Mugurel Vrabete va fi incinerat. Anunțul trupei Holograf: „Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face la Sala Palatului”

Mugurel Vrabete a încetat din viață joi, 12 martie, la vârsta de 70 de ani, după ce în ultima perioadă a luptat din greu cu o boală incurabilă. Vestea a picat ca un trăsnet peste fanii trupei Holograf, dar și a comunității artiștilor din România. Acum, familia și colegii săi au anunțat că basistul nu va fi înmormântat, ci incinerat.

Mugurel Vrabete nu va fi înmormântat

Trupa Holograf a confirmat vestea trecerii în neființă a lui Mugurel Vrabete, anunțând totodată cauza decesului acestuia: o boală incurabilă. Acum, membrii trupei au revenit în mediul online cu un anunț în ceea ce privește priveghiul și funerariile acestuia.

Potrivit anunțului, trupul neînsuflețit al lui Mugurel Vrabete va fi depus vineri, 13 martie, la Sala Palatului, unde cei care l-au apreciat pot veni pentru a-i aduce un ultim omagiu. În același timp, Holograf a anunțat că basistul nu va fi înmormântat, ci incinerat.

„Vă mulțumim pentru toate mesajele de susținere pe care le-am primit astăzi. Pentru că mulți dintre voi ne-ați întrebat, vrem să facem câteva precizări. Cei care doresc să își ia rămas bun o pot face mâine, între orele 14:00 și 20:00, la Sala Palatului, unde va fi depus, sau sâmbătă dimineață între orele 09:00 și 11:00 la Crematoriul Vitan Bârzești (Str. Iuliu Hațieganu nr. 1)”, au transmis aceștia pe pagina oficială de Facebook.

„La Sala Palatului, accesul se va face pe la intrarea artiștilor, situată pe laterala din dreapta a sălii (Str. Valter Mărăcineanu). Ne ajută mult să simțim cât de mulți oameni l-au iubit și l-au respectat pe Mugurel”, se mai arată în postarea celor de la Holograf.

Ce se întâmplă cu spectacolele trupei

Deși tocmai au pierdut un membru important al formației, Holograf a precizat că spectacolele programate în zilele următoare vor avea loc, conform planificării. Și asta pentru că așa și-ar fi dorit colegul lor.

„Spectacolele programate în această perioadă – Arad (13 martie), Reșița (14 martie), Timișoara (15 martie) și Sala Palatului (17 martie) – se vor desfășura așa cum au fost anunțate. Nu va fi ușor, dar simțim că avem datoria morală de a respecta dorința și credința lui Mugurel că „The show must go on””, au scris cei de la Holograf în mediul online.

Mugurel Vrabete, născut în București, și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din adolescență, alegând chitara bas ca instrumentul său definitoriu. În anii 1970, a fondat formația Basorelief, un proiect de jazz-rock progresiv influențat de tendințele occidentale care începeau să pătrundă în România.

Cariera sa a cunoscut un punct de cotitură în 1987, când s-a alăturat trupei Holograf și a devenit parte integrantă a uneia dintre cele mai iubite formații din țară. Alături de Dan Bittman și colegii săi, Iualian Mugurel Vrabete a contribuit la crearea unui stil unic, îmbinând rockul melodic cu influențe pop și balade ce au cucerit publicul.

Mugurel Vrabete a fost basistul trupei timp de 40 de ani.

