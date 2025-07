Medana, soția lui Alin Oprea, dată în judecată de Larisa Uță. „Sigur voi cere și daune morale!” Acuzațiile care amplifică scandalul

Scandalul tensionat dintre Larisa Uță și Medana Oprea, actuala soție a lui Alin Oprea, a trecut de la declarații publice la acțiuni legale. După ani de tăcere, Larisa a decis să își apere imaginea în instanță, acuzând-o pe Medana că i-ar fi adus prejudicii morale prin afirmații făcute în spațiul public.

Larisa Uță a dat-o în judecată pe actuala soție a lui Alin Oprea

După o relație de peste 20 de ani, căsnicia dintre Larisa Uță și Alin Oprea s-a încheiat oficial în 2021, marcând începutul unui conflict public intens. Cei doi foști parteneri s-au acuzat reciproc de infidelitate, fiecare susținând că a descoperit dovezi compromițătoare despre celălalt.

Artistul a afirmat că a aflat despre presupusa trădare a soției sale în urma unor informații obținute prin intermediul DIICOT, în timp ce Larisa a declarat că a găsit în telefonul lui imagini indecente cu o altă femeie, ceea ce i-a confirmat bănuielile.

Citeşte şi: Larisa Uță, dezvăluiri fără perdea la trei ani după divorțul de Alin Oprea. „Era ritual, când se trezea dimineața…” Cântărețul a răbufnit la auzul mărturisirilor

Citeşte şi: Alin Oprea, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre cum suportă Medana scandalul lui cu fosta soție. „M-a luat de pe stradă!”

Citeşte şi: Alin Oprea, atenționare pentru fosta soție: „Până aici, Larisa Uță! Ar trebui să te gândești!” De ce a răbufnit artistul

Citeşte şi: Tragedia care i-a marcat adolescența lui Alin Oprea de la Talisman: „A fost șocantă vestea. Murise de leucemie”

La ceva timp după divorț, Larisa Uță a decis să vorbească public despre suferințele și provocările prin care a trecut, oferind detalii despre destrămarea mariajului și impactul asupra familiei. În acest context tensionat, și-a făcut apariția în spațiul public și Medana, actuala parteneră de viață a lui Alin Oprea, care a devenit parte a acestui scandal mediatic prelungit.

Potrivit declarațiilor recente ale Larisei, aceasta a ales calea legală ca singură formă de apărare în fața acuzațiilor și comentariilor care, în opinia sa, i-au afectat reputația și familia. Ea a confirmat că va solicita și daune morale, considerând că imaginea sa a fost afectată în mod nedrept.

„Dacă ați văzut-o pe portal, înseamnă că e adevărat, nu? Voi știți că eu nu am dat nicio declarație în ăștia 5 ani. Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre copiii mei, oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor. Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. (…) Acum am o mulțime.

Este singura mea metodă de a mă apăra.(…) Oamenii vorbesc despre mine și despre copiii mei, în condițiile în care noi nu am vorbit niciodată despre ei. Sigurul meu mod de a mă apăra este să îi dau în judecată. Dacă justiția consideră că este normal ceea ce fac aceste persoane, atunci asta e. Sigur că voi cere și daune morale, așa funcționează.”, a declarat Larisa Uță la „Viața fără filtru”.

Ce spune Medana despre acțiunea Larisei

În replică, Medana a reacționat ferm, apărându-se atât pe ea, cât și pe soțul său. Aceasta a acuzat-o pe Larisa că face afirmații scoase din context și că evită să își asume propriile greșeli din timpul mariajului cu Alin Oprea. Într-o intervenție publică, Medana a subliniat că „nu poți pretinde că ești victima, dacă omiți părți esențiale din adevăr”.

„Eu cred că noi, oamenii, ar trebui să fim asumați. În momentul în care tu vorbești despre actualul tău soț și ești foarte afectată și foarte rănită că ai fost înșelată, de ce omiți să spui, când ești întrebată, și lucrurile pe care le-ai făcut tu?

Adică ceea ce nu îți convine ștergi cu buretele și ai nevoie de amnezie, iar când vine vorba de acuze îți amintești totul cu lux de amănunte” – a spus Medana în podcastul “În Oglindă”.

Foto – capturi video, Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News