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Alertă alimentară într-un supermarket din România! Produs, retras de urgență din cauza pesticidelor

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Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a emis un avertisment ferm către populație în urma unei neconformități grave descoperite în lanțul comercial.

Rețeaua de magazine Profi a demarat o procedură amplă de retragere de la raft și de rechemare de la consumatori a unui sortiment de stafide ambalate la 100 de grame. Decizia a fost luată imediat după ce testele de laborator au confirmat prezența unor cantități de pesticide care depășesc pragul maxim permis de legislația în vigoare.

Detalii despre lotul cu probleme și produsul afectat

Măsura de urgență vizează produsul comercializat sub denumirea „ORLANDO Stafide aurii 100g”, distribuit sub brandul Maestro și furnizat de compania ORLANDO IMPORT EXPORT. Stafidele, care au ca țară de origine Siria, fac parte din lotul identificat prin codul L 2004 268 și au termenul de valabilitate stabilit pentru data de 30 aprilie 2027. În urma analizelor de rutină și a controalelor de siguranță alimentară, s-a constatat că încărcătura chimică din acest lot reprezintă un potențial risc pentru sănătate.

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Anunțul oficial transmis de inspectorii sanitar-veterinari

Reprezentanții instituției de control au ieșit public pentru a explica motivele din spatele deciziei drastice și pentru a avertiza cumpărătorii cu privire la pericolele consumului acestui produs.

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„ANSVSA vă informează că reţeaua de magazine PROFI a iniţiat retragerea de la comercializare şi rechemarea de la consumatori a unui lot de stafide, ca urmare a identificării unei depăşiri a limitei legale admise pentru reziduuri de pesticide”, a anunţat instituția.

Recomandări clare și rambursare fără bon fiscal pentru cumpărători

În contextul identificării acestei probleme, autoritățile le cer ferm cetățenilor care au cumpărat deja pachetele din lotul respectiv să evite cu desăvârșire folosirea lor în alimentative. Pentru a facilita recuperarea produsului și a minimiza riscurile, lanțul de magazine oferă posibilitatea restituirii integrale a banilor, chiar și în lipsa documentelor justificative de cumpărare.

„Se recomandă persoanelor care dețin produsul descris mai sus să nu-l consume, să-l distrugă sau să-l returneze la magazin în perioada 27.07.2026-10.08.2026 inclusiv, urmând să primească în schimb contravaloarea lui”, a transmis instituția.

Lista completă a unităților Profi în care a fost distribuit lotul necorespunzător, alături de notele oficiale de informare, poate fi consultată direct pe pagina oficială a ANSVSA sau la punctele de informare din cadrul magazinelor.

Foto – arhivă

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