Cum a reacționat Mihai Ștefan Lungu după ce a fost acuzat că se promovează pe spatele morții iubitei, Ioana Popescu

Mihai Ștefan Lungu a răspuns acuzațiilor că se promovează pe spatele morții iubitei, Ioana Popescu. Bărbatul a fost criticat dur după ce a cerut bani în mediul online pentru înmormântarea fostei vedete TV.

Reacția lui Mihai Ștefan Lungu după ce a fost acuzat că se promovează pe spatele morții iubitei, Ioana Popescu

Mihai Ștefan Lungu a fost acuzat că se promovează pe spatele morții iubitei. Fosta vedetă TV Ioana Popescu a murit pe 26 septembrie, la vârsta de 45 de ani, din cauza mai multor probleme de sănătate care s-au agravat.

După decesul Ioanei Popescu, iubitul ei a transmis mai multe mesaje îndurerate pe rețele sociale. Totodată, potrivit Cancan.ro, bărbatul a cerut sprijin financiar pentru a se putea ocupa de înmormântarea fostei vedete TV.

„Fără tine mi-e greu. Te plâng și te văd peste tot. De ce a trebuit să pleci exact când trebuia să te cer în căsătorie? Exact când trebuia să mergem la Roma? De ce mi-ai făcut așa ceva? (…) Știu că mă auzi și că de acolo de unde ești te gândești la mine, la noi. Te voi iubi cu fiecare bătaie a inimii mele, curat și adevărat, așa cum am făcut-o de când ne-am cunoscut”, a scris Mihai Ștefan Lungu pe Facebook.

Mihai Ștefan Lungu, criticat dur după ce a cerut bani pentru înmormântarea Ioanei Popescu

Mesajul îndurerat nu a generat simpatie însă, ci critici dure.

„Bani pentru Roma și căsătorie aveai, dar ceri public bani acum pentru înhumarea celei pe care susții că ai iubit-o? Ceva nu e ok aici, nici decent!”, a comentat cineva.

Mihai Ștefan Lungu s-a apărat spunând că Ioana Popescu a plătit vacanța la Roma. „Dacă vrei să știi, Ioana a plătit pentru excursia la Roma”, a replicat Mihai.

„La Roma cu ce bani vă duceați? Deci aveți bani s-o duceți pe ultimul drum. Nu mai faceți bani pe spatele unei amărâte ce a decedat!”, a fost un alt comentariu.

De această dată, Mihai a răspuns ironic. „Dacă nu știi nimic și vrei să afli amănunte, citește presă, nu face afirmații false și neîntemeiate! Dacă vrei să fii băgată în seamă sau ai chef de conversație, fă-o cu cine dorești dumneata”, a scris bărbatul.

Cine a fost Ioana Popescu

Ioana Popescu nu avea rude apropiate în România, părinții ei fiind decedați, iar frații vitregi locuind în SUA. Partenerul ei se ocupă acum de procedurile legale pentru înmormântare.

Ioana Popescu, cunoscută în presa tabloidă drept „devoratoarea de fotbaliști”, a fost jurnalistă, scriitoare și prezentatoare TV. Ea a devenit celebră mai ales prin aparițiile sale controversate și prin dezvăluirile legate de relațiile cu mai mulți sportivi, care i-au adus această poreclă.

În urmă cu mai bine de un deceniu, Ioana Popescu a făcut un top al fotbaliștilor celebri cu care s-a iubit. „Adrian Mutu, Gabi Torje, Bogdan Mustață, Hristu Chiacu, Bogdan Mara, Ionuț Luțu, Ricardo Dani, Răzvan Raț, Tibi Bălan, Yssouf Koné”, a enumerat ea. În ciuda declarațiilor ei, fotbaliștii enumerați nu au confirmat niciodată spusele ei.

Foto: Facebook

