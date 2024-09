Alin Oprea, dezvăluiri șocante despre infidelitățile fostei soții, Larisa Uță. L-ar fi înșelat cu peste 10 bărbați: „Femeia asta a fost blestemul vieții mele”

Alin Oprea a revenit în atenția publicului cu declarații incendiare legate de mariajul său cu Larisa Uță. După ce fosta soţie a deschis din nou subiectul divorțului lor într-un podcast moderat de Bursucu, artistul a simțit nevoia să răspundă dur la acuzațiile dure lansate de aceasta. Scandalul dintre cei doi, care părea să se fi încheiat odată cu divorțul din 2021, a reizbucnit cu și mai multă intensitate. Fostul solist al trupei Talisman a vorbit deschis despre infidelitățile fostei partenere, dar și despre durerea provocată de aceasta de-a lungul anilor.

Alin Oprea a răspuns dur acuzaţiilor lansate de fosta soţie, Larisa Uţă

După ce a fost acuzat de Larisa Uţă că nu a fost un stâlp de susţinere al familiei şi că ar fi înşelat-o cu Medana încă din timpul mariajului, Alin Oprea nu a rămas tăcut și a ales să îi dea o replică usturătoare fostei soții, afirmând că aceasta nu face altceva decât să încerce să îl discrediteze și să provoace suferință.

Artistul a catalogat intervenția fostei soţii la podcastul lui Bursucu, drept una plină de „ură și dorință de răzbunare”, criticând-o dur pentru declarațiile pe care le-a făcut.

„O femeie mutilată de ură, răutate și dorință de răzbunare, purtând voalul ipocriziei și masca victimizării. Un podcast cu declarații absurde și contradictorii, în care fosta soție nu a urmărit nimic altceva decât să provoace suferință și să-mi afecteze imaginea, cu acordul și sprijinul copiilor”, a spus Alin Oprea pentru cancan.ro.

Alin Oprea a mai adăugat că, în opinia sa, apariția Larisei în podcastul lui Bursucu nu a fost întâmplătoare, ci face parte dintr-o strategie de a-l distanța de copiii lor pentru a obține avantaje materiale. Artistul a subliniat că acest comportament manipulator l-a afectat profund, dar, în același timp, i-a permis să vadă adevărul din relația cu fosta sa soție.

Alin Oprea, dezvăluiri șocante despre infidelitățile fostei soții, Larisa Uță

Invitat în cadrul emisiunii „Un show păcătos” de la Antena Stars, Alin Oprea a dezvăluit că a primit de multe ori atenţionări din partea apropiaţilor în legătură cu comportamentul Larisei. Abia în momentul în care acesta a intrat la bănuieli, a descoperit că fosta soţie ar fi avut trei amanţi – două dintre relaţiile extraconjugale fiind recunoscute chiar de ea.

Mai mult decât atât, ulterior a aflat că cea de-a treia aventură a soţiei sale ar fi fost cu o persoană publică.

„A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…) Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba”, a declarat Alin Oprea, la „Un show păcătos”, potrivit spynews.ro.

Dar una dintre cele mai șocante declarații ale lui Alin Oprea a fost referitoare la infidelitățile Larisei – mai precis, fosta soţie l-ar fi înşelat de-a lungul mariajului lor cu peste 10 bărbați, acuzaţii care sunt susţinute de dovezi solide, inclusiv interceptări obținute de la DNA.

„Eu am dovezi clare pentru zece persoane. Sportivi, boxeri profesioniști de la Buzău, patroni de club din Calea Victoriei, patroni de restaurant, patron turc de hotel din zona Cișmigiu, impresari muzicali, membru german a trupei Phoenix”, a mai spus Alin Oprea, în cadrul emisiunii de pe Antena Stars, potrivit Spynews.ro.

„Nu doresc să dau replică unei mahalagioaice, având în vedere modul ‘jmecheresc’ de a-și construi discursul, însă repet trei elemente esențiale care au dus la un divorț fără cale de reconciliere: Peste 10 infidelități demonstrate cu dovezi de necontestat (dovada interceptărilor DNA). Caracterul diabolic și temperamentul agresiv. Modul abject în care a pus mâna pe averea mea, în care m-a scos afară din propria casă și în care a manipulat copiii de la vârste fragede, modelându-i după propria personalitate”, sunt şi declaraţiile oferite de acesta pentru cancan.ro.

Alin Oprea a continuat să își exprime regretul profund pentru relația cu Larisa, afirmând că aceasta a fost „blestemul vieții” sale și că singura sa greșeală a fost căsătoria cu ea. Artistul a declarat că nu își mai dorește nicio legătură cu fosta sa soție și că a fost afectat de comportamentul ei manipulator, atât în ceea ce privește relația cu copiii lor, cât și legat de aspectele materiale.

„Am asistat la un show degradant, de care mi-a fost mie rușine și care m-a determinat să realizez că singurul meu regret în viață este că am întâlnit-o și că am comis greșeala de a o lua de soție. Consider că femeia asta a fost blestemul vieții mele și mi-aș dori să nu mai aud de ea niciodată”, a mai dezvăluit artistul.

Cum a reaprins Larisa Uţă scandalul cu Alin Oprea în podcastul lui Bursucu

Divorţul dintre Alin Oprea şi Larisa Uţă a fost cu mare tam-tam din 2021, când ambele părți s-au acuzat reciproc de infidelitate, dar după ceva timp, părea că lucrurile se liniștiseră între cei doi. Însă ceea ce a reaprins scandalul au fost declaraţiile fostei soţii a artistului la „un PODCAST mişto by Bursucu”, unde aceasta a vorbit despre suferințele prin care a trecut.

Larisa Uţă a descris căsnicia cu fostul soţ ca pe o povară, explicând cum a trebuit să-și abandoneze viața de familie și casa în urma divorțului.

„Eu mi-am lăsat casa, mi-am lăsat copilul, familia, toții prietenii, palatul, și m-am dus să trăiesc într-un apartament cu copilul meu. Am stat într-un apartament, dacă ne vedeai, stăteam cu picioarele sus pe pat că ne era frică că erau șobolani. Nu puteam să plâng, voiam să urlu.

Să stau închisă în casă, eu câteva luni de zile nu am avut nicio direcție. Într-o țară străină, un oraș străin, nu cunoșteam pe nimeni. Ăsta a fost visul lui (…) Au fost seri în care, la Londra era așa: dacă te duci în centru cheltui câteva lire. (…) Trebuie să înțelegi ceva. Tu, ca tată, să nu te gândești, când dai în mine, ca dacă eu cad, dacă eu nu eram puternică pentru ei (copii n.r), să dai în fiecare zi cu «hoață, urâtă, strâmbă și tot ce a zis»”, a povestit Larisa Uță, în podacastul moderat de Bursucu.

