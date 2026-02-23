Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, la 51 de ani. Cât costă piesa creată de un designer român

Andreea Marin a făcut senzație într-o rochie roșie mulată și decoltată, creată de designerița româncă Andreea Bădală. Aceasta a dezvăluit secretul echilibrului în viața sa agitată, evidențiind importanța sănătății fizice și mentale.

Andreea Marin, apariție seducătoare într-o rochie roșie mulată și decoltată

Andreea Marin (51 de ani) impresionează din nou prin eleganță și stil, purtând o rochie roșie mulată, creată de designerul român Andreea Bădală. Apariția sa într-o ședință foto recentă a stârnit admirația fanilor, iar imaginile au devenit virale pe rețelele sociale. Libertatea notează că această rochie spectaculoasă, marca Murmur, este disponibilă la un preț redus de 1.390 de lei, de la 1.985 lei.

Pentru ședința foto care a atras atenția tuturor, Andreea Marin a purtat rochia Haze din satin elastic, semnată Murmur, care aduce un omagiu eleganței anilor ’50. Creată din satin prețios cu detalii aurii din Zamak placat cu aur de 24k, rochia este disponibilă pe site-ul brandului la 1.390 de lei, în culori precum negru, alb, albastru sau vișiniu.

„Rochia Haze transformă orice moment într-o ocazie specială. Croită din satin prețios cu elasticitate subtilă, urmărește linia corpului și aduce aminte de farmecul lenjeriei anilor ’50 prin cusăturile sale delicate”, se arată în descrierea piesei.

Această piesă vestimentară redefinește senzualitatea prin detalii rafinate, de la decolteul ajustabil până la fermoarul dublu, oferind un aspect îndrăzneț și feminin.

Citește și: De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. Prezentatoarea a dat cărțile pe față și a spus motivul

Cum își găsește puterea interioară

Vedeta, cunoscută pentru energia și dedicarea sa în proiectele profesionale, a dezvăluit cum își menține echilibrul deși are un program solicitant: „După 12 ore de filmări în ritm alert și fotografii într-o ședință foto specială în hubul meu creativ, dar și lucru la birou și întâlniri legate de evenimentele ce mă așteaptă în curând în țară și în străinătate, mi-am dat seama am nevoie de o baie caldă, de așternutul meu moale și câteva pagini de carte – așa mi-am regăsit echilibrul și pacea. Aveam nevoie de liniște după agitația de peste zi”.

Andreea Marin recunoaște că ritmul alert al vieții sale o provoacă să caute constant soluții pentru a se reconecta cu sine. „Nu de puține ori am fost întrebată cum fac să «ies din priză» când munca mea implică atâta energie și direcții diferite în paralel, nu e prea comodă, nicio zi nu seamănă cu alta, nu e un traseu liniar și … oameni suntem! Cu toții obosim din când în când sau avem zile în care ne e greu să ne regăsim”.

Citește și: Andreea Marin, mai sinceră ca niciodată la împlinirea a 51 de ani: „A fost cel mai greu an al meu. Viața nu e mereu cum ne-am dori”

Importanța sănătății și disciplinei

Pentru a rămâne în formă fizică și mentală, vedeta a adoptat o rutină care o ajută să se simtă bine în propria piele: „Am, însă, câteva obiceiuri care mă pun pe picioare, mi-am găsit o rutină care-mi face bine. Sunt consecventă când vine vorba de grija față de mintea și corpul meu, am învățat să mă împrietenesc cu mine, să înțeleg că disciplina îmi pune viața pe făgașul dorit atunci când am realizat că nimic nu ne iese așa cum visăm dacă nu suntem noi bine, în echilibru”.

Andreea Marin consideră sănătatea fizică și mentală esențială pentru a face față provocărilor zilnice. Ea a explicat că își prioritizează alimentația sănătoasă, mișcarea și odihna, dar și vizitele medicale regulate: „Am nevoie de un sistem nervos puternic, mintea mea lucrează adeseori contracronometru și ia decizii rapide, pentru oricare dintre noi un sistem muscular și unul osos în bună stare înseamnă o piatră de temelie importantă pentru sănătatea întregului organism, iar extenuarea ce mă încearcă adeseori are nevoie de alinare”.

Vedeta încurajează femeile să aibă grijă de corpul și mintea lor, integrând obiceiuri sănătoase în viața de zi cu zi: „Importante sunt, desigur, alimentația sănătoasă, odihna, mișcarea, verificările medicale și ajustările în funcție de sfaturile doctorilor când e cazul și încerc să integrez tot ce îmi face bine în viața mea de zi cu zi”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News