Larisa Uță spune că a fost lovită de Alin Oprea în timpul căsniciei. „Era foarte beat! Fostul meu soț a fost și este alcoolic!”

Larisa Uță a vorbit recent despre problemele pe care le-a avut în căsnicia cu Alin Oprea. Cei doi au fost căsătoriți timp de 24 de ani și au divorțat cu scandal în 2021.

Larisa Uță spune că a fost lovită de Alin Oprea în timpul căsniciei

În podcastul moderat de Bursucu, „Un podcast misto”, Larisa Uță a vorbit, printre altele, despre un episod dureros din trecutul ei, de pe vremea când era soția fostului solist de la Talisman. Ea spune că a existat un moment de violență fizică în casa lor, când Alin a lovit-o.

Întrebată de gazda podcastului dacă ea l-a atins vreodată pe Alin Oprea, Larisa Uță a răspuns fără să stea pe gânduri: „Nu, Bursucule În schimb, el da!”

„Te-a lovit?” – a continuat Bursucu. „Punct!” – a răspuns Larisa cu lacrimi în ochi. „Într-o familie în care… am 30 de kilograme, Bursucule!” – a continuat ea.

„În luna iulie 2020, Alin a plecat de acasă și din momentul acela nu v-ați mai văzut nici până în ziua de astăzi decât la procese. Înțeleg din ce îmi spui acum că lovitura a avut loc înainte de plecare…” – a mai spus gazda podcastului.

„Cu mult! O singură dată!” – a răspun Larisa.

Bursucu: „Și l-ai iertat?”

„Era foarte beat! Singura condiție pe care am pus-o în viața mea și o să o pun oricărui bărbat cu care o să fiu vreodată – la mine nu ridică nimemi mâna! Dacă nu accept ceva în viața mea… și dacă nu o să accept niciodată de la niciun bărbat în viața mea este să mă bată!” – a completat ea.

„Și cu toate astea s-a întâmplat și ai acceptat… Copii tăi știau se situația asta?” – a continuat Bursucu seria de întrebări.

„Nu am vorbit niciodată cu copiii de situații de genul acesta. Nu aveau de ce să știe! Toată viața mea am încercat să-l apropii de copiii lui. Pentru că el ca fire e un om mai rece, nu e așa mămos, nu e așa cald. Îi forțam pe copii să se ducă peste le dimineața să-l pupe la trezire. El chiar mi-a mulțumit că relația lui cu copiii o are atât de frumoasă pentru că am făcut eu în putere să fie așa.” – a adăugat Larisa.

Larisa Uță: „Fostul meu soț a fost și este, pentru că nu te faci bine de așa ceva, alcoolic”

Întorcându-se la momentul loviturii, despre care ea a declarat că a fost făcut în timp ce Alin era sub infșuența băuturilor alcoolice, Bursucu a întrebat-o pe invitată dacă au existat probleme cu alcoolul în căsnicia lor.

„Din momentul în care eu l-am cunoscut pe fostul soț, până în ziua de astăzi, dacă tu vezi vreo declarație de-a mea în care eu spun că Alin a avut probleme cu alcoolul, eu fac ce vrei tu. Toată viața mea am protejat chestia asta și am ascuns-o. Nu există vreo declarație de-a mea legată de asta. E a lui Tavi (n.r. – Tavi Colen, colegul lui Alin Oprea din trupa Talisman), nu a mea. În momentul în care el a declarat – ‘L-am salvat de la alcoolism’, asta îmi dă dreptul să vorbesc. Fostul meu soț a fost și este, pentru că nu te faci bine de așa ceva, alcoolic.

Ce a trăit familia mea, ce au trăit copiii mei ani de zile din viața noastră, să-l păzești la ușă să nu iasă să își cumpere, să ascunzi cheile, să-l păzești cu prietenii, rieteni pe care și tu îi cunoști, sunt oamnei mari în țara asta care au stat alături de mine și care sunt martori și care mă întrebau cum trăiasc cu așa ceva… Halucinații, tremurat, mers în patru labe. Cum îți miorase corpul luni de zile după ce ai un episod de câteva luni de băutură, cum era recuperarea, cum ascundema tot…

Când erau episoadele acestea, o suntam în America, la două noaptea, pe sora celei mai bune prietene care e medic, să întreb ce medicamnte să iau de la Urgență. Nu voiam să sun la Salvare, să apară în presă și mi-era teamă că se întâmplă ceva...” – a mai spus Larisa Uță.

