Ileana Lazariuc, declarații rare despre viața de familie, la nouă ani de la divorțul de Alexandru Țiriac: „Nu aș schimba nimic”

Ileana Lazariuc, declarații rare despre viața de familie, la aproape nouă ani de la divorțul de Alexandru Țiriac

Ileana Lazariuc și Alexandru Țiriac au divorțat în 2017, însă au confirmat despărțirea abia doi ani mai târziu, în toamna anului 2019. În afara unei declarații comune oferite la acel moment, cei doi nu au oferit detalii despre motivele care au dus la separare sau despre viața lor de după divorț. Recent însă, Ileana a făcut dezvăluiri rare despre viața de familie.

„Eu sunt bine așa cum sunt, cu prietenii, cu viața de familie, cu rutina mea. Deci sunt foarte, foarte bine. N-am un plan, n-am plănuit nimic să revin, propriu-zis, în atenție. Am anumite proiecte de care mă ocup și de-abia aștept să le fac cunoscute. (…) Sunt anumite proiecte care-mi sunt foarte dragi sufletului meu, dar nu e momentul să vorbesc acum”, a declarat Ileana Lazariuc, pentru Știrile Antena Stars, potrivit Spynews.

„Nu aș schimba nimic”

În cadrul aceluiași interviu, Ileana a fost întrebată dacă are regrete, lucru pe care l-a negat. În schimb, fostul model și-a îndreptat atenția către cei doi copii, pe care îi consideră cea mai mare împlinire. Ileana are doi băieți, Alexandru și Nicholas, din fosta căsnicie cu Alexandru Țiriac.

„Nu, nu. Am doi copii minunați, frumoși, sănătoși, deștepți, nu că sunt ai mei. Nu, nu aș schimba nimic. Cred că este cel mai minunat lucru care i se poate întâmpla unei femei, unui om în general, nu doar femeilor, ci și unui tată”, a mai declarat Ileana, pentru sursa citată.

Ileana Lazariuc, fotografiată alături de fostul iubit al Mădălinei Ghenea

După divorț, Ileana nu și-a mai asumat public nicio altă relație, deși în 2022 a fost fotografiată alături de afaceristul Matei Stratan, fostul iubit al Mădălinei Ghenea. Stratan și Ghenea au împreună o fetiță, Charlotte.

La fel de discret, Alexandru Țiriac a format un cuplu cu jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea până la începutul anului 2026. Decizia de a se despărți după o relație de aproximativ cinci-șase ani a fost motivată de dorința amândurora de a se concentra pe propriile cariere.

Foto: Facebook; Instagram; Libertatea.ro

