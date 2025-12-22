Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut al șaptelea copil: „Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu”

Oksana Ionașcu, autor, antreprenor și „mentor al feminității pure”, a născut al șaptelea copil, un băiețel, zilele trecute. Soția lui Cezar Ionașcu a dezvăluit ce nume special a ales pentru cel de-al patrulea băiețel, dar și cum i s-a schimbat viața după venirea acestuia pe lume.

Oksana Ionașcu, primele declarații după ce a născut al șaptelea copil

Oksana Ionașcu și soțul ei, Cezar Ionașcu, au devenit părinți din nou, cu toate că în primăvara acestui an au apărut speculații cum că ar fi fost la un pas de divorț, din cauza presupusei infidelități a lui Cezar și a credințelor lor religioase diferite. Pentru Oksana este al șaptelea copil, în timp ce pentru Cezar este al șaselea. Oksana mai are o fiică dintr-o relație anterioară.

Oksana Ionașcu a publicat prima imagine cu bebelușul ei și a dezvăluit ce nume încărcat de semnificație a ales pentru acesta. Este vorba despre prenumele Serafim, care provine din ebraică și înseamnă „cei înflăcărați/cei ce ard” sau „cei înaripați”. Este un nume cu semnificație spirituală, legat de puritate, lumină și iubire necondiționată, purtat de sfinți importanți precum Sfântul Serafim din Sarov. Alegerea acestui nume subliniază dorința părinților de a-și crește copilul aproape de spiritualitate.

„Nimic din ce a fost nu mai are sens acum”

Într-o declarație recentă, Oksana a spus: „De câteva zile sunt mamă de patru băieți! De câteva zile sunt mamă de șapte copii! Nimic din ce a fost nu mai are sens acum. Îmi caut cuvintele să exprim ceva ce poate altă dată ar fi fost simplu”.

Oksana și soțul ei, Cezar Ionașcu, s-au căsătorit în anul 2017 și împreună au șase copii. Oksana mai are o fiică adolescentă dintr-o fostă relație. Vestea celei de-a șaptea sarcini a fost surprinzătoare în contextul în care, în luna martie, Oksana și soțul ei au recunoscut că trec printr-o perioadă dificilă în mariajul lor.

