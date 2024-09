Reacția lui Alin Oprea după ce Larisa Uță a spus că are un video indecent și compromițător cu el. „O rog să-l expună public!”

Alin Oprea a avut o primă reacție după ce fosta lui soție, Larisa Uță, a spus că are dovezi video care demonstrează că i-a fost infidel.

Larisa Uță spune că are dovada infidelității lui Alin Oprea

Alin Oprea și Larisa Uță au fost căsătoriți 24 de ani și au divorțat în 2021. Separarea lor a fost cu scandal și de atunci își aruncă vorbe dure unul altuia, acuzându-se reciproc de infidelitate.

Recent, Larisa Uță a fost invitată în podcastul găzduit de Bursucu, „Un podcast mișto”, și a vorbit acolo despre problemele din căsnicia cu fostul solist al trupei Talisman. În timpul discuției cu Bursucu, Larisa a povestit cum a găsit un clip indecent în telefonul lui Alin Oprea, în care acesta era într-o ipostază intimă cu o altă femeie.

”N-am controlat niciodată în viața mea telefonul lui, pentru că eu consider că în momentul în care îl controlezi e clar că ai o bănuială sau se întâmplă ceva, nu controlează nimeni că totul e minunat. (…)

Și-a lăsat telefonul afară, băgat sub fața de masă. Iau telefonul, deschid, în Whatsapp nimic. Nu era nimic suspect, erau conversații cu parteneri, cu oameni.



Mă uit în poze, în video. Când mă uit, pornesc un video. Văd o doamnă, cu mișcări suave, stânga, dreapta, înainte, înapoi, cum execută diferite mișcări. Era așezată…. cred că curăța covorul în momentul acela când făcea mișcările lascive doamna respectivă. [Am văzut] actul în sine, da… Filmat dintr-un unghi foarte interesant. S-a filmat, nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta. Eu am video-ul, că mi l-am trimis. Eu pot oricând să demonstrez că e adevărat” – i-a mărturisit Larisa Uță Bursucului.

Cum a reacționat Alin Oprea când a azuit de clipul indecent

Văzând momentul în care Larisa Uță face aceste mărturisiri, Alin Oprea a negat afirmațiile fostei soții și a spus că o „invită” să îi prezinte dovezile.

„O invit pe fosta soție să prezinte dovezile. Dacă deține acest filmuleț, o rog să-l expună public. Îmi asum fără niciun fel de problemă acest risc, fiindcă știu cu certitudine că un astfel de film nu există. Această acuzație este o invenție complet fabricată și lipsită de orice fundament” – a declarat cântărețul.

Alin Oprea aacuzat-o și el de infidelitate pe fosta soție zilele trecute, când a spus că larisa ar fi avut trei amanți. Cântărețul a mai precizat că fosta soție s-a dus în podcastul lui Bursucu pentru a se răzbuna, pentru a-l distanța de copii și a obține avantaje materiale.

„A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…) Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba”, a declarat Alin Oprea, la „Un show păcătos”.

Foto – Facebook

