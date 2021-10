EXCLUSIV Care este ritualul zilnic de frumusețe al Dianei Bart

Diana Bart (39 de ani) se poate declara o femeie împlinită pe toate planurile. Vedeta de la Prima TV are o familie minunată împreună cu soțul ei și cu cele două fetițe – Maira (4 ani) și Amina (1 an) – și are o carieră de succes în televiziune.

Frumoasa prezentatoare a emisiunii “Flash Monden” a dezvăluit, în exclusivitate pentru Unica, secretele ei de frumusțe și cum își îmbină atribuțiile de femeie de carieră cu cele de mămică a doi copii.

Ți-ai revenit rapid după cea de-a doua naștere și ești într-o formă fizică de excepție. Ce sfat le poți da proaspetelor mămici ca să-și redobândească silueta după naștere?

Da, din fericire mi-am revenit rapid după ambele sarcini, deși pe cea de-a doua am avut-o la 39 de ani. Mă ajută și conformația, sinceră să fiu. În plus, stilul sănătos de viață și sportul și-au pus amprenta și ele. Ca sfat, alăptați, mămici, căci scăpați de kilograme rapid, e un consum uriaș de calorii. Eu, însă, din cauza nopților nedormite și a stresului, am slăbit cam mult, dar acum, odată ce a mai și crescut bebelușa, devine mai ușor și am reajuns aproape de kilogramele mele ideale. Mai am de pus doar vreo două.

Acum cum te menții, ai vreo dietă? Ce fel de stil alimentar ai?

Nu am ținut în viața mea nicio dietă. Eu am un regim de viață sănătos, echilibrat, care include trei mese pe zi, obligatoriu, plus gustări, plus doi litri de apă (alcalină). Oricât de ocupată aș fi, niciodată nu sar mesele. Nu consum zahăr, îl înlocuiesc cu stevia și zahăr de cocos. Nu prăjesc nimic, nu folosesc făină albă și sunt extrem de atentă la toate etichetele produselor. Gătesc în casă, iar micile plăceri, și aici mă refer și la anumite deserturi, mi le fac atunci când ieșim în oraș. Toate mâncărurile tradiționale – sarmale, ardei umpluți, chiftele, cartofi pai – le coc doar în cuptor, cu foarte puțină grăsime. Și sunt la fel de gustoase precum cele prăjite.

Orice femeie are un ritual zilnic de frumusețe, al tău care este?

Ritualul meu de frumusețe este mai degrabă un mix între mâncare sănătoasă, apa, fructe, legume, pilates și meditație. Toate acestea se văd pe chip. Ca ritual extern, folosesc doar produse sănătoase, naturale, din plante sau produse homeopate (care sunt și foarte ieftine). Iar pașii includ: demachiere sau curățarea tenului în fiecare seară, apa de trandafir sau flori de portocal pe post de tonic și cremă hidratantă. Și nu adorm înainte să pun câteva picături, prin masaj, pe față, pe încheieturi și tâmple, de ulei esențial de lavandă.

Cum este Diana Bart ca mămică? Ești genul de părinte mai exigent sau mai permisiv?

Încerc să existe un echilibru, să fiu exigentă, dar și permisivă. Iar exigența o impun prin calm și explicații pe întelesul copilului. Am observat că metoda prieteniei și a exemplului funcționează cel mai bine. Cu cât încerci să te impui, cu atat se încăpățânează. Dar clar trebuie să-și cunoască rolul de copil și să știe că mama și tata au întotdeauna dreptate.

Care a fost cel mai dificil moment prin care ai trecut de când ești mamă?

Atunci când l-am pierdut pe tata, cu două săptămâni înainte să o nasc pe Maira (prima fetiță). Îi mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a ferit copiii de boli și alte probleme și mă rog, în continuare, să fie la fel.

Ce planuri ai pentru viitor? Te gândești să te dezvolți și în alte domenii în afară de televiziune?

Eu am absolvit si școala de arte, secția decorațiuni Interioare, mi-ar plăcea să ajung și la astfel de proiecte sau să-mi deschid un Boutique cu obiecte de decor, create de mine. Sau un restaurant cochet și intim, unde să pregătesc eu felurile de mâncare.

