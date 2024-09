Răsturnare de situație în scandalul dintre Alin Oprea și fosta soție. Ce spune una dintre prietenele Larisei despre acuzele cântărețului

Apropiații Larisei Uță intervin în scandalul cu fostul soț, Alin Oprea, după ce artistul a acuzat-o pe aceasta de infidelitate.

Alin Oprea și Larisa Uță se acuză reciproc de infidelitate

Amintim că la mijlocul lunii septembrie, a reapărut schimbul de replici dure dintre Larisa Uță și Alin Oprea, la trei ani după divorț. Totul a pornit după ce fosta soție a cântărețului a vorbit în cadrul unui podcast despre problemel din timpul căsniciei, acuzându-l pe acesta de infidelitate. Inițial, Larisa a precizat că a găsit un video indecent cu Alin Oprea și o altă femeie în telefonul lui, pe vremea când încă nu divorțaseră.

„Și-a lăsat telefonul afară, băgat sub fața de masă. Iau telefonul, deschid, în Whatsapp nimic. Nu era nimic suspect, erau conversații cu parteneri, cu oameni.

Mă uit în poze, în video. Când mă uit, pornesc un video. Văd o doamnă, cu mișcări suave, stânga, dreapta, înainte, înapoi, cum execută diferite mișcări. Era așezată…. cred că curăța covorul în momentul acela când făcea mișcările lascive doamna respectivă. [Am văzut] actul în sine, da… Filmat dintr-un unghi foarte interesant. S-a filmat, nici măcar nu l-a filmat altcineva, el filma chestia asta. Eu am video-ul, că mi l-am trimis. Eu pot oricând să demonstrez că e adevărat” – i-a mărturisit Larisa Uță Bursucului în podcastul său.

Drept răspuns, Alin Oprea a spus că declarațiile fostei soții nu nu sunt adevărate și a sărit și el la atac, acuzând-o pe aceasta că i-ar fi căcat strâmb în timpul mariajului.

„A avut trei amanți și am încercat prima variantă și să vorbesc cu ea. Și atunci am sunat-o și am vorbit cu ea (…) I-am dat câteva detalii din convorbiri cu cine a vorbit, ce a vorbit și a zis că nu e cum spun eu, că au fost doar doi. Mi-a spus că au fost doar doi (…) Ea a recunoscut două dintre relațiile extraconjugale și a spus că era vorba de un cetățean german cu care am avut o relație mai specială și că este și un băiat antrenor de kangoo jumps și a spus că o să le spună și copiilor despre ce este vorba”, a declarat Alin Oprea, la „Un show păcătos”.

Ce spune una dintre prietenele Larisei Uță despre acuzele lui Alin Oprea

Recent, una dintre prietenele Larisei Uță, Roxana Gabor-Iliescu, a intervenit în situația tenisonată dintre cei doi foști soți, luându-i apărearea Larisei. Roxana Gabor-Iliescu spune că Larisa nu avea cum să se vadă cu alți bărbați pentru că ea și Oprea erau „non-stop împreună”.

”E aberant. Ei erau non-stop împreună. Au ieșit și oamenii aceia care au fost cică acuzați că au fost cu ea. Au ieșit și au spus că nu au avut nicio legătură. După cum știi, Larisa și cu fostul ei soț lucrau împreună, nu aveau cum”, a declarat Roxana Gabor-Iliescu, în emisiunea „Un show păcătos”, notează Antena Stars.

