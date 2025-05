Cum arată vila din Vrancea a lui George Simion. Candidatul AUR stă cu chirie în Bucureşti

George Simion, candidatul AUR care a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2025, surprinde prin stilul său de viaţă. Deşi trăieşte de ani buni în Capitală, liderul AUR are domiciliul oficial declarat în satul natal Răchitosu, din judeţul Vrancea, acolo unde deţine o vilă care apare finalizată în imaginile actuale. În ciuda acestui fapt, politicianul a ales să locuiască într-un apartament modest, închiriat, în Bucureşti.

Cum arată vila din Vrancea a lui George Simion

Casa din Răchitosu, satul natal al lui George Simion, se află chiar pe strada principală. În imaginile din Google Maps din 2012, vila era încă în construcţie, însă între timp lucrările au fost finalizate, iar casa a devenit reşedinţa sa oficială în acte. Politicianul a confirmat adresa în 2023, într-o postare în care preciza că a primit o citaţie din partea Direcţiei Generale Anticorupţie (DGA) exact la acel domiciliu.

Vila pare a fi una spaţioasă, construită într-un stil simplu şi tradiţional, reflectând valorile pe care liderul AUR le promovează în discursurile sale politice: ataşamentul faţă de rădăcini, simplitate şi autenticitate.

Citeşte şi: Traian Băsescu, sfat pentru Nicușor Dan pentru a-l învinge pe George Simion în turul doi: „Cred că are șanse să câștige”

Citeşte şi: Reacții în lanț după un mesaj publicat de Crin Antonescu despre turul doi al alegerilor, care se dispută între Nicușor Dan și George Simion: „Să va fie rușine!”

Cu chirie în Capitală: 50 de metri pătraţi, decontaţi de Parlament

În realitate, George Simion locuieşte într-un apartament închiriat din Bucureşti. Imobilul are o suprafaţă modestă, de aproximativ 50 de metri pătraţi, dar este suficient pentru nevoile zilnice ale politicianului. Potrivit legislaţiei în vigoare, parlamentarii beneficiază de decontarea chiriei, motiv pentru care Simion a optat pentru această variantă.

Chiar dacă mulţi s-ar aştepta ca un lider de partid să îşi permită o locuinţă în proprietate, George Simion a explicat că decizia de a sta în chirie este una conştientă şi are legătură cu parcursul său politic. În 2019, a vândut apartamentul pe care îl primise de la părinţi, situat în sectorul 3 din Bucureşti, pentru a finanţa campania sa electorală.

Ce sacrificii financiare a făcut George Simion pentru politică

George Simion nu a ascuns niciodată că intrarea în politică a însemnat sacrificii personale. Vânzarea apartamentului din sectorul 3 a fost un gest prin care liderul AUR şi-a asumat total implicarea în lupta electorală. Banii obţinuţi din vânzarea locuinţei au fost investiţi în campania electorală din 2024, când a mizat pe contactul direct cu alegătorii şi promovarea valorilor tradiţionale româneşti.

„Nu am casă, stau în chirie, mi-am vândut casa când am intrat în politică, sunt parlamentar, am totuşi nişte beneficii. Am banii de la botezul băiatului, pe care i-am pus într-un cont cu Ilinca, şi care vor rămâne în acel cont pentru studiile lui”, a declarat George Simion, potrivit Fanatik.

George Simion şi Nicuşor Dan, faţă în faţă

Nicușor Dan și George Simion, cei doi candidați la prezidențiale, au apărut împreună în aceeași sală, pentru prima dată după turul 1. Deși au fost așezați alături, un detaliu a atras imediat atenția presei și publicului: între ei a fost lăsat un scaun liber. Cei doi au participat la congresul Blocului Național Sindical, unde și-au susținut discursurile, însă tensiunea din sală a fost vizibilă.

„Sunt singurul candidat care a fost de partea democrației, care a fost împotriva anulării abuzive a alegerilor, care nu are oameni cu uniforme care îl ghidonează din spate. Nimeni din această sală nu își dorește să ajungem la vocea poporului iarăși, să ajungem la alegeri anticipate”, a mai susținut George Simion.

„Sunt suficient de tânăr și de liber în mișcările mele pentru a reprezenta un partener pentru dvs și a vă garanta că veți fi parte din procesul de luare a deciziilor”, au fost câteva dintre declaraţiile făcute de actualul candidat AUR.

Sursa foto: libertatea.ro şi instagram

Urmărește-ne pe Google News