Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei

Priveghiul jurnalistei Ioana Popescu, desfășurat pe 30 septembrie 2025, ar fi trebuit să fie un moment de reculegere și durere pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o. În capela unde familia și prietenii apropiați s-au adunat să-și ia rămas bun, atmosfera a fost tulburată de un gest șocant făcut chiar de cel care i-a fost alături în ultimele luni din viață: Mihai Lungu.

Un priveghi cu scandal: izbucnirea lui Mihai Lungu

În loc să-și exprime suferința în tăcere, Mihai Lungu a provocat un moment tensionat care i-a șocat pe toți cei prezenți. Potrivit informațiilor difuzate de SpyNews TV, bărbatul a ridicat tonul și a început să înjure chiar lângă sicriul Ioanei Popescu. Acuzațiile sale au fost îndreptate către apropiații jurnalistei, pe care i-a acuzat că nu i-au oferit sprijin financiar în perioada grea pe care o traversa.

„Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ‘Te-a ajutat cineva cu ceva?’ Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a declarat Mihai Lungu în cadrul emisiunii SpyNews TV.

Gestul său a fost perceput ca o insultă adusă nu doar memoriei Ioanei, ci și celor care veniseră să o conducă pe ultimul drum.

Ulterior, Mihai Lungu a încercat să justifice izbucnirea, susținând că nemulțumirea sa nu era legată de Ioana Popescu, ci de lipsa de sprijin din partea celor apropiați ei. Cu toate acestea, contextul și momentul ales pentru a-și exprima frustrarea au fost considerate de cei prezenți ca fiind complet nepotrivite.

Mihai Lungu a primit bani de la Mara Bănică

În cadrul unei conversații cu Mihai Lungu, Mara Bănică i-a explicat cum s-au desfășurat lucrurile în realitate, prezentând inclusiv o dovadă concretă că i-a transferat bani. Ea a arătat că i-a trimis suma de 100 de lei în două tranșe, contrazicând afirmațiile lui Mihai conform cărora nu ar fi primit niciun sprijin financiar.

Totodată, mai multe persoane apropiate de Ioana Popescu îl acuză pe Mihai că ar fi preocupat mai degrabă de bunurile materiale rămase în urma jurnalistei decât de memoria acesteia.

„Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont. 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. (…) Astăzi ai vorbit cu acest așa-zis naș, un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a declarat Mara Bănică, potrivit sursei amintite anterior.

