Deea și Dinu Maxer și-au sărbătorit separat fetița, pe Maysa. Ce petreceri i-au pregătit fiecare

Deea și Dinu Maxer au pregătit surprize pentru fiica lor, Maysa, care a împlinit 6 ani. Cei doi au sărbătorit-o separat, așa că micuța a avut parte de două surprize cu ocazia zilei sale de naștere. Iată cum a decurs totul.

Maysa, fetița lui Dinu și a Deei Maxer a împlinit 6 ani

Maysa, fiica Deei și a lui Dinu Maxer, a împlinit șase ani și a fost sărbătorită de ambii părinți cu două petreceri organizate special pentru ea. Deși Deea și Dinu s-au despărțit, amândoi au vrut ca ziua micuței să fie una specială.

Primul care a marcat momentul a fost Dinu Maxer, care a organizat o petrecere restrânsă, în familie, alături de câțiva prieteni apropiați. Artistul a împărtășit pe rețelele sociale imagini de la eveniment și un mesaj emoționant dedicat fiicei sale.

„La mulți ani, gărgărița lui tati! Maysa a împlinit 6 anișori și a avut parte de prima petrecere surpriză! Mulțumesc ‘complicilor!

‘Nu mă așteptam să fie atâta lume a fost reacția Maysei!”.

La petrecere a participat și fratele Maysei, dar și soția lui Dinu Maxer, Magdalena. De altfel, băiatul stă cu tatăl lui și cu soția acestuia, în timp ce fetița stă cu mama ei.

Ce petrecere i-a organizat Deva Maxer fiicei sale

Și pentru că este un copil cu părinți divorțați, Maysa a avut parte de distracție la dublu.. Și mama ei i-a organizat o petrecere frumoasă. Vedeta a serbat-o pe Maysa într-un loc de joacă frumos decorat, cu baloane, dulciuri și un tort spectaculos.

Micuța a fost îmbrăcată ca o adevărată prințesă, iar petrecerea a fost una foarte frumoasă. Ceea a postat pe rețelele sociale imagini din timpul petrecerii și i-a scris fiicei sale un mesaj simplu și frumos: „La mulți ani, Maysa!”

Micuța a avut parte de baloane personalizate și un decor de poveste. La petrecere a participat și fratele micuței.

Deea și Dinu s-au despărțit

Deea și Dinu Maxer au decis să se despartă, însă au rămas în relații decente de dragul copiilor.În timp ce Maysa locuiește cu mama ei, Andreas locuiește cu Dinu Maxer și Magdalena.

Recent, Deea a povestit că își dorește și un al treilea copil. Ea își dorește să își refacă viața după divorț, însă medicii i-au spus că va trebui să apeleze la fertilizare in vitro pentru o viitoare sarcină.

„M-ai întrebat dacă îmi doresc să devin mamă încă o dată. Eu întotdeauna mi-am dorit copii, încă din adolescență. (…) Eu tot timpul mi-am dorit și al doilea, și al treilea copil. La nașterea Maysei am avut o problemă medicală. Cezariana s-a închis foarte greu în timpul operației, pentru că am avut o hemoragie, și decizia de moment medicală a fost ca mie să mi se lege trompele (…) După divorț, am luat în calcul că o să îmi refac viața.

Că o să cunosc pe cineva, poate chiar o să mă căsătoresc și o să ajung în momentul în care o să îmi doresc un al treilea copil.

Am fost și mi am facut atunci toate analizele și mi s-a spus că se va putea să țin sarcina, pentru că uterul este sănătos, însă prin fertilizare. Nu am aprofundat atunci. Anul acesta am fost la alte analize și (…) am aflat că aparatul meu reproductiv poate ține o sarcină, dar ea nu poate fi legată pe cale naturală.”, a povestit Deea Maxer.

