Denis Roabeș, solistul trupei The Motans, a devenit tată pentru a doua oară. „Sunt de două ori mai fericit!”

Denis Roabeș, vocea emblematică a trupei The Motans, trăiește unul dintre cele mai emoționante momente din viața sa personală. Artistul a anunțat în direct, în cadrul emisiunii „WTFun” de la ProFM, că a devenit tată pentru a doua oară, dezvăluind cu bucurie că familia sa s-a mărit cu un băiețel.

Denis Roabeș: „Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit!”

După ce în urmă cu doi ani Denis și soția sa, Bianca, au devenit părinții unei fetițe pe nume Mia, acum familia lor s-a îmbogățit cu un nou membru. Băiețelul s-a născut la sfârșitul lunii septembrie, iar artistul a mărturisit că micuțul va purta numele tatălui său, pe care l-a pierdut în copilărie, când avea doar 7 ani, un gest simbolic și plin de emoție.

„Bine v-am găsit. Fac foarte, foarte bine. Am devenit tată. Sunt de două ori mai fericit. De o săptămână și două zile sunt așa. E băiețel, da. Îl cheamă ca pe tatăl meu”, a declarat Denis Roabeș în direct la ProFM.

Sprijinul familiei și lecțiile paternității

Artistul a vorbit deschis despre cum s-a schimbat viața lui de când a devenit tată, subliniind importanța sprijinului primit din partea familiei. Denis a recunoscut că la prima experiență, cu Mia, emoțiile au fost mult mai intense, dar acum se simte mai pregătit și mai relaxat.

„Avem mare noroc că suntem ajutați de familie, avem noroc că lucrurile s-au așezat foarte frumos între noi, ca și relație. Suntem bine unii cu alții, se înțelege toată lumea”, a spus el. Întrebat dacă este un tată panicat, Denis a răspuns cu sinceritate: „La Mia am fost, da. Acum nu. Când iei copilul de la maternitate nu-ți dă nimeni un manual. Ei te învață chestii, da, dar le uiți când ai plecat de acolo.”

O poveste de iubire discretă și autentică

Denis și Bianca și-au început povestea de iubire în urmă cu cinci ani, într-un mod discret și romantic. S-au cunoscut la un concert, iar prima lor întâlnire a avut loc într-o benzinărie, unde artistul a transformat un moment banal într-un gest memorabil.

„Bianca este insula mea! Ne-am cunoscut la un concert. Ulterior ne-am întâlnit la un concert la Dej și de acolo a început totul. Erau la benzinăria aia doar niște sticluțe mici de vodka și i-am zis: Bianca, dacă accepți ca asta să fie prima noastră întâlnire, eu pot să te servesc cu aceste sticluțe de vodka. Mi s-a părut atât de stupid și atât de romantic în același timp. Genul ăla de romantism care e true”, a povestit Denis.

Artistul a mărturisit că Bianca este femeia alături de care se simte liber și în siguranță, subliniind că relația lor este diferită de tot ce a trăit până acum: „Mereu când mă uitam în ochii ei mă simțeam liber să-i spun orice. Am simțit că este ceva diferit acolo. Nu se compară cu nimic din ce am avut până atunci.”

Denis Roabeș a rămas orfan de tată la 7 ani

Într-un episod emoționant al podcastului „Fain & Simplu”, moderat de Mihai Morar, Denis a vorbit deschis despre pierderea tatălui său și despre impactul profund pe care această absență l-a avut asupra lui. „La 7 ani nu eram atât de conștient de ce se întâmplă. Îmi aduc aminte că eu plângeam la moartea tatălui meu pentru că toată lumea din jurul meu plângea. Chestia asta m-a panicat și mi-a dat un disconfort, însă lacrimile adevărate pe care le-am curs au fost cele de după și sunt lacrimi care au fost curse ani de zile”.

Artistul a mărturisit că a început să simtă cu adevărat lipsa tatălui său în momentele de vulnerabilitate, când ar fi avut nevoie de sprijinul și protecția unei figuri paterne. „Lipsa tatălui meu am început să o simt, hai să spunem, după prima jignire la adresa mea. Acela a fost momentul în care simți că nu ai cui, nu ai pe cine să chemi, să te apere când ai nevoie de forță masculină, de forță paternă, de furtuna aceea care vine și dărâmă tot”.

În ciuda durerii, Denis a fost crescut de o mamă puternică, care a încercat să suplinească absența tatălui. „Mama a înlocuit figura paternă. Asta a fost o povară pentru mama mea. Eu țin minte perfect nopțile în care plângea lângă mine și nu știa efectiv cum să facă, ce să facă, doar ca să mențină lucrurile așa cum erau”.

