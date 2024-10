Ce se va întâmpla, de fapt, cu averea lui Alin Oprea. Medana, anunț neașteptat: „Va face un testament să mă favorizeze!”

Alin Oprea și Medana au anunțat întocmirea unui nou testament, după ce artistul a prezentat deja unul public pe rețelele de socializare acum câteva săptămâni. Între cântăreț și fosta soție, Larisa Uță, s-a reaprins conflictul după ce ea a făcut o serie de acuzații la adresa artistului în podcastul lui Bursucu.

Medana spune că Alin Oprea va face un testament nou care o va favoriza pe ea

La sfârșitul lunii septembrie, Alin Oprea a postat pe conturile sociale că și-a făcut testamentul în noaptea de Înviere în 2023 și că a decis să renunța la procesele intenate fostei soții și să renunțe la partaj.

„Un dar pentru copiii mei, din iubire și iertare. Vă dăruiesc vouă, copiilor mei, toată averea pentru care am muncit o viață, până când „mama voastră” a hotărât în locul Lui Dumnezeu și a legii că eu nu mai însemn și nu mai merit NIMIC, trântind și încuind ușa definitiv în urma mea. Vă las vouă toate bunurile, apartamentele și sumele de bani.

Pentru voi am făcut toate sacrificiile, pentru voi am muncit zi și noapte, pentru voi m-am pus mereu pe ultimul loc, vouă vreau să vă rămână TOT!” – a transmis artisul pe pagina personală de Facebook. În mesaj a mai precizat că este pregătit să renunțe la procesele pe care le are cu fost soție și să o ia de la zero cu totul, să-și refacă viața complet.

„O iau eu din nou de la zero, pentru a nu vă lăsa pe voi împovărați de greutățile vieții. Din acest moment, nici o ședință umilitoare în sala de judecată nu-și mai are rostul, renunț eu în favoarea voastră la toate procesele care v-ar putea afecta negativ în prezent sau în viitor. Acesta este un gest făcut din iubire, iertare și compasiune pentru voi, nu cer nimic în schimb și nu pun nicio condiție. … Am fost și voi rămâne până la sfârșitul vieții tatăl vostru, vă puteți baza pe mine oricând și în orice situație, dacă viața o cere.” – se mai arată în testamentul lui Alin Oprea.



Dar iată că situația legată de testament a luat o întorsătură neașteptată. Zilele trecute, când Alin Oprea și Medana au fost invitați în emisiunea „Un show păcătos”, soția fostului solist de la Talisman a dezvăluit că acesta are de gând să facă un testament nou care să o favorizeze pe ea.

„Alin vrea să facă din timp un testament care să mă favorizeze pe mine, să fie pregătit din bună vrme. Așa că îți mulțumesc din suflet (n.r – Larisei Uță)” – i-a mărturisit soția lui Alin Oprea lui Dan Capatos.

Medana, despre scandalul dintre Larisa Uță și Alin Oprea: „Se urmărește crâncen un divorț al nostru?”

Nu este prima oară când Medana răbufnește în scandalul dintre Alin și fosta soție. Aceasta a spus acum câteva săptămâni, după declarațiile Larisei Uță despre relația cu Alin Oprea, dar și despre despărțirea de acesta, Medana a spus că este de părere că Medana urmărește divorțul lor.

„Stau și mă tot minunez de amploarea și de gustul amar pe care podcastul fostei soții ale actualului meu soț le-a lăsat. Un impact emoțional puternic asupra tuturor. Nu pot înțelege care a fost miza și de ce?! După 4 ani jumate?! Văd că și-a dorit să sărbătorească împreună cu noi anul de la nuntă.



Nu vrea să vină oare și în concediu cu noi, să ne ducă bagajele, dacă tot îl consideră încă ‘proprietatea’ ei, că ‘bancomatul‘ sigur nu mai are cum. Scuzați-mi tragi-comedia și ironia, dar chiar așa este această situație. Doar își spune povestea sau se urmărește crâncen un divorț al nostru?!” – a transmis Medana, pentru click.ro.

Foto – Facebook / capturi video

