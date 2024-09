Alin Oprea dă lovitura de grație în scandalul cu Larisa Uță. Ce „surpriză” le-a pregătit copiiilor încă de anul trecut. „Nu vă pedepsesc, dar…”

Alin Oprea a postat un mesaj neașteptat pe rețelele de socializare, într-o perioadă în care există o situație foarte tensionată între el și fost soție Larisa Uță. Artistul a publicat un „testament”, prin care anunță că le lasă copiilor tot.

Alin Oprea a prezentat „testamentul” prin care le lasă tot copiilor

Scandalul și schimbul de replici dure dintre Alin Oprea și Larisa Uță au pornit după ce ea a vorbit în podcastul lui Bursucu despre diverse probleme pe care le aveau în timpul căsniciei lor care s-a întins pe o perioadă de 24 de ani. Larisa l-a acuzat pe fostul soț de infidelitate și a spus că nu s-ar fi îngrijit de copiii lor – Adrian și Melissa, așa cum ar fi trebuit.

Cei doi și-au aruncat acuze dure în ultimele zile, iar lucrurile nu par să se așeze.

Alin Oprea a postat vineri un mesaj prin care transmite că le lasă copiilor tot ce are. Artistul spune că testamentul a fost făcut anul trecut, chiar în noaptea de Înviere.

„Un dar pentru copiii mei, din iubire și iertare. În noaptea sfântă a Învierii din 2023, alături de soția mea, Medana, am scris acest „testament” pentru copiii mei, din iubire și iertare. Vă mulțumesc pentru… “recunoștință„.

În acestă zi simbolică, cu importante semnificații, am hotărât să fac un gest venit din suflet pentru voi, copiii mei Melissa și Adrian, indiferet de modul în care ați ales să vă poziționați față de mine.

Nu vă judec, nu vă condamn și nu vă pedepsesc, dar nici nu „cerșesc” și nici nu am intenția de a „cumpăra” iubirea, respectul sau recunoștința voastră.

Vă dăruiesc vouă, copiilor mei, toată averea pentru care am muncit o viață, până când „mama voastră” a hotărât în locul Lui Dumnezeu și a legii că eu nu mai însemn și nu mai merit NIMIC, trântind și încuind ușa definitiv în urma mea. Vă las vouă toate bunurile, apartamentele și sumele de bani.

Pentru voi am făcut toate sacrificiile, pentru voi am muncit zi și noapte, pentru voi m-am pus mereu pe ultimul loc, vouă vreau să vă rămână TOT!” – a transmis artisul pe pagina persoanlă de Facebook.

Apoi a continuat spunând că renunță la procesele de judecată care i-ar putea afecta pe copii și că este dispus să o ia de la zero, pentru a-și reface viața. La finalul mesajului, Alin Oprea le-a cerut iertare copiilor și i-a asigurat că îi va susține în orice situație.

„O iau eu din nou de la zero, pentru a nu vă lăsa pe voi împovărați de greutățile vieții. Din acest moment, nici o ședință umilitoare în sala de judecată nu-și mai are rostul, renunț eu în favoarea voastră la toate procesele care v-ar putea afecta negativ în prezent sau în viitor.

Acesta este un gest făcut din iubire, iertare și compasiune pentru voi, nu cer nimic în schimb și nu pun nicio condiție. … Am fost și voi rămâne până la sfârșitul vieții tatăl vostru, vă puteți baza pe mine oricând și în orice situație, dacă viața o cere.

Dacă v-am greșit vreodată cu ceva? Îmi cer iertare! Vă doresc o viață fericită și împlinită, sănătate, iubire și succes” – a încheiat artistul.

Ce spune Mesana despre „testamentul” lui Alin Oprea

Soția sa, Medana, a lăsat un comentariu amplu în dreptul mesajului artistului în care precizează că ea l-a îndemnat să renunșe la procese și l-a susținut în procesul de separare de familie.

„Un gest de milioane pe care eu ca soție, mi l-am dorit enorm și l-am încurajat. (…) Datoria lui de tată, de om și de fost soț, a fost îndeplinită cu sfințenie. Le-a dat lor tot ce a avut și toată munca lui de o viață. Să vi acum și să ștergi cu buretele acest gest, ca și cum ar fi fost unul normal și firesc, mi se pare inuman. Când am decis să le lăsam lor tot, inclusiv ei, să nu credeți că nu am luat în calcul sau că nu am pus la îndoială chiar și paternitatea lui.

Cu toate astea, cel mai important lucru era ca Alin să iasă din mocirlă! (…) A văzut o țară întreagă și televiziunea și poliția de față. Ba da! A FOST SCOS AFARĂ DIN CASA LUI! A fost lăsat pe drumuri asemeni unui câine. Cu toate astea, la rugămintea mea a avut puterea să renunțe la absolut orice proces și la orice drept al lui, încălcat în mod abuziv” – a transmis Medana.

Foto – Facebook / capturi video

