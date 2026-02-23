Cum arată apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia. Este decorat ca un muzeu: „Colecția de măști este venețiană”

Dinu Maxer și Magdalena Chihaia au deschis ușile apartamentului lor, decorat ca un muzeu. Măștile venețiene și obiectele teatrale creează un spațiu unic, unde arta și dragostea se împletesc armonios.

Imagini din apartamentul în care locuiesc Dinu Maxer și Magdalena Chihaia

Magdalena Chihaia și Dinu Maxer au transformat apartamentul lor într-un spațiu unic, unde fiecare detaliu spune o poveste. Casa lor, descrisă ca un adevărat muzeu, reflectă pasiunile și personalitățile lor, oferind o atmosferă intimă și artistică. Detaliile acestui decor impresionant au fost dezvăluite în cadrul unui reportaj pentru știrile Antena Stars.

Cuplul a creat un refugiu care combină elemente din cinematografie, teatru și tradiții venețiene. Măștile originale, costumele tradiționale și obiectele decorative sunt doar câteva dintre piesele care transformă spațiul într-un tablou viu. „Colecția de măști este venețiană, toate măștile sunt originale, sunt aduse din toate călătoriile mele în Veneția. Îmi doresc să fie și mai multe, voi continua”, a mărturisit Magdalena Chihaia, potrivit Spynews.

Dinu Maxe, implicat activ în amenajarea apartamentului

Dinu Maxer a fost la rândul lui implicat activ în amenajarea apartamentului. De la instalarea bucătăriei, până la montarea măștilor pe pereți, artistul a contribuit cu dedicare la realizarea acestui proiect personal. „Când am venit aici pentru prima dată, Magda se mutase de nici o săptămână. Am venit în calitate de prieten, nu de iubit. (…) Din momentul acela au trecut trei luni până noi am devenit cuplu. M-a rugat nu știu câte luni până am făcut zecile de găuri prin pereți pentru toate măștile ei”, a povestit Dinu Maxer.

Această locuință nu este doar un spațiu de relaxare, ci și un loc unde creativitatea celor doi prinde viață. Apartamentul soților Maxer poate servi drept inspirație pentru cei care își doresc să își personalizeze locuinaț, oferind un exemplu despre cum creativitatea poate transforma un simplu apartament într-un loc de poveste.

