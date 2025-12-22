  MENIU  
Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. „Ce băieți frumoși ai, puștoaico!" Cum s-au fotografiat cei trei

Ileana Lazariuc, imagini superbe, de colecție, alături de cei doi fii. „Ce băieți frumoși ai, puștoaico!” Cum s-au fotografiat cei trei

Raluca Vițu
.  Actualizat 22.12.2025, 15:39

Ileana Lazariuc a surprins pe toată lumea după ce a publicat pe Instagram câteva fotografii superbe cu cei doi băieți ai săi. Fosta soție a lui Ion Țiriac Jr., cunoscută pentru discreția ei și pentru faptul că își protejează cu strictețe viața personală, a făcut o excepție emoționantă, iar imaginile au devenit rapid virale.

Ileana Lazariuc, imagini de colecție alături de fiii ei

De-a lungul anilor, Ileana Lazariuc a ales să stea departe de lumina reflectoarelor și să își concentreze energia pe creșterea copiilor – Alexandru, în vârstă de 17 ani, și Nicholas, 16 ani -, pe care îi are din căsnicia cu Ion Țiriac Jr.. Deși are o comunitate numeroasă de urmăritori, ea a preferat întotdeauna să păstreze intimitatea familiei, evitând expunerea excesivă. Tocmai de aceea, fiecare apariție alături de fiii ei devine un eveniment în sine.

Imaginile postate recent surprind o atmosferă caldă, relaxată, în care Ileana și băieții ei par să se bucure de un moment simplu, dar profund. Zâmbetele lor naturale și apropierea dintre ei transmit o energie aparte, iar reacțiile fanilor nu au întârziat să apară. Mulți au remarcat cât de mult au crescut copiii și cât de frumos seamănă cu ambii părinți.

Vezi în GALERIA FOTO din articol cele mai recente imagini cu Ileana Lazariuc și băieții săi.

Reacțiile fanilor: “Ce băieți frumoși ai, puștoaico!”

Comentariile au curs în valuri, de la complimente pentru frumusețea lor, până la mesaje de apreciere pentru modul în care Ileana își protejează familia. Admiratorii au lăudat eleganța și discreția ei, dar și faptul că, atunci când alege să împărtășească ceva, o face cu bun gust și autenticitate.

“Mă uit la poză de 10 minute și nu-mi vine să cred ce mari s-au făcut băieții!” – i-a transmis Lidia Buble, în dreptul imaginilor.

“Ce frumoși sunteți! Doi băieți superbi, de mamă nu mai vorbesc. Parcă sunteți cu sora, nu cu mama. Fiți sănătoși și binecuvântați!”

“Ce băieți frumoși ai, puștoaico!”

“Te-au scos frații în oraș?”

“Ești sora lor, nu?” – i-au mai scris internauții.

Ileana Lazariuc s-a retras din atenția publicului

Ileana Lazariuc locuiește în Dubai alături de copiii ei de aproape doi ani și, în tot acest timp, a ales să fie discretă și în mediul online. După o pauză de câteva luni, fosta artistă a reapărut pe Instagram cu un mesaj încărcat de emoție, în care a explicat de ce a simțit nevoia să se retragă din ritmul agitat al vieții de zi cu zi. „Am făcut un pas înapoi de la agitație pentru o vreme… Viața mi-a cerut cu blândețe să fac o pauză – să privesc în interior și să ascult fără grabă. Nu am căutat răspunsuri, ci prezență. Cine devin și ce își dorește cu adevărat inima mea? În această liniște, am realizat că nu trebuie să știu ce urmează”, a transmis Lazariuc pe Instagram.

Foto – Instagram / Facebook

