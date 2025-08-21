Gina Pistol, dezvăluiri șocante despre cum a rămas însărcinată: „Aveam ritualul acesta de rugăciuni și un brâu”. Medicii nu i-au dat nicio șansă

Gina Pistol a vorbit despre felul în care a trăit miracolul vieții sale când a rămas însărcinată. Medicii i-au spus că nu poate avea copii, iar vestea a devastat-o pe vedetă. Cu toate acestea, nu și-a pierdut credința, ci dimpotrivă, a început să practice ritualuri de rugăciune și a apelat la tot ce putea pentru a își vedea visul împlinit cu ochii.

Gina Pistol, dezvăluiri despre momentele dificile de dinainte să fie însărcinată

Gina Pistol a trăit momentele dificile când medicii i-au spus că nu va putea face niciodată un copil. Cu toate acestea, vedeta a apelat la credință și a reușit să aibă un copil.

„Medicii mi-au zis, în urma unor analize, că nu am șanse să devin mamă. Și iată! Mi-a fost foarte greu să diger treaba asta și a fost foarte greu să o accept. Și mai aveam momente cand mă întrebam, “Oare aș fi fost o mamă bună dacă mi-ar fi dat Dumnezeu copil?”. Si mi se pare așa, ok, muncești, faci, îți cumperi casa pe care ți-o doreai, cumperi mașina pe care ți-o doreai, călătoresti, sădești un copac… Dar zic: “Pentru cine fac eu toate lucrurile astea?”.

Citește și: Cum își cresc Smiley și Gina Pistol fetița: „Stau foarte mult să o studiez”. Prezentatoarea TV a explicat de ce nu pune poze cu chipul lui Josephine pe Internet

La un moment dat incepi sa te gandesti: “ Ok, și în urma mea ce las?”. Și pe urma am aflat că nu pot să am șansa să fac copii și nu mi-a picat bine. Și cumva cred că începusem să accept asta…”, a povestit Gina Pistol.

A urmat un ritual de rugăciune și a rămas însărcinată

Gina Pistol a mărturisit pentru cancan.ro cum rămăsese fără speranță, la un moment dat. Totuși, ea a mers la o mănăstire din apropiere de Timișoara, la Sfântul Iosif cel Nou, unde s-a rugat să devină mamă, dacă Sfântul Iosif și Dumnezeu consideră că ar fi o mamă bună.

Citește și: Smiley și Gina Pistol și-au îndeplinit încă un vis, la doi ani de la nuntă: „Josephine este foarte încântată”

Miracolul a apărut la scurt timp și se numește Josephine.

in minte că îmi spuneau prietenele, “Ești însărcinată”. Si eu le ziceam ” Terminați cu asta că nu sunt însărcinată”. Mi-am luat un test de sarcină, l-am făcut, nu ieșise. Stiam că nu am nicio șansă, nu am facut niciun tratament, n-am luat nici măcar suplimente. De fapt eram însărcinată. Am făcut alt test și a ieșit pozitiv, am crezut că nu am făcut ceva cum trebuie. Ieșise a doua linie ștearsă așa puțin. Am zis să mai fac un test și mă uitam la el și mi se părea că visez. E o minune, de asta spun ca nu mai îndrăznesc să îl cer pe al doilea. Am un copil sănătos, ce pot să ceri mai mult de atât?”, a spus vedeta.

A rămas însărcinată, dar primele luni au fost critice

Gina Pistol a rămas însărcinată după ce medicii i-au spus că nu are nicio șansă. Prietena ei din Timișoara a îndemnat-o să se roage la Sfântul Iosif. De altfel, vedeta a spus că primele luni din sarcină au fost dificile, fiind o sarcină destul de riscantă, așa că s-a rugat intens ca totul să meargă bine și micuța să se nască sănătoasă.

Citește și: Imagini cu reacția lui Smiley atunci când a văzut-o pe Gina Pistol în rochie de mireasă

„În prima lună de sarcină, în primul trimestru de sarcină, am si avut probleme. Am stat la pat si mă rugam în fiecare zi, toată sarcina m-am rugat în fiecare zi. Aveam ritualul meu de rugăciuni. Si țin minte că m-a dus prietena mea (care a devenit nașa fiicei mele) în Timișoara la Sfântul Iosif cel Nou dintr-o localitate de lângă Timișoara, la Mănăstirea . Si m-am rugat Sfântului Iosif si la Dumnezeu că dacă ei consideră că o să fiu un părinte bun să-mi dea copii, mai mult nu cer. Doar dacă consideră ei că aș fi un părinte bun”.

Când era însărcinată și a mers să mulțumească pentru miracol, a trăit o altă întâmplare care a pus-o pe gânduri.

„Am ramas însărcinată după ce mi-am făcut analizele și mi-au zis medicii ca nu am nicio șansă să fac copii. Si când am fost la prietena mea la Timișoara, si a zis hai sa mergi sa te rogi… si am fost la biserica de care ti-am spus. Și pe urmă eram însărcinată în primul trimestru, dar umblam cu tricouri foarte largi că nu știam cum… și m-am dus să-i mulțumesc Sfântului la mormântul lui acolo (Mănăstirea Partoș). Și a venit o măicuță la mine și mi-a zis, în timp ce stăteam singură în liniște să mulțumesc pentru minune:

Citește și: Gina Pistol și Smiley, împreună pe micul ecran. În ce emisiune vor putea fi văzuți

“Rugați-vă la Sfântul că e pentru femeile care nu pot face copii și rugați-vă că este foarte generos Sfântul”. Mi-au dat lacrimile, că eram deja însărcinată. Si pe urmă, într-un alt an, când o avem deja pe Josephine, în timp ce stăteam la slujbă, în timp ce preotul vorbea de Sfântul Iosif, mi-am dat seama că de fapt Josephine vine de la Iosif. Vezi că nimic nu-i întâmplător în viața asta!”, a mai spus Gina.

Ea a continuat spunând că miracolul care i-a adus-o pe lume pe Josephine se datorează și lui Smiley. Artistul i-a dăruit Brâul Maicii Domnului, adus de la Muntele Athos, iar Gina l-a folosit pentru a își pune toată dorința în el.

„Îmi dăduse Andrei un brâul Maicii Domnului si l-am tinut la mine, adus de la Muntele Sfânt Athos. Și am o fată care mi-a scris și i-am zis ce rugăciuni am spus, că am primit de la soțul meu brâul, i-am zis ca am fost și acolo la mănăstire, și femeia acum are și ea un copil. Mi-a spus că-mi mulțumește frumos. Dacă noi credem că nu este cineva mai presus decât noi, ne înșelăm amarnic!”, a continuat ea.

Citește și: Ce îl enervează pe Smiley la Gina Pistol. Artistul a dat tot din casă: „O afectează niște chestii…”

Urmărește-ne pe Google News