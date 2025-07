Cum a reacţionat Medana, după ce Larisa Uţă, fosta soţie a lui Alin Oprea, a dat-o în judecată: „O încercare de a ne tulbura liniștea”

Medana Oprea, actuala soție a artistului Alin Oprea, a avut o reacție acidă în urma deciziei Larisei Uță, fosta soție a cântărețului, de a o da în judecată. Gestul fostei soții a lui Alin Oprea a luat prin surprindere atât pe cei din jur, cât și familia Oprea. Medana a explicat întreaga situație, afirmând că acțiunile legale ale Larisei par să aibă mai degrabă scopul de a perturba liniștea și fericirea familiei sale, decât de a remedia vreo nedreptate.

Ce a spus Medana după ce Larisa Uţă a dat-o în judecată

Fosta soție a lui Alin Oprea a intentat un proces împotriva actualei partenere a artistului, susținând că Medana i-ar fi adus prejudicii de imagine. Deși Larisa Uță a părea hotărâtă să ducă această acțiune în instanță, până în acest moment, familia Oprea nu a primit niciun fel de notificare oficială din partea instanței.

Potrivit lui Medana, gestul Larisei este mai mult o încercare de a atrage atenția publicului, având în vedere că nu a existat nicio formă de denigrare la adresa sa din partea ei.

„Până acum, nu am primit niciun act oficial și niciun fel de notificare juridică. Știu că pe portalul instanțelor apare o cerere de chemare în judecată, dar nu știm dacă instanța a considerat-o întemeiată. Din câte înțeleg, se invocă o presupusă denigrare. E greu de crezut… pentru că nu am denigrat pe nimeni, niciodată. Nu am avut niciun motiv și nici nu mă definesc astfel de gesturi. Am ales mereu să vorbesc despre ce construim frumos, nu despre trecut”, a spus Medana pentru cancan.ro, subliniind că nu a avut intenția de a răni pe nimeni și că a preferat să rămână concentrată pe prezent și viitor, mai ales în ceea ce privește relația cu Alin Oprea.

„O încercare de a ne tulbura liniştea”

În continuare, Medana a exprimat faptul că tot ceea ce s-a întâmplat reprezintă o încercare de a letulbura liniștea, argumentând că, atunci când fericirea cuiva deranjează, este evident că rănile din trecut nu au fost vindecate.

Medana consideră că Larisa Uță nu a reușit să se împace cu trecutul și cu schimbările din viața fostului cuplu, iar acțiunile sale juridice sunt o consecință a acestei nemulțumiri interioare.

„De aceea, vă mărturisesc sincer că simt acest gest mai degrabă ca pe o încercare de a ne tulbura liniștea. Iar atunci când fericirea cuiva deranjează, e clar că răni vechi nu s-au vindecat încă. Eu aleg să rămân în adevăr, în iubire și în respect, pentru toți cei implicați, chiar și atunci când e greu„, a completat Medana, dorind să sublinieze că abordarea ei este una pozitivă și orientată către reconstrucție, atât în plan personal, cât și profesional.

Ce a spus Larisa, fosta soţie a lui Alin Oprea, despre judecată

În urmă cu puţin timp, Larisa mărturisea că a ales calea legală ca singură formă de apărare în fața acuzațiilor și comentariilor care, în opinia sa, i-au afectat reputația și familia. Ea a confirmat că va solicita și daune morale, considerând că imaginea sa a fost afectată în mod nedrept.

„Dacă ați văzut-o pe portal, înseamnă că e adevărat, nu? Voi știți că eu nu am dat nicio declarație în ăștia 5 ani. Sunt oameni care vorbesc despre mine și despre copiii mei, oameni care nu au vorbit niciodată cu mine, cu noi, în viața lor. Felul meu de a mă apăra este să îi dau în judecată. Până acum 4 ani nu am avut niciun proces. (…) Acum am o mulțime.

Este singura mea metodă de a mă apăra.(…) Oamenii vorbesc despre mine și despre copiii mei, în condițiile în care noi nu am vorbit niciodată despre ei. Sigurul meu mod de a mă apăra este să îi dau în judecată. Dacă justiția consideră că este normal ceea ce fac aceste persoane, atunci asta e. Sigur că voi cere și daune morale, așa funcționează”, a declarat Larisa Uță la „Viața fără filtru”.

