Elena Băsescu, schimbată total de intervențiile estetice. Cum arată acum fiica cea mică a lui Traian Băsescu

Elena Băsescu s-a retras din viața publică în urmă cu câțiva ani, alegând să se concentreze asupra familiei sale, dar și a carierei ei. Fiica cea mică a lui Traian Băsescu publică rar imagini cu ea în mediul online, astfel că cea mai nouă fotografie i-a surprins pe urmăritorii ei.

Elena Băsescu, schimbată de intervențiile estetice

Dacă în ultima perioadă a publicat fotografii în care apărea mai mult cu spatele, recent, Elena Băsescu a surprins pe toată lumea cu o fotografie în care își arată chipul. Aceasta s-a fotografiat lângă grătar, purtând un șorț și cu părul prins în coc lejer, la spate.

Fiica lui Traian Băsescu a slăbit foarte mult, iar intervențiile estetice par să o fi schimbat total la nivelul chipului. Elena, fiind preocupată de aspectul ei fizic, a apelat în mai multe rânduri la medicul estetician, dar se pare că modificările făcute de-a lungul timpului și-au pus amprenta asupra feței sale.

Citește și: Elena Băsescu, surprinsă în timp ce cumpăra haine dintr-un hipermarket. Cum a fost fotografiată

Citește și: Andra Măruță a slăbit 10 kilograme! Artista a făcut senzație la filmările Protevelion: „Este foarte greu, dar după primele 4-5 kilograme am simțit că pot” / Exclusiv

Ce operații estetice are fiica lui Traian Băsescu

Elena Băsescu nu este o străină a cabinetului medicului estetician. Aceasta a apelat de mai multe ori la intervențiile estetice pentru a-și aduce îmbunătățiri care să îi contureze trăsăturile.

Aceasta și-a mărit buzele, a făcut rinoplastie și injecții cu botox, acestea fiind tratamente des utilizate pentru a netezi ridurile și a da feței un aspect mai tânăr. De asemenea, Elena Băsescu și-ar fi pus fațete dentare.

Citește și: Primele imagini de la Desafio: Aventura. Filmările show-ului au început în Thailanda

Citește și: Daciana Sârbu și iubitul, surprinși în ipostaze romantice, de ziua bărbatului: „La mulți ani!”

Totodată, fiica lui Traian Băsescu a afirmat, în diferite interviuri, că duce un stil de viață echilibrat, bazat pe alimentație atentă și sport. Aceasta este pasionată și de echitație, fiind mereu prezentă la echitație, alături de copiii ei, cărora le-a insuflat acest hobby.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum arată acum Elena Băsescu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News