  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei

Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei

Mihai Lungu, gest scandalos la priveghiul Ioanei Popescu. A început să înjure lângă sicriul jurnalistei
Raluca Vițu
.  Actualizat 01.10.2025, 11:02

Priveghiul jurnalistei Ioana Popescu, desfășurat pe 30 septembrie 2025, ar fi trebuit să fie un moment de reculegere și durere pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o. În capela unde familia și prietenii apropiați s-au adunat să-și ia rămas bun, atmosfera a fost tulburată de un gest șocant făcut chiar de cel care i-a fost alături în ultimele luni din viață: Mihai Lungu.

Un priveghi cu scandal: izbucnirea lui Mihai Lungu

În loc să-și exprime suferința în tăcere, Mihai Lungu a provocat un moment tensionat care i-a șocat pe toți cei prezenți. Potrivit informațiilor difuzate de SpyNews TV, bărbatul a ridicat tonul și a început să înjure chiar lângă sicriul Ioanei Popescu. Acuzațiile sale au fost îndreptate către apropiații jurnalistei, pe care i-a acuzat că nu i-au oferit sprijin financiar în perioada grea pe care o traversa.

„Era o discuție între mine și una dintre prietenele Ioanei. M-a întrebat: ‘Te-a ajutat cineva cu ceva?’ Zic nu, doar doamna Mara Bănică și în rest nimeni nu a ajutat. Nu e vorba de dat, am zis cine a ajutat. (…) Nu e vorba de a veni cineva, am spus ca idee că nu a ajutat nimeni nici măcar cu 100 lei”, a declarat Mihai Lungu în cadrul emisiunii SpyNews TV.

ioana popescu 323IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 9)

Gestul său a fost perceput ca o insultă adusă nu doar memoriei Ioanei, ci și celor care veniseră să o conducă pe ultimul drum.

De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
De la ce ar fi pornit, de fapt, scandalul de la priveghiul Ioanei Popescu. Iubitul jurnalistei ar fi început să înjure lângă sicriu
Recomandarea zilei

Ulterior, Mihai Lungu a încercat să justifice izbucnirea, susținând că nemulțumirea sa nu era legată de Ioana Popescu, ci de lipsa de sprijin din partea celor apropiați ei. Cu toate acestea, contextul și momentul ales pentru a-și exprima frustrarea au fost considerate de cei prezenți ca fiind complet nepotrivite.

Citeşte şi: Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. „Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!”

„Ea suferea după Dan Alexa”. Ion Lorinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața regretatei jurnaliste. Incredibil ce a povestit! Mai mult, vorbele lui sunt susținute și de o apropiată a Ioanei. Ce legătură ar fi fost, de fapt, între fosta ziaristă și antrenor
„Ea suferea după Dan Alexa”. Ion Lorinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața regretatei jurnaliste. Incredibil ce a povestit! Mai mult, vorbele lui sunt susținute și de o apropiată a Ioanei. Ce legătură ar fi fost, de fapt, între fosta ziaristă și antrenor
Recomandarea zilei

Citeşte şi: Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. „Am fost acuzat de furt!”

Citeşte şi: Ce avere are Ioana Popescu și la cine ar putea ajunge. Singura rudă de sânge a jurnalistei este o mătușă

Citeşte şi: Oana Lis, mesaj emoționant după moartea jurnalistei Ioana Popescu. Cele două s-au întâlnit recent: „Ultima poză pe care o am cu ea”

Mihai Lungu a primit bani de la Mara Bănică

În cadrul unei conversații cu Mihai Lungu, Mara Bănică i-a explicat cum s-au desfășurat lucrurile în realitate, prezentând inclusiv o dovadă concretă că i-a transferat bani. Ea a arătat că i-a trimis suma de 100 de lei în două tranșe, contrazicând afirmațiile lui Mihai conform cărora nu ar fi primit niciun sprijin financiar.

Totodată, mai multe persoane apropiate de Ioana Popescu îl acuză pe Mihai că ar fi preocupat mai degrabă de bunurile materiale rămase în urma jurnalistei decât de memoria acesteia.

