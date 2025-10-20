Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”

Alin Oprea și-a găsit fericirea în brațele soției sale Mediana, după un divorț controversat de mama copiilor săi. Artistul și Medana s-au căsătorit religios în urmă cu doi ani, iar acum femeia a vorbit despre relația lor, dând detalii despre căsnicia lor.

Medana, despre relația cu Alin Oprea: „Ne despărțim permanent”

Medana și Alin Oprea sunt căsătoriți de doi ani și se relația lor este ca oricare alta: presărată cu discuții, momente tensionate, dar și clipe frumoase și sprijin constant.

Medana Oprea a vorbit despre căsnicia cu artistul și recunoaște că între ei existe diferențe mari. Invitată la Spynews, femeia a vorbit despre certurile din căsnicie.

„Eu nu am crezut în dragoste la prima vedere. Sigur că după ce ţi se întâmplă, îţi schimbi opinia. Nu credeam nici în suflete pereche. Eu chiar consider că am o astfel de legătură cu Alin.

Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se mai confruntă, câteodată, orgoliile între noi.”, a declarat Medana Oprea.

Cum s-au cunoscut cei doi

Medana este a doua soție a lui Alin Oprea. Cei doi sunt împreună de 5 ani și s-au căsătorit în urmă cu doi ani.

„Ne-am cunoscut datorită lui Axinte, la localul unui bun prieten comun, Pavel Hălmăjan, prilej cu care ne sunt și nași amândoi, dacă tot au fost pe post de „Cupidon. Când a intrat Medana în acel restaurant, am rămas mut de uimire fără să realizez. Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.

Deși o vedeam pentru prima dată, aveam senzația că o cunosc dintotdeauna. Inteligența, frumusețea, pofta ei de viață și optimismul m-au făcut din prima să îmi doresc să o revăd în cel mai scurt timp. Lucru care s-a și întâmplat.

În doar două săptămâni, după nopți întregi de conversații, am urcat în avion și am mers la Cluj, iar din acel moment, noi doi am fost de nedespărțit, la fel cum suntem și în ziua de azi’, spunea Alin Oprea în revista VIVA!

Alin Oprea a reluat legătura cu copiii lui

Recent, Alin Oprea a reluat legătura cu copiii lui, pe care o rupsese în momentul divorțului de mama acestora. Artistul are doi copii: Adrian, de 26 de ani și Melissa, de 23 de ani. După dinvorțul din 2020, relația dintre cântăreț și copiii lui a fost una aproape inexistentă.

Acum, acesta a reluat legătura cu ei și s-au revăzut, având o discuție deschisă și sinceră.

„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a declarat Alin Oprea,

