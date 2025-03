Laura Vicol, reacție acidă după ce s-a zvonit că a divorțat de Vladimir Ciorbă și că ar avea o relație cu Sorin Grindeanu: „E de noaptea minții”

Laura Vicol (49 ani) S-a arătat revoltată de zvonurile care au apărut despre viața ei personală în ultima perioadă, după ce s-a spus că ar fi divorțat în secret de Vladimir Ciorbă și s-ar pregăti de nuntă cu Sorin Grindeanu. Avocata spune că nu își poate da seama cine vrea să îi facă rău și că este supărată din cauza faptului că și copiii ei au ajuns să o întrebe dacă a divorțat.

Laura Vicol, despre zvonurile privind presupusul divorț de Vladimir Ciorbă

De curând au apărut în spațiul public zvonuri conform cărora Laura Vicol ar fi divorțat în secret de Vladimir Ciorbă și s-ar pregăti pentru o nuntă cu Sorin Grindeanu. Deranjată peste măsură de aceste informații false, avocata a precizat că nu știe cine poate inventa astfel de lucruri pentru a-i face rău.

„E o gogomănie mizerabilă, mai mare decât Casa Poporului! Cum, eu, mamă de trei copii, ieșită din arest după zece zile aș fi divorțat în secret și că am o relație cu domnul Grindeanu? E de noaptea minții! Stau și mă întreb ce s-ar mai putea inventa despre mine. Am înțeles că numele meu vinde, că a trebuit să fiu folosită într-o campanie prezidențială, dar acum care e scopul? Nu mai deranjez pe nimeni”, a afirmat Laura Vicol pentru Fanatik.

„E clar că în acest moment ținta sunt eu. Și acum stau și mă întreb dacă nu cumva am fost țintă de la început, dacă atât de mult am deranjat niște grupuri de interese cât am fost deputată, prin activitatea mea corectă și și-au dorit cu tot morțișul să mă scoată afară? Altfel nu înțeleg”, a mai spus avocata.

Citește și: Laura Vicol a pierdut o sarcină când a fost reținută de DNA în trecut. Ce i s-a întâmplat acum 10 ani. „Cu voia lui Dumnezeu, am…”

Citește și: Incredibil ce a cerut Laura Vicol cât se afla în arest preventiv. Mărturisirea l-a șocat pe Bursucu’: „Tu ești sănătoasă la cap?”

Avocata, supărată că și copiii ei o întreabă dacă a divorțat

Mai mult, Laura Vicol spune că o deranjează foarte tare că subiectele care apar în presă la adresa ei sunt pe surse și nu vin cu nicio dovadă a presupusului divorț. Aceasta a precizat că până și copiii săi au întrebat-o dacă s-a despărțit de Vladimir Ciorbă.

„De ce toate informațiile sunt pe surse? Să se vină cu sursele. Să se arate un act notarial, nu știu, orice că aș fi divorțat. Dacă am divorțat, vino cu un capăt de probă, cu o declarație de la notar. Păi au ajuns copiii să mă întrebe acasă dacă am divorțat de Vladimir?!”, a continuat ea.

Totodată, Laura Vicol s-a arătat recunoscătoare că băieții ei nu au fost victimele bullyingului, după arestul ei în dosarul Nordis.

„Copiii mei, mulțumesc lui Dumnezeu, n-au avut parte de bullying nici când am fost reținută și arestată. Și azi părinții îmi scriu mesaje de încurajare. Nu se poate așa ceva. Copiii mei au colegi de școală, toți citesc presa. Cum să fiu denigrată în halul ăsta? Cred că s-a văzut în toate pozele de la instanță că sunt o femeie iubită, că îmi iubesc soțul. E exclus așa ceva”, a subliniat avocata.

Citește și: Tudor Chirilă a răbufnit după ce a văzut lista celor care au primit bani pentru a-l promova pe Călin Georgescu: „Trăim vremurile în care trădătorii strigă trădătorii”

Citește și: Oksana Ionașcu, adevărul despre căsnicia cu Cezar Ionașcu: „Suntem într-o perioadă în care ne recalibrăm relația”

Laura Vicol, glume pe seama presupusei nunți cu Sorin Grindeanu

După ce a citit în mediul online ce s-a spus despre presupusa ei nuntă cu Sorin Grindeanu (SG), Laura Vicol a făcut glume pe seama faptului că este bine că nu s-a scris că ar urma să se mărite cu Călin Georgescu (CG).

„Prietena mea a avut o reacție fantastică, i-am trimis un mesaj scris că mă mărit în octombrie cu SG. Iar ea mi-a trimis mesaj: păi bine că nu este CG. Ideea este că eu acuma plec prin Miami cu cineva. Am pus pe Facebook, să ghicească lumea că organizez în următoarea perioadă nuntă în decembrie după ce divorțez de ăsta cu care mă mărit în octombrie”, a glumit Laura Vicol.

„E urât, ți-am spus, mi se pare mizerabil. Și libertatea de exprimare are o limită. Înțeleg că vinde treaba asta. Dar sunt niște lucruri ieftine și ordinare”, a conchis avocata pentru publicația menționată anterior.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Laura Vicol

Sursă foto: Instagram, Libertatea

Urmărește-ne pe Google News