EXCLUSIV. În lumea lui Denis Roabeș, artistul „The Motans” și noul jurat de la „Vocea României” sezonul 10. „Găsesc cel mai bun confident în mama”

În urmă cu șase ani, în 2016, Denis Roabeș (32 de ani) venea de peste Prut în România cu gânduri mărețe: să se dezvolte pe plan muzical și să devină un artist consacrat. Pasionat de muzică de la o vârstă fragedă, înzestrat cu talent și foarte muncitor și perseverent din fire, Denis, sub numele de scenă “The Motans” (pronunțat cu accentul pe “a”, nu pe “mo” cum vi s-ar părea firesc), s-a făcut rapid remarcat în industria muzicală din România.

După multe colaborări de succes cu nume mari ale muzicii autohtone precum Delia, Inna, Irina Rimes sau Alina Eremia, călătoria lui Denis printre versuri proprii, ritmuri elaborate și note muzicale cu iz suprarealist continua.

Tot ce apare pe piața muzicală sub semnătura “The Motans” pătrunde rapid în inimile celor însetați de povești pline de sensibilitate și frumos. Denis are un timbru aparte, are o voce acaparantă, pătrunzătoare și impresionează prin puterea de a-și exprima cele mai intime și intense emoții într-o manieră mai sinceră ca niciodată.

Acum, artistul face parte dintre jurații celui mai nou sezon, cu numărul 10, “Vocea României”, împreună cu Smiley, Theo Rose, Tudor Chirirlă și Irina Rimes.

Am stat de vorbă cu noul jurat de la concursul fenomen difuzat de Pro TV și am descoperit câteva lucruri foarte interesante despre el.

Oamenii apreciază sinceritatea artiștilor și resping imediat emoțiile „create” doar de dragul de a vinde. Crezi că publicul ți-a simțit sinceritatea și energia transmisă prin piese de s-a îndrăgostit instant de muzica ta?

Cred că dacă oamenii ar respinge imediat emoțiile fabricate, nu doar industria muzicală, întreaga lume ar arăta diferit. Trăim în niște vremuri foarte mercantile, toată lumea încearcă să vândă câte ceva, o emoție, o stare, imaginea proprie, iar acest sistem funcționează, deci în mod cert nu vorbim aici despre o respingere din partea publicului larg. Și nici nu cred că e ceva neapărat rău. În ceea ce privește muzica mea și cei care o ascultă, nu pot să ofer eu un răspuns concret referitor la ceea ce le place la ea, cred că ține de fiecare în parte, unii poate se regăsesc, altora le dă pur și simplu un vibe bun, cine știe.

Cum a fost copilăria lui Denis Roabeș?

Am avut o copilărie obișnuită, frumoasă, cu joacă, cu școală și cu prieteni, ca a oricărui alt copil.

Care a fost cea mai mare năzbâtie pe care ai făcut-o când erai mic?

Greu de spus. În general, am fost un copil destul de cuminte și ascultător, nu țin minte să fi făcut vreo năzbâtie ieșită din comun. Doar pe cele obișnuite…

Care a fost primul contact cu muzica, momentul în care ai zis „da, vreau să fac muzică de-acum”?

Primul contact cu muzica? Ascult muzică dintotdeauna. Am luat chitara tatei pe la vreo 16 ani, dar între acel moment și până am ajuns să fac muzică, au trecut câțiva ani.

De unde ai moștenit talentul pe care-l ai?

Nu consider că este neapărat vorba de talent. Cred că totul se rezumă mai degrabă la muncă, la disciplină și la un simț estetic ridicat.

Artiștii de peste Prut sunt modești, dar foarte pătimași când vine vorba despre munca lor. Cum ți s-au părut, la o primă vedere, vedetele și celebritățile din România?

Sunt deja de șase ani în România, deci a trecut ceva timp de la prima interacțiune cu showbizul românesc. Dar și artiștii de aici mi se par la fel de muncitori și de pătimași în activitatea lor, nu cred că avem de ce vorbi despre o diferențiere în acest sens, suntem toți la fel în această privință.

Ai schimba ceva la tine? Dar la lumea în care trăim?

Desigur, mi se pare firesc să tindem mereu să fim cea mai bună versiune a noastră. Cât despre lumea în care trăim – cred că ar trebui cu toții să îi vedem în primul rând partea frumoasă. Dacă reușesc să mă schimb pe mine astăzi într-o persoană mai bună decât am fost ieri, cred că și lumea din jur, într-un fel sau altul, va ține pasul cu mine.

Care este cel mai bun confident al tău?

Cred că depinde de situație. Dar cel mai adesea găsesc în mama mea cel mai bun confident.

Ai vreo amintire pe care ai vrea s-o poți șterge complet din minte?

Orice om are și amintiri mai puțin plăcute, dar nu cred că ar exista ceva ce aș vrea să-mi șterg complet din minte. Oricât de clișeic ar suna acest lucru, eu sunt de părere că fiecare experiență are rolul ei.

Cu ce îți mai hrănești sufletul și mintea în afară de muzică?

Pentru această întrebarea am două variante de răspuns. Pe de o parte, aș putea zice cu dragoste. Și ar fi adevărat. Dar pe de altă parte, aș putea răspunde și cu un serial bun, cu jocuri de strategie, cu o narghilea, cu un pahar de vin. Și ar fi la fel de adevărat.

Folosești adesea în videoclipuri și în pozele postate în mediul online simboluri suprarealiste. Chiar și în versuri se simt unele inflexiuni ce reflectă acest stil. Crezi că te caracterizează acest curent artistic? Ce te atrage la el?

Cred că pe Magritte și alți reprezentanți ai acestui stil îi caracterizează acest curent artistic, nicidecum pe mine. Am folosit într-adevăr anumite elemente, simboluri și imagini suprarealiste, probabil o să mai și folosesc, dar nu aș spune că sunt neapărat legat de acest curent. Mi-a plăcut îndrăzneala, ieșirea din convențional și forța din spatele acestui stil.

Cum ai creiona pe o hârtie sentimentul de iubire? Cum ar arăta?

Cred că ar fi sub forma unei inimi negre.

Îți compui singur versurile pieselor, cât la sută sunt despre trăiri personale și cât e creație?

Trăirile, creațiile nu se pot exprima în procente. Ar fi o strivire a corolei de minuni a lumii.

Ce personalități literare/artistice te inspiră?

Artistul rus Vladimir Vîsoțki îmi place și mă inspiră în mod special. Apreciez foarte mult operele lui Gabriel Garcia Marquez, îmi plac personajele create de el. Dar mai sunt și alți artiști care mă inspiră, depinde de starea pe care o am în momentul într-un moment sau altul.

Foto – PR