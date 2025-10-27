Tudor Chirilă, mesaj emoționant în memoria tatălui său, Ioan Chirilă: „Cel mai bun și mai generos om pe care l-am cunoscut”

Pe 25 octombrie 2025 s-au împlinit 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă, unul dintre cei mai mari jurnaliști de presă sportivă, dar și tatăl lui Tudor Chirilă. Artistul a transmis un mesaj sincer și emoționant despre părintele său care s-a stins din viață în anul 1999.

Tudor Chirilă, mesaj emoționant la 100 de ani de la nașterea tatălui său

Ioan Chirilă ar fi împlinit pe data de 25 octombrie vârsta de 100 de ani. Însă, din păcate, celebrul jurnalist a încetat din viață în anul 1999, la vârsta de 74 de ani. Fiul său cel mic, artistul Tudor Chirilă, i-a omagiat amintirea prin intermediul unui mesaj pe rețelele sociale.

„Astăzi se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Ioan Chirilă, cel care a primit de la colegi titlul de „patriarhul presei sportive românești”, și-a început Tudor Chirilă mesajul.

Artistul susține că tatăl său a fost „cel mai bun și generos om”! pe care l-a cunoscut, dar și „cel mai modest”.

„Îmi este greu să scriu despre el așa cum ar merita, știu însă că a fost cel mai bun și generos om pe care l-am cunoscut. Și cel mai modest. Dintre cele douăzecișinouǎ de cărți pe care le-a scris, preferata mea rămâne Viața la puls 200. Poate și pentru că acolo este o poveste despre Voievodul Dunării, Pâinișoară, dureros intitulată „Ultima zi a copilăriei”, un capitol dedicat, de fapt, natației, pe care l-am citit de sute ori cu aceeași emoție. Dar am noroc că a făcut-o Andrei Crăciun cu talentul lui frumos”, a scris Tudor Chirilă, oferind link către textul editorialistului și scriitorului Andrei Crăciun.

Ioan Chirilă a fost căsătorit cu actrița și directoarea de teatru Iarina Demian, cu care a avut doi copii: antrenorul de fotbal Ionuț Chirilă și actorul și interpretul Tudor Chirilă.

Cine a fost Ioan Chirilă

Ioan Chirilă s-a născut la 25 octombrie 1925, în comuna Cairaclia, județul Ismail, din sudul Basarabiei. În 1940, s-a stabilit împreună cu familia în Galați, apoi la Brăila, unde a absolvit liceul.

În anul 1949 a absolvit Facultatea de Drept. A jucat fotbal ca junior la o echipă locală la Cetatea Ismail, apoi la divizionara B Dacia ”Vasile Alecsandri” Galați, dar cariera sa de fotbalist a fost oprită în urma unei accidentări serioase. În timpul studiilor universitare a jucat volei, tenis și a practicat atletismul, potrivit volumului ”Enciclopediei Educației Fizice și Sportului din România”.

În 1956 a debutat în calitate de redactor la Editura de Cultură Fizică și Sport, iar din 1964 a lucrat la cotidianul Sportul popular, unde a ocupat funcțiile de șef de rubrică, publicist comentator și șef de secție, indică, de asemenea, volumul ”Frumoasele Noastre Duminici”.

În 1993, a fost numit director general la cotidianul Gazeta Sporturilor, iar din 1997 a fost senior editor la cotidianul sportiv ProSport.

În cei 34 de ani de activitate editorial-publicistică, a scris 29 de volume dedicate unor sportivi sau unor evenimente sportive, recompensate cu numeroase premii și distincții de specialitate.

Potrivit Agerpres, în semn de recunoaștere a talentului său extraordinar pus în slujba presei sportive, Asociația Presei Sportive din România acordă anual Premiile ‘Ioan Chirilă’ pentru presă și publicistică sportivă.

Sursă foto: Facebook

