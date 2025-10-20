Ce anunț a făcut Medana, soția lui Alin Oprea după doi ani de căsnicie: „Ne despărțim permanent”

Alin Oprea și-a găsit fericirea în brațele soției sale Mediana, după un divorț controversat de mama copiilor săi. Artistul și Medana s-au căsătorit religios în urmă cu doi ani, iar acum femeia a vorbit despre relația lor, dând detalii despre căsnicia lor.
Suntem diferiţi din multe puncte de vedere, dar la nivel de suflet, suntem unul şi acelaşi. Avem, ca toţi oamenii, momente în care ne supărăm, ne despărţim. De 7 ani, noi ne despărţim permanent. Se mai confruntă, câteodată, orgoliile între noi.”, a declarat Medana Oprea.
Medana este a doua soție a lui Alin Oprea. Cei doi sunt împreună de 5 ani și s-au căsătorit în urmă cu doi ani.
„Ne-am cunoscut datorită lui Axinte, la localul unui bun prieten comun, Pavel Hălmăjan, prilej cu care ne sunt și nași amândoi, dacă tot au fost pe post de „Cupidon. Când a intrat Medana în acel restaurant, am rămas mut de uimire fără să realizez. Eram efectiv fascinat în totalitate de ea și parcă apăruse, brusc, o zeiță în fața mea.
Deși o vedeam pentru prima dată, aveam senzația că o cunosc dintotdeauna. Inteligența, frumusețea, pofta ei de viață și optimismul m-au făcut din prima să îmi doresc să o revăd în cel mai scurt timp. Lucru care s-a și întâmplat.
În doar două săptămâni, după nopți întregi de conversații, am urcat în avion și am mers la Cluj, iar din acel moment, noi doi am fost de nedespărțit, la fel cum suntem și în ziua de azi’, spunea Alin Oprea în revista VIVA!
Alin Oprea a reluat legătura cu copiii lui
Recent, Alin Oprea a reluat legătura cu copiii lui, pe care o rupsese în momentul divorțului de mama acestora. Artistul are doi copii: Adrian, de 26 de ani și Melissa, de 23 de ani. După dinvorțul din 2020, relația dintre cântăreț și copiii lui a fost una aproape inexistentă.
Acum, acesta a reluat legătura cu ei și s-au revăzut, având o discuție deschisă și sinceră.
„Ne-am revăzut și am vorbit sincer, cu inimile deschise, fără reproșuri. Am înțeles cu toții că, dincolo de greșeli, judecăți sau orgolii, iubirea rămâne singura forță care vindecă totul”, a declarat Alin Oprea,
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.