Tily Niculae (39 de ani) s-a despărțit de partenerul său de viață după o relație de aproape două decenii. Actrița a făcut publică pe rețelele de socializare decizia sa – finalul mariajului cu soțul ei, Dragoș Popescu, după 19 ani împreună și o căsnicie care a durat 15 ani.

O poveste de dragoste trăită cu discreție

Tily Niculae și Dragoș Popescu s-au căsătorit în 2011, alegând să-și păstreze viața de cuplu departe de lumina reflectoarelor. Deși actrița a vorbit ocazional despre echilibrul dintre carieră și rolul de mamă și soție, detaliile intime ale relației au fost păstrate cu discreție. Anunțul despărțirii, făcut pe 22 august, vine ca o confirmare a unei decizii luate „cu mult timp în urmă”.

„După o perioadă de reflecție matură și decizii luate cu responsabilitate, vă spun, într-un mod respectuos și demn, că am ales să pun punct căsniciei noastre cu mult timp în urmă”, a scris actrița în mesajul său.

Recunoștință și respect pentru trecut

În ciuda separării, Tily a transmis un mesaj plin de recunoștință față de cei care i-au fost alături în această etapă a vieții. A mulțumit părinților, socrilor și fostului partener pentru sprijinul oferit de-a lungul anilor, subliniind importanța drumului parcurs împreună.

„Le mulțumesc din suflet părinților mei și socrilor pentru încrederea și sprijinul oferit mie la o vârstă atât de fragedă — 18 ani. Ne-ați fost alături cu răbdare, grijă și speranță, iar ceea ce a urmat, a fost timp de 19 ani, un drum comun pe care l-am parcurs cu bune și cu greutăți.”

Copiii, cea mai frumoasă moștenire

Tily a subliniat că, deși mariajul s-a încheiat, rolul de părinți rămâne neschimbat. Ea și Dragoș Popescu vor continua să fie alături de cei doi copii ai lor, oferindu-le stabilitate și iubire.

„Despărțirea nu schimbă ceea ce am reușit să construim. Vom rămâne întotdeauna părinții a doi copii minunați, pentru care voi purta mereu o recunoștință profundă. Ei sunt, și vor rămâne, cel mai frumos dar al acestei căsnicii.”

Mesajul actriței nu a fost doar o confirmare a despărțirii, ci și o reflecție asupra maturizării personale. Tily a transmis că merge mai departe cu demnitate, fără regrete, dar cu multe lecții învățate.

„La fel cum am intrat în această căsnicie, merg mai departe cu demnitate — cu sufletul deschis și inima sinceră — fără regrete, dar cu foarte multe lecții învățate.”

În încheiere, Tily Niculae a cerut presei și publicului să respecte intimitatea familiei, în special a copiilor, subliniind că acesta va fi singurul comentariu public pe acest subiect.

„Este un moment care ține de viața personală și de echilibrul unor suflete care merită liniște, nu spectacol. Vă mulțumesc pentru înțelegere.”

Povestea de dragoste dintre Tily Niculae și Dragoș Popescu a început în anul 2004, când actrița avea doar 18 ani. De atunci, au fost împreună timp de 19 ani, iar în 2011 s-au căsătorit oficial. Relația lor a fost marcată de discreție, respect reciproc și o familie frumoasă construită în timp, cu doi copii care au devenit centrul universului lor comun.

Tily Niculae are doi copii: o fiică pe nume Sofia, născută în anul 2011, și un băiețel, Radu, născut în 2020. Sofia a venit pe lume la scurt timp după căsătoria actriței cu Dragoș Popescu, iar Radu s-a născut în perioada pandemiei, într-un context plin de provocări. Tily a vorbit cu emoție despre amândoi, spunând că sunt „cel mai frumos dar al acestei căsnicii”.

