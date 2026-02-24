Ce relație au Oksana și Cezar Ionașcu după ce el a fost infidel: „A coincis cu sarcina la care eu nu mă așteptam”

Oksana Ionașcu, mama a șapte copii, dezvăluie provocările relației cu soțul ei, Cezar Ionașcu, după infidelitatea acestuia. Vedeta online recunoaște că procesul de vindecare este încă în desfășurare.

Ce relație au Oksana și Cezar Ionașcu după ce el a călcat strâmb

Oksana Ionașcu vorbește deschis despre vindecare și puterea de a merge mai departe după infidelitate. Soția lui Cezar Ionașcu recunoaște că încă lucrează la depășirea acestui impas, iar procesul nu este deloc unul ușor. Declarațiile sale sincere, făcute în cadrul podcastului „Vorba lu’ Jorge”, dezvăluie cum această experiență a transformat-o profund.

Oksana a devenit mamă pentru a șaptea oară în 2025, iar vestea sarcinii a venit cu totul neașteptat, fiind descoperită abia în luna a patra. În paralel, viața i-a oferit o altă provocare: aflarea faptului că soțul ei a fost infidel. „A coincis cu sarcina la care eu nu mă așteptam. (…) La Serafim, eu am aflat că sunt însărcinată în luna a patra”, a mărturisit ea, conform Spynews.

Pentru Oksana, această trădare a fost o lovitură neașteptată, mai ales că avea încredere deplină în Cezar. „Înșelatul este o eroare foarte grea și foarte serioasă. Și pentru cel care este înșelat, și pentru cel care înșală, și nici nu știi unde este mai greu postfactum”, spune vedeta.

În ciuda durerii, cei doi au ales să rămână împreună și să lucreze la relația lor. „Un motiv important pentru care noi încă am ales să fim în proces, da, sunt copiii, dar nu sunt doar copiii. (…) Noi încă rezolvăm un handicap al relației noastre”.

Oksana Ionașcu, ironie la adresa soțului: „S-a sacrificat el”

Infidelitatea a fost pentru Oksana o lecție dureroasă, dar și o oportunitate de a-și regăsi puterea interioară. „Pe mine această experiență m-a crescut foarte tare, foarte mult. M-a scos dintr-o zonă de stagnare. (…) Eu încă ies din zona aia. (…) Încă e în facere”, a explicat. Vedeta își asumă emoțiile și nu se ferește să recunoască faptul că vindecarea este un proces continuu.

În mod surprinzător, Oksana privește situația și dintr-o perspectivă diferită, recunoscând că rolurile ar fi putut fi inversate. „Eu sunt destul de conștientă că putea să se întâmple cu mine acest lucru. Sunt absolut conștientă de acest lucru. S-a sacrificat el. Uite, la nivel de suflet s-a sacrificat el. (…) Trebuia cineva să o facă și s-a sacrificat el. Uite, vezi, ce nobil?!”, a declarat ea, cu ironie.

Oksana și soțul ei, Cezar Ionașcu, s-au căsătorit în anul 2017 și împreună au șase copii. Oksana mai are o fiică adolescentă dintr-o fostă relație. Vestea celei de-a șaptea sarcini a fost surprinzătoare în contextul în care, în martie 2025, Oksana și soțul ei au recunoscut că trec printr-o perioadă dificilă în mariajul lor.

