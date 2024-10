Dragostea dintre Medana și Alin Oprea a fost una care s-a născut într-un context surprinzător. Deși acum sunt fericiți și își împart viața împreună, soţia artistului a mărturisit că la început nu l-a plăcut pe Alin deloc. Ba mai mult, atunci când îl vedea la televizor, obișnuia să schimbe programul. Însă destinul le-a pregătit o poveste plină de suișuri și coborâșuri, iar întâlnirea lor a fost doar începutul unui nou capitol de viață.

Medana nu l-a plăcut la început pe Alin Oprea, cel care i-a devenit soţ

În mod ironic, Medana nu l-a apreciat pe Alin Oprea la început. Soţia artistului a recunoscut cu sinceritate că, de câte ori artistul apărea pe ecran, schimbarea programului devenea inevitabilă. Însă viața are propriile sale moduri de a ne surprinde. Cei doi s-au cunoscut datorită prietenilor comuni, iar acea întâlnire a schimbat complet percepțiile Medanei.

„Ne-am cunoscut exact în momentul în care fiecare era pregătit pentru relația aceasta. „Cupidon a fost nașul nostru, Axinte, care a făcut posibilă întâlnirea noastră, la restaurantul unui alt naș, Pavel Hălmăjan. Amândoi ne-au devenit nași, pentru că au fost martorii primei noastre întâlniri. Ceea ce am gândit eu despre el a fost contrar așteptărilor mele. Nu l-am simpatizat niciodată, nu am fost fana lui, ba, mai mult, când îl vedeam la televizor schimbam programul în secunda doi. În acea seară, de cum am făcut primul pas în acel restaurant, în momentul în care Alin a dat cu ochii de mine, a avut efectiv un șoc, o uimire, o încântare pe care eu niciodată nu o mai văzusem la un alt bărbat”, a declarat Medana în cadrul unui interviu pentru VIVA!.

Însă acea primă întâlnire a fost diferită. Când Alin Oprea a văzut-o pe Medana, a fost cucerit instantaneu. Și, în mod surprinzător, Medana a fost la fel de impresionată de acesta, însă nu de artistul pe care îl vedea la televizor, ci de omul cu care a început să discute. Conversația lor a curs natural, iar ceea ce părea a fi o simplă seară între prieteni s-a transformat într-o conexiune profundă.

Cum s-au cunoscut Alin Oprea și Medana

Întâlnirea lor a avut loc într-un moment în care ambii treceau prin perioade dificile. Alin Oprea se afla în pragul unui divorț dureros, în timp ce Medana încerca să-și refacă viața după un mariaj eșuat. Conform mărturisirilor artistului, din momentul în care i-a întâlnit privirea Medanei, a știut că ea era sufletul lui pereche.

„Întâlnirea noastră a fost ca o revelație. Din prima secundă în care ochii noștri s-au întâlnit, am știut că Medana era flacăra mea geamănă. Privirea ei mi-a dezvăluit o claritate rară, o inteligență intuitivă și o profunzime sufletească ce mi-a oferit certitudinea că ea este persoana cu care vreau să-mi petrec viața”, a declarat artistul pentru sursa menţionată anterior.

Amănunte despre începutul relaţiei dintre Medana şi Alin Oprea

După acea întâlnire, Alin Oprea a fost cel care a inițiat primele mesaje și convorbiri. Medana își amintește cum artistul o bombarda cu mesaje în fiecare seară, asigurându-se că a ajuns cu bine acasă după întâlniri. Această atenție și grijă din partea lui Alin a impresionat-o profund pe Medana.

„Eram absorbiți unul de celălalt, am râs și noțiunea timpului a dispărut. A venit momentul în care a trebuit să urc în mașină și să plec acasă. Din acea seară a început să îmi scrie. S-a asigurat că am ajuns acasă cu bine, lucru care, recunosc, m-a impresionat. Din acea noapte, a început să îmi scrie în fiecare seară. Eram ca un „drog pentru el”, a mai spus Medana.

În ciuda începuturilor lor neobișnuite, relația dintre cei doi a evoluat rapid, iar sentimentele lor au crescut pe măsură ce au descoperit cât de mult se potrivesc la nivel emoțional și intelectual.

Medana, în război direct cu Larisa Uţă, după ce l-a atacat pe Alin Oprea

Relația dintre Medana și Alin nu a fost scutită de provocări, mai ales după ce fostul solist al trupei Talisman a trecut printr-un divorț extrem de mediatizat. Larisa Uță, fosta soție a lui Alin, a făcut numeroase acuzații împotriva acestuia, iar scandalul dintre cei doi a fost amplu discutat în presa de scandal.

Deși Medana a ales să stea departe de aceste conflicte, în cele din urmă a simțit nevoia să-i răspundă Larisei, mai ales după declarațiile scandaloase făcute de aceasta într-un podcast.

„Trebuie să știi să pierzi cu demnitate și să te retragi când simți că nu mai aparții unui om sau unui loc. Eu nu cred că astfel de afirmații, «umblă în 4 labe» sau în care cea mai bună prietenă a ta susține cu dovezi certe o relație extraconjugală de 7 ani cu un cetățean neamț, apărând chiar și îndoieli legate de paternitatea copiilor, fac cinste cuiva.

Doamne, ce jenant! Mă întreb cât timp vom mai fi hărțuiți de fosta lui soție. Nici în cele mai urâte vise ele mele nu mi-am putut imagina că voi avea de a face cu astfel de situații și cu astfel de abordări ale fostei lui soții, într-o astfel de manieră, efectiv umilitoare și pentru ea și pentru el. Nici măcar nu se pot spune toate, câte sunt în spatele cortinei, pentru că este degradant. Îl vrea înapoi?! Ce scop are, oare?! Situația financiară o determină la toate astea, fericirea noastră, creșterea noastră împreună?! Oare nu mai bine ar lupta la rândul ei pentru evoluția sa personală, lăsându-ne pe noi în pace?!”, a spus Medana, potrivit cancan.ro.

Primul an de căsnicie dintre Alin Oprea şi Medana, plin de provocări

Căsnicia dintre Alin Oprea și Medana nu a fost lipsită de provocări, însă cei doi au învățat să depășească orice obstacol împreună. Anul petrecut de la nuntă a fost unul plin de realizări, dar și de momente dificile, cum a fost pierderea cățelușei lor Angy, o încercare emoționantă pentru amândoi.

„Se spune că primul an de la cununia religioasă este cel mai dificil. Am simțit și noi acest lucru, dar am trecut cu bine peste toate”, a mai afirmat Medana pentru VIVA!

