Claudia Cardinale a murit. Actrița considerată a fi „cea mai frumoasă femeie din lume” avea 87 de ani

Claudia Cardinale, o vedetă a cinematografiei italiene din anii 1960, a cărei frumusețe a fost celebrată de regizorii Luchino Visconti, Sergio Leone și Federico Fellini, fiind aclamată drept „fata visurilor” Italiei, a murit în Nemours, Franța. Avea 87 de ani.

Agentul său, Laurent Savry, a confirmat marți decesul pentru Agence France-Presse. Cauza nu a fost dezvăluită. Claudia Cardinale a locuit, în ultimii ani, la Nemours, Franța, potrivit The New York Times.

Celebra actriță a apărut în peste 150 de filme în timpul carierei sale de șase decenii. De asemenea, aceasta a jucat într-o serie de filme de la Hollywood, inclusiv în comedia clasică „Pantera Roz” a lui Blake Edwards.

Claudia Cardinale a fost idealul feminin al lui Marcello Mastroianni în „8½” de Fellini; o proprietară de bordel care finanțează un plan extravagant al iubitei sale de a construi o operă în jungla amazoniană în „Fitzcarraldo” de Werner Herzog; și o văduvă pistolară în „One Upon a Time in the west” de Sergio Leone.

Cine a fost Claudia Cardinale

Claude Joséphine Rose Cardinale s-a născut pe 15 aprilie 1938, în protectoratul francez al Tunisiei, din părinții Francesco Cardinale și Yolanda Greco, imigranți din Sicilia.

A fost cea mai mare dintre cei patru frați, crescuți într-o comunitate siciliană strâns unită din Tunis, capitala țării. Tatăl ei a fost inginer tehnic la calea ferată tunisiană, iar mama ei era casnică.

Claude avea 18 ani când a participat la un concurs de frumusețe organizat parțial de mama ei la Ambasada Italiei din Tunisia. A fost încoronată drept „cea mai frumoasă italiancă din Tunisia”. Premiul ei a fost o excursie la Festivalul de Film de la Veneția, unde a fost fotografiată pe scară largă de presa italiană. Chiar dacă apăruse deja în câteva filme, ea le-a spus reporterilor în interviurile de la acea vreme că nu aspira să devină actriță.

Claude s-a întors în Tunisia pentru a locui cu părinții săi, respingând ofertele de actorie.

Drama care i-a marcat tinerețea

Tinerețea ei a fost marcată și de un eveniment dramatic. Pe când era încă adolescentă, a fost agresată sexual de o cunoștință, care a forțat-o să intre într-o relație abuzivă. În urma acestei relații, actrița a rămas însărcinată.

În 1957, a născut un fiu, Patrick, la Londra. Având în vedere circumstanțele, părinții ei l-au crescut ca pe fratele ei mai mic. Acesta a aflat adevărul pe vremea când avea 8 ani.

În acel an, producătorul italian Franco Cristaldi a semnat cu ea contractul pentru studioul său de film, Vides Cinematografica (acum Cristaldifilm), iar Claude și-a lansat cariera sub numele de Claudia Cardinale.

Cardinale a reușit să se impună într-o lume dominată de Sophia Loren și Gina Lollobrigida, distingându-se printr-un stil de actorie mai subtil și modern, departe de caricaturile vremii. Presa internațională a numit-o „cea mai frumoasă femeie din lume” în anii 1960, un deceniu în care a cucerit publicul larg, devenind un simbol al unei Italiei în schimbare, între emanciparea femeilor și revoluția culturală.

