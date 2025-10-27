Dana Budeanu, critici după ce Mirabela Grădinaru, partenera președintelui, a apărut la sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului: „Alo, protocolul de la Cotroceni?”

  MENIU  
Amelia Matei
Dana Budeanu a criticat apariția partenerei președintelui Nicușor Dan la evenimentul de sfințire a Catedralei Mântuirii Neamului. Mirabela Grădinaru a atras controverse în urma ținutei purtate duminică, 26 octombrie.

Duminică, 26 octombrie, a avut loc inaugurarea și sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. La eveniment au luat parte mai multe personalități, inclusiv partenera președintelui Nicușor Dan, Mirabela Grădinaru.

Ea a purtat o ținută sobră și elegantă, fiind apreciată de public. Cu toate acestea, designerul Dana Budeanu a ținut să critice apariția Mirabelei Grădinaru.

Stilista a reacționat rapid după ce imaginile cu președintele și partenera lui s-au viralizat. Ea a ținut să critice faptul că Mirabela Grădinaru a purtat un material negru cu care și-a acoperit capul. Dana Budeanu a spus că nu se poartă negru pe cap decât la înmormântări.

„NEGRU PĂ CAP SE PUNE LA ÎNMORMÂNTĂRI! ALO PROTOCOLU COTROCENI? N-a murit nimeni, doar ne prăbușim sub incompetență!”, a fost replica Danei Budeanu.

Mai multe voci au ținut să îi atragă atenția vedetei că atacul a fost gratuit și că nu a fos o gafă faptul că Mirabela Grădinaru și-a acoperit capul cu un material negru, asortat la ținuta sobră și elegantă. 

Cum s-a îmbrăcat Prima Doamnă

Mirabela Grădinaru a ales să își facă apariția într-o ținută complet neagră, compusă dintr-o rochie midi elegantă, pantofi cu toc mediu și dres. Piesa centrală a look-ului a fost voalul subțire negru, purtat pe cap. Este obișnuit ca femeile să poarte eșarfe sau voaluri pe cap în biserică.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent la ceremonie alături de partenera sa și de cei doi copii. Băiețelul cuplului a purtat un costum negru, iar fetița, un cardigan cu guler din dantelă, balerini și o pereche de pantaloni bej. Cei mici s-au comportat exemplar pe parcursul slujbei.

Catedrala Mântuirii Neamului a fost sfințită în cadrul unei slujbe de amploare, oficiate de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I și de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Daniel. La eveniment au participat inițial peste 2.500 de invitați oficiali, printre care premierul Ilie Bolojan, președinta Republicii Moldova Maia Sandu, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Băsescu, precum și familia prezidențială.

Credincioșii au avut voie înăuntrul bisericii începând cu ora 20:00, aceasta fiind deschisă zilnic pentru oameni.

