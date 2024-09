Cum a reacționat Larisa Uță când a găsit un video indecent cu Alin Oprea și o altă femeie. „Am văzut actul în sine, da!”

Larisa Uță a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate despre fostul soț, Alin Oprea. Invitată în podcastul moderat de Bursucu, „Un podcast misto”, fosta soție a cântărețului a dat detalii despre momentul în care a aflat că acesta o înșală.

Cum a descoperit Larisa Uță că Alin Oprea o înșală

Larisa Uță și Alin Oprea au divorțat în 2021, după o căsnicie de 21 de ani și au împreună doi copii – Adrian și Mellisa. Despărțirea lor a fost presărată cu scandaluri și acuze reciproce de infidelitate. Recent, Larisa a povestit cum a descoperit că este îșelată de fostul soț. Ea spune că a găsit în telefonul lui un video explicit cu Alin Oprea și o altă femeie în timp ce întrețineau raporturi intime.

”N-am controlat niciodată în viața mea telefonul lui, pentru că eu consider că în momentul în care îl controlezi e clar că ai o bănuială sau se întâmplă ceva, nu controlează nimeni că totul e minunat.

Îi iau telefonul, când el a mers în bucătărie cu Meli, mă uit și văd același cod (n.r. – de deblocare).

Când am deschis telefonul, nimic, văd o singură poză, făcută în seara respectivă, el cu două femei. Nu vreau să jignesc, dar nu era nimic care să mă deranjeze, gusturile nu se discută, pentru gustul meu, nu m-a deranjat, nu mi s-a părut nimic ciudat la poza respectivă.

Dar am zis să văd, că nu mi-a spus că se vede cu femei. Zic dacă el vine acum din bucătărie șimă prinde, nu mai am șansă să mă uit, să verific, măcar să îmi iasă din cap că ar fi ceva.

L-am pus la loc frumos și nu am comentat absolut nimic” – și-a început Larisa Uță destăinuirea. A doua zi, a profitat de faptul că fostul soț obișnuia să stea în duș mult timp și i-a inspectat cu atenție telefonul. Ce a găsit în el, spuen Larisa, a fost o dovadă clară că artistul o înșală.

„ A doua zi dimineață intră în dus. Fostul meu soț când intra în duș stătea o oră, două, trei, exagerat de mult. Zic, am timp de trei telefoane.

Și-a lăsat telefonul afară, băgat sub fața de masă. Iau telefonul, deschid, în Whatsapp nimic.

Nu era nimic suspect, erau conversații cu parteneri, cu oameni.

Mă uit în poze, în video. Când ma uit, pornesc un video. Văd o doamnă, cu mișcări suave, stânga, dreapta, înainte, înapoi, cum execută diferite mișcări. Era așezată…. cred că curăța covorul în momentul acela când făcea mișcările lascive doamna respectivă. [Am văzut] actul în sine, da… Filmat dintr-un unghi foarte interesant. S-a filmat, nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta. Eu am video-ul, că mi l-am trimis. Eu pot oricând să demonstrez că e adevărat” – i-a mărturisit Larisa Uță Bursucului.

Cum a reacționat când a găsit clipul indecent

După acel moment, Larisa spune că nu a avut o reacție prea agresivă, ci dimpotrivă, ea s-a retras în dormitor și l-a confruntat pe Alin Oprea prin telefon, printr-un schimb de mesaje.

„Cum am reacționat? Am intrat în baie, am pus telefonul acolo și am ieșit. Nu am zis nimic. M-am dus în dormitor, am închis ușile. A ieșit instant din duș. El în sufragerie, eu în dormitor, mesaje între noi. N-am avut puterea.

N-am putu să mă duc în fața lui să stau de vorbă cu el. Dar eu așa reacționez. Mi-a spus că a lăsat acel video în telefon pentru mine să mă „ard” că i-am invadat intimitatea. (…) Apoi mi-a zis – ‘Nu este nimic, a fost doar o aventură, eu vă iubesc și te iubesc. Și nu divorțăm, că tu mereu spui că divorțăm, că tu ai șustele tale pe la Londra… și de abia aștepți să divorțezi.’ Știi când o iei cu psihologia inversă?” – a mai spus Larisa.

