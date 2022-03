EXCLUSIV. Secretele Roxanei Ciuhulescu pentru o siluetă de invidiat

Roxana Ciuhulescu (43 de ani) este mereu într-o formă fizică de zile mari și are o siluetă la care orice femeie visează. Vedeta de televiziune ne-a dezvăluit, în exclusivitate, care sunt secretele ei pentru un corp suplu, bine conturat. Ce ritualuri de înfrumusețare are? Ce produse folosește pentru îngrijirea pielii și tenului? Ce mănâncă și ce părere are despre operațiile estetice? Descoperiți răspunsurile mai jos:

Este ceva ce nu îți place la tine, ceva ce ai schimba?

Mereu am luptat cu mine însămi și cu felul meu perfecționist de a fi. Asta m-a chinuit și pus în multe situații. Am suferit teribil și chiar am încercat să-mi schimb mentalitatea, uneori chiar prin suportul unui terapeut.

VEZI GALERIA FOTO VEZI GALERIA FOTO (1 / 7)

Ce părere ai despre intervențiile estetice? Ai apela la ele pentru ajustări mai mici sau mai mari?

În ziua de astăzi, chirurgia estetică nu mai reprezintă un domeniu tabu și tot mai multe femei sunt relaxate în privința acestui subiect. Știu că sunt multe persoane publice care nu recunosc că au apelat la chirurgia estetică, însă la multe dintre ele, este evident că au făcut-o.

Eu sunt prietenă cu medicina estetică și mă bucur că tehnologia a evoluat atât de mult. Corpul mi-l pot modela/construi prin sport, dar la nivelul feței, tratamentele faciale nu mai au atâta efect.

Așa că mă bucur că există dr. Elena Martin, care are grijă de chipul meu. Totodată, abia aștept momentul când voi merge la dr. Vitalie Stan pentru remodelarea sânilor. Întotdeauna am apelat la cei mai buni medici din domeniu și fiecăruia îi mulțumesc pentru atenție și îngrijire.

Ce secrete/ritualuri de înfrumusețare ai?

Pentru mine, fiecare weekend este prilej de răsfăț. Am acasă o grămadă de tratamente de curățare sau hidratare intensă, fie că vorbim de îngrijirea pielii sau a părului. Am grijă și la alimentație, sunt atentă ce mănânc și să mă hidratez suficient.

Aștept să-mi revin și fizic, să pot merge la sală, să particip la clasele pe care le frecventam de obicei. Pentru mine, sportul este religie, este modul meu de relaxare și de eliberare a stresului cotidian și sunt dependentă de el.

Ce produse folosești pentru îngrijirea pielii și a părului?

De ani de zile, pe pielea udă, aplic ulei de măsline. Mi se pare cel mai hidratant produs pentru pielea uscată. Pentru păr, o dată pe săptămână, prepar o mască din gălbenuș de ou, ulei de măsline, miere și lămâie. Este o mască pentru păr ușor de preparat în casă și fabuloasă ca rezultate, întărește firul de păr și îl hrănește. În fiecare săptămână folosesc scrub-ul corporal și multe alte măști de hidratare pentru față.



Ții vreun regim alimentar anume? Cum arată meniul tău zilnic?

Rar am ținut diete și nu pentru perioade îndelungate, am și norocul de un metabolism bun. După Survivor, m-am întors acasă cu 7 kg minus, eram pielea și osul. Imediat după ce am ieșit din competiție, am început să mă îngrijorez, mâncam mult și nu simțeam niciodată că m-am săturat. Asta mi-a dat motive serioase de îngrijorare.

În două săptămâni, am reușit să pun la loc kilogramele pierdute în competiție și mă întrebam oare când se va termina povestea asta cu mâncatul. Într-un final, m-am stabilizat, lucrurile au intrat pe făgașul normal și am revenit la viața de odinioară. Chiar mă gândeam că dacă voi cotinua așa, să nu mă fac de 100 de kg.

Foto – Facebook