Ioana Popescu, înmormântată în cimitirul Berceni 2. Jurnalista își doarme somnul de veci alături de mama sa

Ioana Popescu este înmormântată miercuri, 1 octombrie, în cimitirul Berceni 2, locul unde a fost depus și trupul mamei sale. Jurnalista a încetat din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie, la vârsta de 45 de ani.

Ioana Popescu a fost înmormântată

Ioana Popescu este înmormântată miercuri, 1 octombrie, în cimitirul Berceni 2 din București, după ce Mara Bănică s-a ocupat de toate detaliile funeraliilor. Jurnalista mai avea doar o mătușă care a refuzat să se ocupe de înmormântare.

Astfel, Mara Bănică a hotărât să îi ofere prietenei sale o ceremonie creștinească completă, cu toate tradițiile și ritualurile. Jurnalista a preluat această datorie deoarece nu s-a prezentat nicio rudă, iar Ioana risca să fie înmormântată de stat, într-o groapă comună.

„Nu va fi înmormântată de stat. Va avea tot ce e creștinește atunci când se face o înmormântare, adică transport, sicriu, colivă, colacii, prescuri, tot ce se face. Miercuri cred că vom reuși să o înmormântăm”, a precizat Mara Bănică într-o postare pe Facebook.

Așa cum a promis, vedeta a avut grijă ca Ioana Popescu să aibă o slujbă la biserică și să fie înmormântată creștinește. Acum, jurnalista se odihnește alături de mama sa, actrița Erika Octavia Negrescu.

La înmormântarea Ioanei au venit doar câteva persoane: Mara Bănică, Sonia Trifan, o vecină de-a jurnalistei, precum, cântăreața Olga Bălan, precum și Mihai Lungu, iubitul jurnalistei. Aceștia au așezat în sicriu două icoane și un ruj.

Pe ultimul drum a condus-o și fostul ei soț, Ion Lorinczi, care a apărut la cimitir cu o pereche de ochelari ce i-au ascuns lacrimile vărsate pentru cea care i-a fost parteneră de viață.

De pachetele oferite după slujba de înmormântare s-a ocupat tot Mara Bănică, care a pus în pungi banane, câteva conserve și bere.

Cui rămâne averea Ioanei Popescu

Deși nu a avut copii și nici soț, Ioana Popescu a lăsat în urmă o avere considerabilă. După moartea mamei sale, jurnalista a devenit coproprietară, alături de mătușa sa, pe o vilă situată în zona Mihai Bravu din București, evaluată la aproximativ 1 milion de euro. Partea care îi revenea Ioanei era estimată la 280.000 de euro. În plus, aceasta deținea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu.

Conform surselor citate de Cancan.ro, întreaga avere ar urma să revină mătușii sale, singura rudă de sânge rămasă. Este vorba despre aceeași mătuță care nu a vrut să revendice trupul neînsuflețit al jurnalistei și să o înmormânteze.

„Am încercat să iau legătura cu mătușa, dar nu am primit niciun răspuns. În mare parte, au fost deja stabilite aspectele legate de ceremonia funerară”, a declarat Mara Bănică.

