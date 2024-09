Alin Oprea, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre cum suportă Medana scandalul lui cu fosta soție. „M-a luat de pe stradă!”

În ultimele zile a căpătat amploare situația tensionată dintre foștii soți Alin Oprea și Larisa Uță, după ce Larisa a făcut dezvăluiri incendiare despre fosta căsnicie cu artistul. Dar cum suportă această situație delicată Medana, actuala soție a cântărețului?

Cum suportă Medana situația tensionată dintre Alin Oprea și fosta soție

Larisa Uță și Alin Oprea au divorțat în 2021, după 24 de ani de căsnicie. După ce o bună perioadă de timp fiecare dintre ei și-au văzut mai departe de viețile personale și nu au mai redeschis scandalul cu care s-a încheiat mariajul lor, cei doi își aruncă din nou acuze grele.

Larisa Uță a vorbit în cadrul unui podcast despre problemele din foat căsnicie cu artistul, acuzându-l de infidelitate, iar Alin Oprea a ieșit public să răspundă acuzelor ce i se aduc. În tot acest timp, Medana, actuala soție alui Alin Oprea este nevoită să „suporte” cum poate situația tensioantă dintre cei doi.

Invitat în emisiunea „Follow us”, moderată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, Alin Oprea a fost întrebat, printre altele, și cum vede soția lui scandalul care s-a reaprins între el și fosta soție. Acesta a răspuns, vizbil emoționat, și cu lacrimi în ochi, că soția lui este o femeie puternică și i-a fost alături când i-a fost cel mai greu.

Alin Oprea și Medana sunt au împlinit recent un an de la căsătorie, iar podcastul în care Larisa Uță a făcut diverse declarații despre el a fost publicat exact în ziua aniversării căsniciei lor.

„Exact când a făcut ea acel podcast, noi sărbătoream un an de la nuntă. Exact în aceeași zi, 15 septembrie. Ne-a făcut un cadou…

Suportă cu greu, săraca, dar să știi că mai bine decât mine. E o femeie puternică.

La cât de sensibilă și de artistă e așa în general, uite că e un om de afaceri extraordinar și un om care în momente de criză, e acolo. Pe mine m-a luat de pe stradă, în pantaloni scurți și tricou și fără niciun ban în cont. Am avut bani de-o ciorbă și de felul doi nu am mai avut. Mi-a pus niște bani în cont să mănânc o perioadă. A fost lângă mine când am fost jos de tot, cel mai jos” – a spus Alin Oprea.

Alin Oprea și Medana au avut opt perechi de nași la nuntă

Nunta artistului cu Medana a avut loc toamna trecută într-un restaurant din București, în prezența a circa 500 de invitați. Cei doi au avut opt perechi de nași, toți personalități importante din lumea mondenă.

„Pentru Medana va fi prima oară în viață când va îmbrăca rochia de mireasă, când va păși în fața altarului pentru Sfânta Taină a Cununiei și când va avea parte de o petrecere de nuntă.

Cel mai important lucru pentru mine este să-i ofer frumoasei mele soții sentimentul că tot ce fac este dedicat iubirii și bunătății sufletului ei, recunoștinței pentru că a fost alături de mine în cele mai grele momente din viață și că m-a ridicat de la pământ redându-mi aripile frânte. Medana este pentru mine soție, iubită și înger”, a declarat Alin Oprea, înainte de nunta cu Medana, potrivit Libertatea.



