Scenă neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu. Jurnalistei i s-a aplicat ruj pe buze în sicriu, chiar înainte de despărțirea finală

Ceremonia de adio pentru jurnalista Ioana Popescu, desfășurată într-un cadru încărcat de durere și emoție, a fost marcată de un moment neașteptat care a stârnit reacții puternice în rândul celor prezenți. În timp ce apropiații își luau rămas bun, o femeie s-a apropiat de trupul neînsuflețit al jurnalistei și i-a aplicat ruj pe buze.

Un gest neașteptat înainte de înhumarea jurnalistei

Înainte ca trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu să fie condus pe ultimul drum, o femeie, posibil vecina jurnalistei, s-a apropiat de sicriu și, într-un gest care a surprins pe toată lumea, a început să o machieze, aplicându-i ruj pe buze. Paparazzi wowbiz.ro au surprins momentul, iar imaginile au stârnit un val de reacții. Vezi imaginile AICI.

La ceremonia de înmormântare a Ioanei Popescu au fost prezente doar câteva persoane apropiate: Mara Bănică, Sonia Trifan, o vecină a jurnalistei, cântăreața Olga Bălan și Mihai Lungu, partenerul ei din ultimele luni. În semn de omagiu, aceștia au așezat în sicriu două icoane și un ruj, simboluri care au marcat personalitatea Ioanei.

După slujba religioasă, Mara Bănică s-a ocupat de organizarea pachetelor tradiționale, în care a pus banane, câteva conserve și sticle de bere, respectând obiceiul de a oferi celor prezenți un gest de mulțumire.

Ioana Popescu avea mai multe probleme de sănătate

Ioana Popescu s-a stins din viață în noaptea de 20 spre 21 septembrie 2025, la vârsta de 45 de ani, în Spitalul Sfântul Ioan din București. Decesul ei a fost anunțat public de partenerul său, Mihai Lungu, care a fost și cel care a alertat autoritățile după ce nu a mai reușit să ia legătura cu ea timp de două zile.

Potrivit declarațiilor apropiaților, Ioana suferea de mai multe afecțiuni grave: varice esofagiene, hepatită C, palpitații cardiace, ulcer și, conform unor surse medicale, ciroză hepatică în stadiu terminal. Deși inițial a refuzat internarea, starea ei s-a agravat rapid, iar medicii nu au mai putut interveni eficient.

„S-a simțit rău și s-a dus să se interneze. Eu am ajuns în București pe 23, marți, cum am vorbit, și văzând că de duminică nu a mai accesat telefonul, am anunțat 112. Poliția a spart ușa, nu era în casă. M-a sunat un domn de la poliție și mi-a zis: ‘Vreau să vă dau o veste, să știți că a decedat sâmbătă noapte spre duminică’”, a declarat Mihai Lungu pentru Cancan.

Ultimul mesaj trimis de Ioana către partenerul ei, înainte de moarte, reflectă starea de epuizare și nevoia de liniște: „Sunt la spital cu Nicoleta și Nadina. A zis doctorul interzis orice stres. Te rog azi și mâine să nu îmi mai scrii absolut nimic”.

Cui ar putea rămâne averea Ioanei Popescu

Ioana Popescu a lăsat în urmă o avere considerabilă, estimată la câteva sute de mii de euro. Ea deținea o parte dintr-o vilă situată în zona Mihai Bravu din București, evaluată la aproximativ 1 milion de euro. Partea care îi revenea Ioanei era estimată la 280.000 de euro.

Pe lângă vila moștenită după moartea mamei sale, Ioana mai avea și un apartament cu două camere în zona Brâncoveanu. De-a lungul anilor, jurnalista ar fi încercat să convingă mătușa sa – coproprietară a vilei – să vândă imobilul, însă aceasta a refuzat constant. În lipsa unui soț sau a unor copii, singura rudă de sânge rămasă este mătușa Ioanei, care are două fiice. Conform legii, aceasta ar fi moștenitoarea legală a bunurilor rămase.