Banii aceștia sunt trimiși de mine către tine de pe un alt cont. 100 lei ți-am trimis din două bucăți și tu spui că nu ai primit niciun ban. Eu te-am întrebat mai devreme, te-am întrebat și acum, ai zis că nu ai primit niciun ban. Nu te-am crezut și ți-am trimis eu. Ți-am făcut două plăți de 50 lei. (…) Astăzi ai vorbit cu acest așa-zis naș, un prieten de-al Ioanei din Italia. Grija ta, Mihai, era cine ridică ajutorul de înmormântare”, a declarat Mara Bănică, potrivit sursei amintite anterior.

Foto – arhivă

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Cum a filmat-o Irina Columbeanu pe Monica Gabor. S-au întâlnit în Dubai, unde petrec timp cu Ramona
Fanatik
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
Dezvăluirile lui Mitică Dragomir: “Am făcut preinfarct, era să mor din cauza lui!”. Adrian Porumboiu și Ion Crăciunescu au fost fotbaliști la echipa lui Dragomir înainte de a deveni arbitri
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
Care e cel mai bun pate din comerț, după părerea lui Dragoș Pătraru: „Suntem prea grăbiți ca să ne uităm ce otrăvuri băgăm în noi”
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Citește și...
Declarații halucinante ale orădeanului care a vandalizat Palatul lui Gigi Becali: ”Vreau să-l cumpăr și să i-l fac cadou Simonei Halep!”. Exclusiv
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Gina Chirilă are un nou iubit. Seamănă izbitor cu Vlădău
Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”
Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. "Am fost acuzat de furt!"
Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. "Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!"
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”
Monica Gabor, de nerecunoscut în cea mai nouă filmare făcută publică de Irina Columbeanu: „Unde a dispărut acea strălucire?”
Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. "Am fost acuzat de furt!"
Trecutul penal al lui Mihai Lungu: ce ascunde fostul partener al Ioanei Popescu. "Am fost acuzat de furt!"
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Elle
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
DailyBusiness.ro
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
A1.ro
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Imaginea rară cu Irina Columbeanu alături de mama și mătușa ei. Cum s-au filmat cele trei
Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. "Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!"
Ion Lőrinczi, fostul iubit al Ioanei Popescu, dezvăluiri neașteptate despre ultima perioadă din viața jurnalistei. "Ea suferea după Dan Alexa. Mi-a spus!"
George Burcea are o nouă iubită. Cum arată tânăra care l-a făcut să o uite pe Viviana Sposub
George Burcea are o nouă iubită. Cum arată tânăra care l-a făcut să o uite pe Viviana Sposub
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Observator News
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Atenție la capcanele online. Cum recunoaştem o fraudă digitală
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
Pentru ACEASTĂ ZODIE pare că s-au închis cerurile! Parcă e BLESTEMATĂ pentru că are parte de cea mai neagră perioadă. Ce pățește chiar începând din următoarele ore
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Remediul natural care ar putea depăși chimioterapia. Cercetătorii o numesc „arma secretă” împotriva cancerului
Remediul natural care ar putea depăși chimioterapia. Cercetătorii o numesc „arma secretă” împotriva cancerului
Horoscop 1 octombrie 2025. Află zodiile care dau lovitura la bani și noroc
Horoscop 1 octombrie 2025. Află zodiile care dau lovitura la bani și noroc
Vaccinarea anti-HPV devine gratuită pentru o categorie de persoane
Vaccinarea anti-HPV devine gratuită pentru o categorie de persoane
Horoscop octombrie 2025: Energie și vitalitate. Previziuni complete
Horoscop octombrie 2025: Energie și vitalitate. Previziuni complete
TV Mania
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul său, Călin Hagima. Artista a devenit mamă de gemeni
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Stella Banderas, nunta de vis în Spania: mesajul emoționant al tatălui – „Faptul că se căsătorește în Spania mă umple de mândrie”
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Cum arată casa în care locuiesc Alex Velea și Antonia. E ca-n povești FOTO
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton