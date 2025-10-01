Scenă neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu. Jurnalistei i s-a aplicat ruj pe buze în sicriu, chiar înainte de despărțirea finală

Ceremonia de adio pentru jurnalista Ioana Popescu, desfășurată într-un cadru încărcat de durere și emoție, a fost marcată de un moment neașteptat care a stârnit reacții puternice în rândul celor prezenți. În timp ce apropiații își luau rămas bun, o femeie s-a apropiat de trupul neînsuflețit al jurnalistei și i-a aplicat ruj pe buze.
La ceremonia de înmormântare a Ioanei Popescu au fost prezente doar câteva persoane apropiate: Mara Bănică, Sonia Trifan, o vecină a jurnalistei, cântăreața Olga Bălan și Mihai Lungu, partenerul ei din ultimele luni. În semn de omagiu, aceștia au așezat în sicriu două icoane și un ruj, simboluri care au marcat personalitatea Ioanei.
După slujba religioasă, Mara Bănică s-a ocupat de organizarea pachetelor tradiționale, în care a pus banane, câteva conserve și sticle de bere, respectând obiceiul de a oferi celor prezenți un gest de mulțumire.
Potrivit declarațiilor apropiaților, Ioana suferea de mai multe afecțiuni grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații cardiace, ulcer și, conform unor surse medicale, ciroză hepatică în stadiu terminal. Deși inițial a refuzat internarea, starea ei s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai putut interveni eficient.
„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București pe 23, marți, cum am vorbit, și văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, am anunțat 112. Poliția a spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’”, a declarat Mihai Lungu pentru Cancan.
Ultimul mesaj trimis de Ioana către partenerul ei, înainte de moarte, reflectă starea de epuizare și nevoia de liniște: „Sunt la spital cu Nicoleta și Nadina. A zis doctorul interzis orice stres. Te rog azi și mâine să nu îmi mai scrii absolut nimic”.
Pe lângă vila moștenită după moartea mamei sale, Ioana mai avea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu. De-a lungul anilor, jurnalista ar fi încercat să convingă mătușa sa – coproprietară a vilei – să vândă imobilul, însă aceasta a refuzat constant. În lipsa unui soț sau a unor copii, singura rudă de sânge rămasă este mătușa Ioanei, care are două fiice. Conform legii, aceasta ar fi moștenitoarea legală a bunurilor rămase.
