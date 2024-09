Medana a răbufnit în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. „Urmărește crâncen un divorț al nostru?” Mesajul tranșant pentru Larisa Uță

Medana a transmis un mesaj tăios pentru Larisa Uță, după declarațiile acide făcute despre soțul ei, Alin Oprea. Fostul solist al treupei Talisman și soția lui pleacă sunt au plecat din țară pentru câteva zile cu treabă, dar și pentru a se rupe de problemele zilnice și a evita atenția presei de scandal o vreme.

Ce mesaj i-a transmis Medana fostri soții a lui Alin Oprea

Amintim că săptămâna trecută, între foștii soți Alin Oprea și Larisa Uță s-a reaprins conflictul, după ce ea a iești public și a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate legate de căsnicia cu Alin Oprea. Larisa și Alin au divorțat după 24 de ani de mariaj, în 2021. Larisa și-a acuzat acum fostul soț de infidelitate și a readus în discuție toate problemele pe care ei le aveau cât timp au format o familie.

Citeşte şi: Alin Oprea, dezvăluiri despre infidelitățile fostei soții, Larisa Uță. L-ar fi înșelat cu peste 10 bărbați: „Femeia asta a fost blestemul vieții mele”

Citeşte şi: Larisa Uță spune că a fost lovită de Alin Oprea în timpul căsniciei. „Era foarte beat! Fostul meu soț a fost și este alcoolic!”

Citeşte şi: Reacția lui Alin Oprea după ce Larisa Uță a spus că are un video indecent și compromițător cu el. „O rog să-l expună public!”

Citeşte şi: Cum a reacționat Larisa Uță când a găsit un video indecent cu Alin Oprea și o altă femeie. „Am văzut actul în sine, da!”

Medana, actuala soție a lui Alin Oprea, care a păstrat tăcerea până acum, spune că nu vrea să răspundă „provocărilor” Larisei Uță și îi transmite fostei soții să „se războiască” în continuare cu cine vrea ea. Medana a precizat că nu înțelege ce urmărește Larisa cu declarațiile făcute și i-a transmis acesteia un mesaj acid.

„După tot acest moment delicat, urmează să plecăm în concediu să ne deconectăm de la toate mizeriile emise de fosta soție în spațiul public. Ea să se răfuiască și să se războiască cu cine vrea și cât vrea, noi preferăm să ne iubim, departe de ochii lumii. Merg pe premisa ‘make love, not war’ (n.r: ‘faceți dragoste, nu război’). (…)

Stau și mă tot minunez de amploarea și de gustul amar pe care podcastul fostei soții ale actualului meu soț le-a lăsat. Un impact emoțional puternic asupra tuturor. Nu pot înțelege care a fost miza și de ce?! După 4 ani jumate?! Văd că și-a dorit să sărbătorească împreună cu noi anul de la nuntă.

Nu vrea să vină oare și în concediu cu noi, să ne ducă bagajele, dacă tot îl consideră încă ‘proprietatea’ ei, că ‘bancomatul‘ sigur nu mai are cum. Scuzați-mi tragi-comedia și ironia, dar chiar așa este această situație. Doar își spune povestea sau se urmărește crâncen un divorț al nostru?!” – a transmis Medana, pentru click.ro.

„Schimbarea din viața fiecărui om, vine cu momente dure, altfel ea nu ar mai exista. Dar, trebuie să înțelegem cu toții că această schimbare este pusă în calea destinului nostru și că nu putem evita asta. Putem gestiona însă modul de abordare a situației în care ne aflăm, dacă alegem să fim demni. Nu e ușor să pierzi!

Însă, trebuie să știi să pierzi cu demnitate și să te retragi când simți că nu mai aparții unui om sau unui loc. Eu nu cred că astfel de afirmații, ‘umblă în 4 labe’ sau în care cea mai bună prietenă a ta susține cu dovezi certe o relație extraconjugală de 7 ani cu un cetățean neamț, apărând chiar și îndoieli legate de paternitatea copiilor, fac cinste cuiva. Chiar nu avem noi de ce să suportăm rușinea pentru acțiunile altcuiva.” – a mai spus Medana.

Alin Oprea, despre Medana: „Pe mine m-a luat de pe stradă, fără niciun ban în cont!”

În urmă cu câteva zile, Alin Oprea declara în cadrul emisiunii „Follow us”, moderată de Teo Trandafir și Ilinca Vandici, că soția lui este o femeie puternică și suportă mai bine ca el situația tensionată apărută după delcarațiile Larisei.

„Exact când a făcut ea acel podcast, noi sărbătoream un an de la nuntă. Exact în aceeași zi, 15 septembrie. Ne-a făcut un cadou… Suportă cu greu, săraca, dar să știi că mai bine decât mine. E o femeie puternică. La cât de sensibilă și de artistă e așa în general, uite că e un om de afaceri extraordinar și un om care în momente de criză, e acolo. Pe mine m-a luat de pe stradă, în pantaloni scurți și tricou și fără niciun ban în cont. Am avut bani de-o ciorbă și de felul doi nu am mai avut. Mi-a pus niște bani în cont să mănânc o perioadă. A fost lângă mine când am fost jos de tot, cel mai jos” – a spus Alin Oprea.



Alin Oprea și Medana s-au căsătorit în toamna anului trecut, în cadrul unui eveniment la care au participat nu mai puțin de 500 de persoane. Cuplul a avut opt prechi de nași, iar nunta a fost cu totul deosebită.

„Pentru Medana va fi prima oară în viață când va îmbrăca rochia de mireasă, când va păși în fața altarului pentru Sfânta Taină a Cununiei și când va avea parte de o petrecere de nuntă. Cel mai important lucru pentru mine este să-i ofer frumoasei mele soții sentimentul că tot ce fac este dedicat iubirii și bunătății sufletului ei, recunoștinței pentru că a fost alături de mine în cele mai grele momente din viață și că m-a ridicat de la pământ redându-mi aripile frânte.

Medana este pentru mine soție, iubită și înger”, a declarat Alin Oprea, înainte de nunta cu Medana, potrivit Libertatea.

Foto – Facebook / capturi video

Urmărește-ne pe Google News