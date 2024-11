Cum a aflat Medana de infidelitățile Larisei Uță din timpul căsniciei cu Alin Oprea. „Mi-a povestit!” Soția artistului rupe tăcerea

Medana Oprea, soția fostului solist al trupei „Talisman”, Alin Oprea, a făcut o serie de dezvăluiri interesante despre începuturile relației cu artistul.

Medana, dezvăluiri despre începuturile relației cu Alin Oprea

Medana a fost invitată în podcastul „În Oglindă”, realizat de Mihai Ghiță, și a vorbit acolo, printre altele, și despre începutul relației ei cu Alin Oprea. Medana spune că în primele săptămâni, Alin nu i-a vorbit despre fosta soție, Larisa Uță, de care s-a despărțit cu scandal în 2021.

“În primele două săptămâni de relație el nu și-a blamat soția, pentru că s-ar fi simțit prost ca bărbat. El mi-a povestit despre infidelitățile ei după 7 luni. În primă etapă, el mi-a povestit că a crescut fără tată, cu asta m-a atins pe mine cel mai mult și am fost atât de impresionată când mi-a spus cu ochii în lacrimi că toți copiii aveau un tată la școală, numai el nu.

În acel moment, cumva m-a atins atât de mult povestea lui de viață, încât am simțit că eu pot să am rolul de acest tată pe care el nu l-a avut niciodată. Am știut că este o misiune foarte dificilă, pe care pot să mi-o asum sau pe care pot să o refuz”, i-a mărturisit Medana lui Mihai Ghiță.

Medana spune că Alin Oprea nu consumă alcool

Soția lui Oprea a vorbit și despre zvonurile legate de problemele cu consumul de alcool al artistului. În urmă cu două luni, Larisa Uță a spus în podcastul lui Bursucu că Alin Oprea „a fost și este dependent de alcool”.

„Din momentul în care eu l-am cunoscut pe fostul soț, până în ziua de astăzi, dacă tu vezi vreo declarație de-a mea în care eu spun că Alin a avut probleme cu alcoolul, eu fac ce vrei tu. Toată viața mea am protejat chestia asta și am ascuns-o.

Nu există vreo declarație de-a mea legată de asta. E a lui Tavi (n.r. – Tavi Colen, colegul lui Alin Oprea din trupa Talisman), nu a mea. În momentul în care el a declarat – ‘L-am salvat de la alcoolism’, asta îmi dă dreptul să vorbesc. Fostul meu soț a fost și este, pentru că nu te faci bine de așa ceva, alcoolic” – a declarat Larisa Uță în septembrie.

Medana Oprea a declarat în podcastul „În Oglindă” că nu și-a văzut niciodată soțul sub influența băuturilor alcoolice, de când îl cunoaște. Și mai mult, acesta nici nu consumă băuturi alcoolice acasă.

„Eu pe Alin, nici măcar la început când l-am cunoscut, nu l-am văzut beat în viața mea. Mie îmi vine atât de greu să cred că provocarea lui legată de alcool a fost atât de gravă, cum se vehiculează, pentru că nu l-am văzut. Eu înțeleg că atunci când vrei să cucerești pe cineva dai tot ce ai mai bun, dar din punctul acesta de vedere, Alin nu consuma niciodată băuturi alcoolice în preajma mea, alături de mine.

Eu nu i-am impus să nu pună gura pe alcool, sub nicio formă. Am mers cu el la tot feluri de cursuri de dezvoltare personală, eram în permanență alături de el și am simțit că nu mai are nevoie de un factor care să îi creeze iluzia fericirii, pentru că el deja avea fericirea lângă el” – i-a mai spus Medana lui Mihai Ghiță.

