De ce s-au despărțit, de fapt, Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu. Prezentatoarea a dat cărțile pe față și a spus motivul

Andreea Marin și Adrian Brîncoveanu au avut o relație de dragoste de lungă durată. Cei doi au decis să se despartă, însă prezentatoarea și-a păstrat mereu discreția când a venit vorba despre viața personală. Deși separarea s-a întâmplat în urmă cu mult timp, vedeta a vorbit abia acum despre motivele care au dus la finalul relației.
Andreea Marin, despre motivul pentru care s-a despărțit de Adrian Brîncoveanu
Andreea Marin a avut o relație cu Adrian Brîncoveanu în urmă cu mai mult timp. Cei doi s-au despărțit, însă prezentatoarea nu a vorbit până acum despre motivele separării, preferând să fie discretă și diplomată în spațiul public.
Ea a vorbit acum despre motivele care au dus la separare, vorbind cu eleganță și diplomație atât despre relație, cât și despre finalul acesteia.
Prezentatoarea a spus că multe cupluri se despart atunci când viziunile personale încep să se schimbe odată cu trecerea timpului. Ea a recunoscut că a trecut printr-o perioadă destul de dificilă din punct de vedere emoțional.
„Poate că am anumite standarde de la care nu vreau să fac pași înapoi. (…) Deocamdată nu, (n.r. – nu are o nouă relație), dar așa se va întâmpla. Eu sunt un om foarte echilibrat, nu mă dezic de relațiile pe care le-am avut. La un moment dat, lucrurile o iau pe direcții diferite. Eu sunt un om care rămâne pe aceeași cale”, a declarat Andreea Marin la Spynews Tv.
Andreea Marin a declarat în luna iulie că este o femeie liberă, însă nu a declarat când s-a produs ruptura.
„Am citit o declarație a ta că sunteți singură, doamna Marin”, i-a spus Cătălin Măruță Andreei Marin.
„Liberă. Tu nu ești liber, nu știu de ce întrebi. Spune-i unui prieten că are de muncit. Da, am confirmat acest lucru. Nu am vorbit despre asta, nu a fost plăcut să vorbesc despre asta. Nu vreau să vorbesc despre asta, nu este plăcut pentru nimeni”, a spus vedeta în vara anului acesta.
„Nu-ți închipui că el e mai calm. E un om energic, pus pe treabă, ne potrivim foarte bine și în punctul acesta și cred că de aceea suntem și după 7 ani și ceva împreună și construim în continuare”, spunea vedeta.
