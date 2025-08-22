Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți pentru prima dată: „Și apoi au fost trei”

Millie Bobby Brown (21 ani) și soțul ei, Jake Bongiovi (23 ani), au anunțat că au devenit părinți pentru prima dată. Cei doi au decis să adopte o fetiță, astfel că vara aceasta familia lor s-a mărit. Anunțul a fost făcut de actriță, pe rețelele sociale.

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au devenit părinți

Millie Bobby Brown și soțul ei, Jake Bongiovi, au devenit părinți prima dată cu ajutorul adopției, cei doi dând vestea cea mare joi, 21 august, pe Instagram.

„În această vară am primit-o pe dulcea noastră fetiță prin adopție. Suntem extrem de încântați să începem acest frumos capitol al vieții de părinți, atât în pace, cât și în intimitate”, a scris actrița în mediul online, completând: „Și apoi au fost trei”.

Actrița nu a dezvăluit, însă ce vârstă are micuța și nici numele acesteia și a ales să nu facă publică nicio imagine cu ea.

Citește și: Millie Bobby Brown, desființată și numită „nepoliticoasă”. Afirmațiile actriței despre industria ospitalieră au fost dur criticate

Citește și: Tily Niculae a divorțat după 15 ani de mariaj. Actrița a făcut anunțul pe rețelele sociale. „Am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă!”

Cum s-au cunoscut actrița și fiul lui Jon Bon Jovi

Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi au stârnit zvonuri despre o relație romantică în iunie 2021, când Bongiovi a distribuit un selfie cu actrița. Cei doi s-au cunoscut prin intermediul Instagram și au fost prieteni o perioadă, înainte de a începe să iasă la întâlniri.

Cuplul s-a căsătorit în secret în mai 2024. În octombrie, cuplul a postat pe Instagram fotografii de la nunta lor de la Villa Cetinale din Italia, unde au sărbătorit alături de familie și prieteni.

În luna martie a anului trecut, actrița a vorbit deschis despre creșterea familiei sale alături de Bongiovi, în timpul unui episod al podcastului Smartless.

Citește și: Selly și Smaranda s-au mutat în noul apartament, recent renovat. Locuința este închiriată

Citește și: Gina Pistol, dezvăluiri tulburătoare despre cum a rămas însărcinată: „Aveam ritualul acesta de rugăciuni și un brâu”. Medicii nu i-au dat nicio șansă

La acea vreme, actrița a spus că așteaptă cu nerăbdare să devină mamă.

„Mama a avut primul copil la 21 de ani, iar tata avea 19 ani. Și știți, asta a fost stilul meu încă dinainte să-l cunosc pe Jake”, a spus Brown.

„Și, da, adică, Jake știe cât de important este pentru mine și, bineînțeles, vreau să mă concentrez pe a mă impune ca actor și ca producător, dar consider, de asemenea, că este foarte important să întemeiez o familie pentru mine personal”, a continuat ea.

„Este un lucru important. Jake a spus: „nu putem face asta până nu ne căsătorim”. Deci asta a fost stilul lui”, a mai spus Millie Bobby Brown la momentul respectiv.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Millie Bobby Brown și Jake Bongiovi

Sursă foto: Instagram, Profimedia

Urmărește-ne pe Google News