăcia infantilă, dependența de droguri, analfabetismul funcțional. De ce ați început cu teme atât de grele?

Am ales să începem cu teme atât de grele pentru că ele nu sunt probleme abstracte — sunt realități cotidiene pentru mii de oameni. Nu e vorba doar de știri negative sau de „subiecte tari”, ci de suferințe care rămân prea des în umbră și nu sunt tratate cu atenția pe care o merită. Prima ediție, din 21 februarie, dezbate tema abandonului, cu 2 invitați de marcă și o discuție dureroasă, dar sinceră despre Muzeul Abandonului

De ce era nevoie acum de o astfel de emisiune și ce gol credeți că vine să umple în televiziunea românească?

Pentru că trăim într-un moment de oboseală colectivă. Oamenii sunt supraexpuși la crize, conflicte și vești care apasă, fără să ofere și ieșiri. Era nevoie de o emisiune care să nu nege problemele, dar nici să nu lase publicul captiv în ele. „România, cine ești?” vine să umple exact acest gol: dintre constatare și speranță. Între știre și soluție. Este un spațiu în care realitatea este spusă onest, dar este dusă mai departe către oameni, inițiative și modele care funcționează deja. Cred că televiziunea are nevoie, mai mult ca oricând, de contexte care să redea sens, nu doar intensitate. Iar această emisiune propune o schimbare de perspectivă: de la ce nu merge, la ce poate fi reparat – împreună.

Emisiunea aduce în fața publicului oameni care produc schimbare reală. Cum sunt selectați invitații?

Invitații nu sunt selectați după notorietate, ci după impact. Ne interesează oamenii care au trecut dincolo de discurs și au construit soluții reale, verificabile, care funcționează în comunitățile lor. Procesul pornește de la documentare serioasă: analizăm inițiative, proiecte, rezultate, dar și parcursul uman din spatele lor. Ne uităm la ce problemă rezolvă concret, cum au ajuns acolo și ce se poate învăța din experiența lor. Ceea ce contează foarte mult este autenticitatea. Invitații din „România, cine ești?” nu vin să se promoveze, ci să împărtășească un drum, cu dificultăți, greșeli și lecții. Tocmai această onestitate face ca poveștile lor să fie credibile și relevante pentru public.

Ce mesaj le transmiteți celor care încă mai cred că „nu se poate face nimic” în România?

Le-aș spune să se uite la emisiune,, sambata, de la 13.00, la Prima TV. Nu au cum să nu se lase convinși că se pot face multe, convinși de exemplele concrete pe care le vom arăta săptămână de săptămână.

