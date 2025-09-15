Violeta Bănică, apariție cu iubitul în America. Cum se relaxează fiica Andreei Marin în weekenduri

Violeta Bănică s-a mutat în America pentru studii, însă adolescenta are și preocupări care nu țin de școală, așa cum este normal pentru vârsta ei. Recent, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr a apărut alături de iubitul ei în weekend, în timp ce erau la o plimbare pe străzile din New York.

Violeta Bănică și iubitul ei, ieșire de weekend pe străzile New York-ului

Violeta Bănică are 17 ani și se bucură de cea mai frumoasă perioadă a vieții sale ca studentă în Statele Unite. Totuși, adolescenta nu se uită se și relaxeze. În weekend, ea a postat câteva imagini care au atras atenția urmăritorilor.

Ea a apărut pe InstaStory elegantă, purtând o ținută neagră cu accente aurii, în fața oglinzii, într-un cadru select. Alături de ea, într-o altă imagine adolescenta și-a fotografiat iubitul, care se afla în fața unei clădiri deosebite din New York. Îmbrăcat casual, băiatul admira ușa masivă de lemn.

Cei doi au ieșit la o plimbare relaxantă prin New York, la final de săptămână, semn că Violeta știe să îmbine studiul cu momentele de respiro.

Violeta Bănică stă la cămin în America

Fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică Jr este studentă la Universitatea Cornell din Statele Unite. Recent, Andreea Marin a zburat peste Ocean pentru a își ajuta fiica să se acomodeze în camera de cămin. Ea a vorbit despre ce simte ca își lasă fiica să plece departe de ea la studii.

„Deși am muncit serios amândouă să facem camera de cămin curată, primitoare, să îi dăm căldură și culoare, căci e noua ei casă pentru următorul an, am fost fericite să descoperim ce minunat e locul și câte oportunități oferă studenților.

Campusul Universității Cornell, aflată în statul New York, dar nu chiar aproape de metropolă, ci la ore bune distanță, e un oraș în sine, dedicat studenților din întreaga lume care reușesc să ajungă să studieze aici.

Nu e simplu să intri într-una dintre cele 8 universități din Ivy League, rezultatele anterioare ale candidatului trebuie să fie excepționale, dosarul de aplicație este complex și se face în ani de activitate intensă, iar profilul tânărului, evaluat din toate punctele de vedere, nu doar academic, trebuie să se ridice la înălțime pe toate liniile”, a scris Andreea Marin pe internet.

Universitatea Cornell este parte din grupul Ivy League, recunoscut la nivel mondial pentru standardele academice înalte.

