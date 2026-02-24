Câți bani câștiga Florin Ristei ca jurat la X Factor: „Crede-mă, e foarte puțin”

Florin Ristei (38 ani) a dezvăluit câți bani câștiga pe sezon, pe vremea când era jurat la X Factor. Artistul a făcut mărturisirea în podcastul „Salvat de clopoțel”, unde a acceptat o provocare matematică despre câștigurile sale.

Câți bani a câștigat Florin Ristei ca jurat X Factor

Florin Ristei, un nume bine-cunoscut în lumea muzicii și televiziunii din România, a stârnit curiozitatea fanilor săi după ce a dezvăluit, cu umor, detalii despre câștigurile sale din perioada în care a fost jurat la emisiunea X Factor. Într-un episod recent al podcastului „Salvat de Clopoțel”, artistul a acceptat o provocare matematică spontană, oferind un indiciu despre veniturile obținute în televiziune.

„Adună anul în care ai câștigat X Factor. 2013. Plus cât câștigai pe sezon ca jurat. 2013. Ok. Împarte la șapte. Adică n-am de unde să știm cât câștigai tu. Adică nu știu cât câștigai. Tu poți să dai o sumă acolo. Tu crezi că sunt oamenii așa atenți la noi?”, l-a provocat amuzat gazda podcastului, Sabin.

Răspunsul lui Ristei nu a întârziat să apară: „5.584. Crede-mă, e foarte puțin”, a spus acesta râzând.

Făcând rapid calcule, cifra de 5.584, interpretată în context, se traduce printr-un câștig estimativ de aproximativ 40.000 de euro pe sezon. Momentul a fost primit cu autoironie de cântăreț, care a reușit să transforme exercițiul într-un moment plin de voie bună.

Artistul a câștigat show-ul în 2013

Florin Ristei a devenit un simbol al reușitei încă din copilărie, când a cucerit inimile românilor cu melodia „Ea este Dana”. Însă, consacrarea sa ca artist a venit în 2013, odată cu câștigarea celui de-al treilea sezon al competiției X Factor România.

În finala memorabilă, el a concurat alături de un alt talent promițător din echipa Deliei, câștigând trofeul și marele premiu de 120.000 de euro.

„A fost un moment care mi-a schimbat viața și mi-a deschis multe uși”, a declarat Ristei cu recunoștință, în cadrul unui interviu.

Originar din Galați, Florin Ristei a reușit să-și construiască o carieră solidă, devenind nu doar un artist apreciat, ci și o personalitate carismatică în lumea televiziunii.

Participarea sa ca jurat la X Factor a fost un pas important, oferindu-i șansa să împărtășească din experiența sa și să inspire tinerii talentați.

